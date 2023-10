Repercusiones tras el primer debate de candidatos a la intendencia de Paraná

Andrés Laumann: “Lo mejor que podría pasarle al paranaense, es seguir las ideas de Javier Milei”

Emanuel Gainza: “Este ejercicio está bueno para que la gente nos conozca”

Armando Sánchez: “Este debate aporta muchísimo a la igualdad de condiciones”

Dante Klocker: “No vi un enfrentamiento de ideas”

Rosario Romero: “Es un espacio excelente para la democracia, que da para debatir ideas”

Emanuel Gainza, Dante Klocker, Andrés Laumann, Rosario Romero y Armando Sánchez compartieron sus propuestas en el primer e histórico debate de ideas que compartieron los candidatos a la intendencia de Paraná.El candidato de La Libertad Avanza, Andrés Laumann, fue el primero en dialogar con Elonce y analizó lo sucedido en el histórico debate presidencial: “Se presentaron buenas propuestas. Creo que se escuchó a la gente y a todos los candidatos se escucharon y se expresaron muy bien. Sirvió, creo que los tres minutos sirven. Me di cuenta que sirven para escuchar y reflexionar”. En la misma línea, prosiguió: “La ciudadanía tiene que ver quiénes son los más creíbles. Creo que por mi falta en la política, soy muy nuevo, también tengo que aprender muchas cosas, pero para eso estoy”.Acerca de las propuestas que desarrolló en vivo, el candidato extendió su versión: “El déficit habitacional que hay en Paraná es terrible y el tema lo toco de cerca porque lo he visto es el déficit de baños. Es un déficit muy grande en los barrios populares. Hay más de cinco mil baños para hacer y es una cuestión lógica de los nutrientes. Es uno de los demás del doctor Albino. Donde no hay cloacas y no hay baños, todos los nutrientes se lo comen los parásitos. Como tengo una cultura del desarrollo social visto desde una manera, creo que es muy importante en Paraná terminar con ese déficit de baños. Suena un poco raro, pero es una propuesta que a mí me agrada mucho y la voy a llevar a cabo”.También precisó por qué habló hacia los jóvenes: “Voté muchas veces. Somos parte de las consecuencias que votamos. Hoy por hoy, los chicos que se quieren ir del país por algo es. No hay futuro, estudian, se reciben y no tienen un puesto laboral de calidad. Estamos hablando de 200 dólares y eso no les alcanza. Fue dirigido a ellos y es un agradecimiento a ellos más que nada porque nos hicieron candidatos a todos y nos bancan en todas. Creo que es momento que los padres y los abuelos miren eso como ejemplo de lo que le vamos a dejar. El futuro nuestro ya pasó. Mi futuro está atrás mío y el de los jóvenes está por delante. Es momento de escucharlos a ellos y preguntarles ‘¿qué querés para Paraná?’”.Sobre por qué debería ser electo intendente el próximo 22 de octubre, mencionó el diálogo con Javier y Karina Milei y la economista Diana Mondino. Por ese motivo, expresó: “¿Qué mejor para Paraná que una persona que esté directamente con Javier y conciba las mismas ideas para que se puedan llevar a cabo en Paraná? Lo mejor que podría pasarle al paranaense, es seguir las ideas de Javier Milei que va a ser presidente y un intendente en consonancia con las ideas a nivel nacional”.El histórico debate por la intendencia de Paraná llegó a su conclusión tras más de dos horas de intensa discusión. Los candidatos tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y programas en un evento transmitido por Elonce,Emanuel Gainza, el candidato de Juntos por Entre Ríos, fue uno de los primeros en pasar por las cámaras de Elonce para hacer un balance de su desempeño en el debate. Con respecto a su participación, expresó: "Pudimos expresar nuestras principales ideas y programas sobre cada uno de los puntos de los bloques temáticos. Cuando a uno le dan tres minutos, tratamos de sintetizar, y tenemos muchas más cosas para decir. Pero este ejercicio es bueno para que la gente nos conozca, conozca lo que vamos a hacer, y lo que cada uno quiera representar".Sobre los intercambios en el debate, Gainza comentó: "Estuvieron buenos los intercambios, más allá de las 'chicanas'. Los temas que tocamos se pudieron desarrollar, se pudo hablar con claridad y abordamos las cuestiones que le preocupan a la gente, como la seguridad, el transporte y el agua. Obviamente, hay temas que siempre van a quedar afuera debido al formato, pero es una buena experiencia la que generamos hasta ahora para la ciudad de Paraná".Cuando se le consultó sobre su propuesta de declarar una emergencia en el transporte, Gainza, explicó: "Yo propongo hacer lo que hicieron ciudades como Rosario, Santa Fe y Córdoba, que tenían situaciones similares a las nuestras. A través de la emergencia y una ordenanza del consejo deliberante, se pudo rediscutir todo el sistema. Planteo algo muy fácil: en vez de licitar toda la concesión, hacerlo individualmente, como teníamos en el pasado, permitiendo que varias empresas compitan y mejoren el servicio. Además de lo que tiene que hacer el municipio, como garitas, demarcación y estacionamiento medido, hay que tomar decisiones políticas".Asimismo, enfatizó la necesidad de trabajar en conjunto con el área metropolitana: "Si cinco de cada 10 pasajeros que usan el colectivo en Paraná comienzan o terminan su recorrido en el área metropolitana, debemos pensar cómo los intendentes y sus gobiernos municipales pueden influir en la concesión y el servicio que brindamos a los vecinos".Para finalizar, afirmó: "Necesitamos un compromiso político que comience a trabajar de inmediato. La gente no puede seguir viajando en las condiciones actuales”.El candidato a la intendencia de Paraná por Políticas para la República, Armando Sánchez, expresó su felicidad por formar parte de este evento: “Salió todo muy bien, después de varias reuniones y la organización, por ser la primera vez estuvo muy bien. Tenía a Dante Klocker al lado mío y le decía estamos siendo parte de un momento histórico en la ciudad de Paraná. Es el primer debate oficial, además de los que ya se hicieron años antes”.Sobre los aportes y lo que implica a futuro este debate, el político argumentó: “Estoy muy contento y esto va a servir mucho a la democracia de la ciudad de Paraná y para enriquecer los debates. La gente ya sabe quién es quién, ya sabe las propuestas de cada uno de los cinco candidatos que somos y elegirá mucho mejor formada ahora que tiene la información de cara al 22 de octubre”.Sobre lo que puede hacer la gente para votar su espacio político, detalló: “Le decimos a la gente que si ya eligió a su candidato a gobernador y presidente, pueden cortar la nuestra y poner la nuestra y eso es totalmente válido. Tenemos este sistema que no nos pone en igualdad de condiciones, jugamos con estas reglas y haremos la mejor elección posible”.Por último, volvió a recalcar la importancia que le dio este momento para la política y que aportará para el futuro: “Este debate aporta muchísimo a la igualdad de condiciones. Estoy muy contento por esto, hay que seguir haciéndolo, se pueden mejorar algunas cosas que planteábamos y presentar algunos proyectos para mejorar eso”.Dante Klocker, en primera instancia, mencionó el vacío que hubo en cuanto a algunos problemas en la cotidaneidad de los paranaenses: “Me sorprendieron la verdad algunas omisiones. Pensé que el transporte iba a ser un tema caliente de discusión y no solo que no fue, sino que no apareció. Lo sacó Gainza que me pareció positivo y coincidimos en la gravedad del problema, pero el oficialismo no lo sacó. Nosotros diferimos en la solución con respecto de Gainza, pero estamos de acuerdo que es un problema que hay que encarar y que afecta sensiblemente a la gente”. Acerca del debate, puntualizó: “No vi un enfrentamiento de ideas”.Sobre lo que puede llegar a pasar a nivel nacional, provincial y municipal, Klocker comentó que podría gobernarse con un gobierno de tres espacios diferentes en cada región: “Creo que sí, siempre cuando uno apele a la base electoral, a la gente que te votó. Evidentemente se manifestaría ante tensiones importantes. Hay una serie de puntos en los que no podría haber acuerdos con cuestiones de fondo como deuda externa, destinos de los recursos comunes, modelos productivos y ajuste. Toda izquierda que apoya al ajuste se traiciona a sí misma y traiciona a aquellos que lo representan”.Rosario Romero, candidata de Más por Entre Ríos, compartió sus reflexiones sobre el debate y la democracia.Romero comenzó señalando la importancia del debate en la democracia: "Es un espacio excelente para la democracia, que da para debatir ideas. A lo mejor a uno le resultan cortos los tiempos, a mí me hubiera gustado contestar muchas de las cosas, y el minuto que nos dan es escaso, porque yo tenía en el desarrollo de cada uno de los ejes temáticos, varias cosas para decir, pero son las reglas de juego, debemos aceptarlas. También da pie para que los medios comenten y nos den la oportunidad de debatir algunas cosas".Sobre el encuentro con Emanuel Gainza durante el debate, Romero destacó la naturaleza democrática de la situación: "Eso es la democracia, no significa que seamos enemigos. Somos gente que compite con una corriente de ideas. Yo sostengo que la Municipalidad de Paraná requiere experiencia, y justo me tocaron cuatro candidatos que no tienen experiencia de gestión".En relación a la magnitud de la Municipalidad de Paraná, Romero explicó su perspectiva: "Considero que la Municipalidad de Paraná es lo suficientemente grande y compleja como para tener experiencia de gestión. Pero lo dije respetuosamente, porque yo no invalido la posición de la juventud. Yo creo que la cosa es más gradual. La municipalidad de Paraná es enorme en cuanto a la responsabilidad. No obstante, eso, escuché todas las propuestas, incluso la de la policía local, pero son cosas para el futuro para debatir porque ninguna policía local ha dado resultado”.Consultada sobre el escenario electoral para el 22 de octubre, teniendo en cuenta la paridad en la provincia de Entre Ríos, Romero expresó: "Creo que va a ser una elección en la que va a haber una influencia nacional, pero cuánta es esa influencia no la sabemos. Es una de las más inciertas de los últimos años. Hay un emergente nuevo que es Milei, entonces, los dos partidos mayoritarios tienen esa otra expresión que depende de cómo juegue en el resto de las candidaturas, van a ser los resultados también".Finalmente, Romero enfatizó su compromiso con la gestión y el deseo de que los ciudadanos paranaenses acompañen una buena administración: "Nosotros trabajamos para decirle al ciudadano paranaense que acompañe una buena gestión de Bahl, una buena gestión de Bordet porque exhibimos éxitos en nuestras gestiones, tanto provinciales como locales”., candidato a viceintendente por Más para Entre Ríos, opinó en el programa, de, que “estuvimos acompañando a Rosario y destacamos este tipo de instancia porque a veces se dificulta llegar a la ciudadanía, no tenemos esa posibilidad que monopolizan los medios nacionales. Es muy bueno que se le dé importancia a este tipo de iniciativas, es saludable que a 40 años de la democracia se pueda hacer en un marco de respeto y con las instituciones involucradas, como Defensoría del Pueblo y universidades”.“Rosario estuvo muy natural, muy desenvuelta, y eso creo que tiene que ver con su experiencia, tanto en gestión como en ámbitos legislativos. La experiencia y la probada desempeño en la función pública hizo que ella estuviera mucho más cómoda y desenvuelta a la hora de exponer. El municipio es una estructura extremadamente compleja y hay candidatos que van a iniciarse en la vida administrativa queriendo ser primeramente intendentes. Es un proceso y Rosario, si es por experiencia, tiene mucho para aportar”, dijo.Por su parte,, candidata a viceintendenta de Paraná por Amor x Paraná, dijo que “fue el primer debate y es histórico. Se da a razón de una ordenanza de autoría del candidato a intendente con quien comparto la fórmula, Emanuel Gainza. Esto habla de un compromiso con los vecinos y contar, en un momento así, las propuestas”.“Emanuel ha demostrado con entusiasmo y profesionalismo lo que ha sido el resultado de nuestro trabajo, lo que venimos haciendo y cómo venimos recorriendo Paraná. Las propuestas tienen que ver con el trabajo de cercanía que se ha venido haciendo con cada vecino. Muchos problemas que no tienen solución ni respuesta en Paraná hace mucho tiempo cuando lo compartís con el vecino dan su mirada y ayudan con su punto de vista”, dijo., candidato a primer concejal por Políticas para la República, expresó que “el debate estuvo muy entretenido. Noté que Armando fue el candidato más preparado, que tuvo cosas para mostrar. Pudo exponer todo lo que hemos trabajado durante estos años antes de presentarnos a elecciones, como así también en gestión en el HCD”.“Hay que decir la verdad, a muchos no les gusta, pero es la verdad. Muchos no respondían y tendrán que responderle a la gente. Hay muchas cosas que les parecen a los paranaenses y muchos candidatos no las responden. Hay mucha improvisación por parte de los candidatos de otros espacios con el tema transporte”, agregó.