Histórico debate por la intendencia de Paraná: candidatos expusieron sus ideas

Primer eje temático: Desarrollo Humano

Segundo eje temático: Servicios Públicos

Tercer eje temático: Desarrollo productivo y tecnológico

Cuarto eje temático: Política de seguridad

Cierre

Formaron parte del evento los cinco candidatos que pasaron las PASO en agosto:[{adj:905643}: “nuestro gobierno tendrá tres áreas. La primera es Desarrollo Social, la segunda Salud, y la tercera Trabajo. Los paranaenses que dependan de la asistencia estatal son las víctimas del sistema, los planes sociales no se van a tocar hasta que la Argentina sea un país próspero. Lo primero que vamos a hacer es definir la ciudad que queremos. A eso lo vamos a lograr haciendo un llamado a todas las fuerzas políticas del HCD, para confeccionar un proyecto de ordenanza que convoque a la asamblea estatuyente para que se redacte la carta orgánica del municipio, algo esperado desde el 2008 con la ley provincial. Es la herramienta fundamental para dar transparencia a las instituciones y autoridades electas. Nos permitirá tener autonomía económica y financiera, propio ordenamiento jurídico y qué perfil productivo de ciudad queremos. Dentro del área social Paraná tiene sectores que están bajo0 la línea de la pobreza, que necesitan de nuestra atención. Dos de cada tres niños es pobre. En el primer año de gestión centraremos en esos barrios que necesitan como primera necesidad esa ayuda. Se hará un plan de nutrición, un plan de abastecimiento a comedores y jardines maternales. Funcionaran el programa hacemos baños, cubrirá con planes sociales, el objetivo es hacer 5 mil baños en Paraná. En Salud los centros de salud serán de 12 horas garantizado. Se hará un seguro de salud a la población carente de seguro para que decida dónde quiere atenderse. Haremos el 100% de cloacas y una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Estimular, educar y alimentar el cerebro de cada niño paranaense es nuestra misión, que tengan agua caliente y corriente. Se creará un centro de formación de oficios con un banco de trabajo homologado para cubrir la demanda de todas esas actividades. Programa Primer Trabajo con empresas y seis meses de prueba. Promoción del parque industrial priorizando la ampliación de su capacidad. Desarrollar la industria del conocimiento. Reformular el concepto de minipymes con créditos. No le vamos a dar el pescado a la gente, sino que le vamos a dar la caña y les vamos a enseñar a pescar”.“El 14 por ciento del alumnado en facultades y universidades es de muy bajos recursos. Estamos haciendo algo mal en la sociedad, esos chicos no pueden ir a estudiar, recibirse de algo y pensar en ser profesionales e día de mañana. Es un tema que quiero estudiar y resolver en convenio con las universidades. Otro tema es el de las jefas de hogar. Hoy en Paraná es un claro ejemplo de que quien manda en la casa, siempre mandó, pero Paraná es un caso claro en los barrios, es la jefa de hogar. Pierde su necesidad o capacidad de tener sueños y motivaciones, junto con los sindicatos haremos aulas de oficio que tengan salida laboral inmediata con las mujeres”, agregó durante su minuto extra.: “Nosotros consideramos que la condición para que haya desarrollo humano son por lo menos dos grandes derechos sociales básicos: trabajo y vivienda. En particular voy a hacer a la relación del municipio con sus propios trabajadores. Hay varias deudas pendientes. En primer lugar, consideramos que los más de 500 empleados del municipio que están en su condición de contratados deben ser pasados a planta. Por otra parte, tanto ellos como el resto de los trabajadores, deberían ganar un salario que sea como piso una canasta básica. Tengamos presente que el salario de un trabajador hoy contrasta con los salarios de los privilegios como los funcionarios. Proponemos que ganen igual que un docente. La tercera cuestión entre trabajadores y municipio, son las condiciones de trabajo. En muchos casos desempeñan sus tareas sin las condiciones de seguridad mínima. Eso resulta absolutamente insostenible" .Además, agregó: "Otro punto fundamental es el cupo laboral trans, que se aprobó a mediados de 2019 gracias a una conquista de la calle, pero que refrendaron tanto a regañadientes nuestros representantes del Concejo Deliberante. Esta ordenanza sin asignación presupuestaria y esto salió a la vista pronto. Uno o dos meses después, se cayó el contrato de seis personas trans y se quedaron sin trabajo. Luego de una orden de la Justicia de que se las reincorporara, el intendente Bahl persistió en no incorporarlas alegando que faltaba presupuesto. Parece ser que billetera mata derechos. Proponemos la reincorporación inmediata de estos seis compañeros y el cumplimiento de los plazos atrasados que prevé la incorporación de seis personas trans por año. En vivienda, consideramos qe hemos caído en la paradoja que hay casas sin gente y gente sin casa. El acceso a la vivienda propia ha sido incluso al alquiler, ha sido más caro y más difícil, al mismo tiempo que la especulación inmobiliaria crece. El municipio debería intervenir y una herramienta sería gravar la vivienda el inmueble ocioso”.: “en materia d desarrollo humano hay una Paraná que nos duele, una Paraná donde vecinos están a las 5 de la mañana en la puerta de un centro de salud para ver si consigue los 20 turnos del día. Una Paraná donde los jardines maternales se caen a pedazos. Donde muchas veces, incluso teniendo ambulancias, la gente no accede a ese servicio por falta de choferes. Solo 5 de cada 100 pesos que tiene la municipalidad en su presupuesto, se invierten en salud, educación, cultura y deporte. Tenemos la firme convicción de llevar oportunidades a cada uno de los barrios de Paraná y tenemos medidas concretas para implementarlo. En salud, planteamos que vuelva a haber médicos, que tengamos centros de salud abiertos, volver a confiar en la atención de los centros de salud primaria que tienen cerca de su casa. Respecto a educación, tenemos mucho para hacer, un plan de infraestructura escolar que está vinculado en mejorar la prestación, sumar maestros, nutricionistas para tener la ficha de salud digital de cada uno de los chicos. En deportes, respecto a clubes de barrio, habrá acompañamiento real, efectivo, no solo un subsidio en época de campaña. Que tengan cuadrillas municipales que puedan mejorar sus predios. Escuelitas municipales: que en cada playón tengamos dos profesores de Educación Física y nutricionistas para que los chicos tengan acceso al deporte aun cuando no puedan pagar cuota social. Cultura: hay que garantizar la música, arte, lectura, que los chicos salgan de la calle en base a la contención. Ya hemos hecho con mi fundación espacios de apoyo escolar, donde pueden reafirmar sus contenidos y tener el hábito de estudio, además de la escuela. El desarrollo humano es una prioridad, es ocuparnos de lo importante. Salud, cultura, deporte tienen que volver a estar en los barrios de la ciudad”.“Además de la decisión política de llevar salud, educación, cultura y deporte a los barrios, generamos propuestas junto a los vecinos de tres propuestas que nos parecen centrales. Primero, salud animal: vamos a aumentar la cantidad de castraciones por día, vamos a trabajar en concientización, implementaremos plan integral para erradicar la tracción a sangre en Paraná. Discapacidad y adultos mayores: tenemos que trabajar en una ciudad accesible y para todos, y lo tenemos que hacer desde el gobierno, pero también trabajando en conjunto con las ONG y entidades. Salud mental: es una necesidad que nuestro plan de asistencia a la salud incorpore temáticas como suicidio adolescente, depresión y todas las situaciones que viven los vecinos de Paraná y que en un centro de salud no consiguen una respuesta”., la candidata de Más para Entre Ríos expuso: “Habría mucho por desarrollar a razón de lo que ya se está haciendo. Voy a manejar tres temas. Uno es la recuperación de espacios públicos que implica una mejora urbana sustancial que hoy disfrutan muchos paranaenses en igualdad de condiciones de espacios públicos recuperados con gran accesibilidad, con gran calidad no solo en el centro de la ciudad, sino en nuestros barrios. En esa política hay que seguir”.Luego prosiguió: “En cuanto a nuestros jardines maternales y nuestro trabajo para personas mayores, nuestros jardines materiales son 32 donde se atienden chicos entre 45 días y tres años. Hay que seguirlos mejorando. Se han hecho obras en seis de ellos. Seguiremos allí fortaleciendo esa formación en los primeros años de vida. Con adultos mayores seguiremos intensificando algo tan importante como la formación para amigarlos con el mundo digital, el deporte, las colonias vacaciones entre diciembre y marzo. Principalmente quiero abordar un tema vital que me han hablado en diferentes barrios de Paraná. Me plantearon el tema de las adicciones”.En esa línea, propuso: “Creo que una política de desarrollo humano para el futuro, vital para la ciudad es que abordemos con las organizaciones comunitarias, que son muchas, entre las cuales incluyo clubes, espacios religiosos, culturales, ONGs para hacer un plan de fortalecimiento de valores. A ese programa, que se llama ‘Construyendo valores’ se los presenté a los clubes de las ciudades y se los estoy presentando a distintas instituciones. Proponemos un aporte permanente del Estado municipal a estas instituciones para que los chicos que no están en la escuela, estén en los clubes haciendo deporte o estén en un espacio haciendo cultura. Cultivando valores le vamos a arrebatar al narcotráfico a nuestros jóvenes que lamentablemente, en muchos barrios caen en las garras de nuestros narcotraficantes. Este programa, que es municipio con toda la comunidad organizada y solidaria, entendemos que es construir futuro. Tenemos que abordar la temática de los barrios. Este es uno de los temas vitales. Me lo han planteado todos los barrios de la ciudad, sobre todo las mujeres. Pensamos abordarlo con toda intensidad y vocación”.“Quería referirme a dos o tres situaciones que también son muy tremendas. La primera es de los asentamientos informales que según el registro del ReNaBaP serían cerca de 54, que probablemente sean más. Son ciudadanos que tiene viviendas precarias y que, por lo tanto, el municipio, no solo sinérgicamente con otras dimensiones del Estado, debería ocuparse al acceso de la vivienda digna. Otra situación es la de la Casa de las Mujeres que atraviesan situaciones de violencia y no tienen redes de contención. El trabajo que se viene realizando es insuficiente y una sola casa no alcanza. Lo mismo para el refugio de personas en situación de calles, que por el desfinanciamiento del sector, está sostenido por los trabajadores cuando se debería ocupar el Estado”, sostuvo“Muchas de las cosas que acá se proponen ya se están haciendo. No hay que confundir improvisación con cambio. Hay 64 escuelas deportivas funcionando. Hay un área de formación en oficio, hay un área en temática de género, hay un área que se ocupa de salud animal y de zoonosis, hay una planta de tratamiento de residuos que se montó sobre la separación que se hace en el casco céntrico que pretendemos, hacia el futuro, ir ampliándola. Ampliar la planta y la separación. Se han hecho muchas cosas. En otras oportunidades, se prometió pobreza cero y empeoraron las cosas. Ahora prometen cosas que ya las estamos haciendo”, afirmó: “Uno de nuestros principios partidarios es que la persona siempre tiene que ser el centro de todas las políticas públicas. No hay desarrollo humano con un municipio ineficiente y con burocracias que han sido sistemáticas gestión tras gestión. Nosotros vamos a gobernar con absoluta eficiencia. En vez de 10 secretarías y 250 caciques políticos que hay en esta gestión, o las 13 secretarías y 207 caciques políticos que tenía la gestión de Gainza con Varisco, nosotros vamos a gobernar solo con cuatro secretarías y equipos de trabajo, no más de 50 personas. Las secretarías son: planificación estratégica, infraestructura y servicios públicos, desarrollo humano, asistencia legal y técnica, y trabajar por proyectos, para que la solución llegue a los barrios en tiempo y forma. No hay desarrollo humano sin un cuidado ambiental y social. Por eso, con nuestros candidatos a concejales, presentamos un proyecto para sanear el volcadero, ese drama que tiene la ciudad hace más de 90 años y que las diferentes gestiones no han hecho más que mirar para el costado. Pero donde ellos no pueden explicar el humo de su fracaso, nosotros ahí vemos esperanza y oportunidades para los paranaenses", desarrolló“Además, presentamos un proyecto para crear un programa municipal de prevención contra el suicidio. También presentamos un proyecto para crear un programa de asistencia y prevención de violencia interfamiliar, o programas de accesibilidad, para generar desarrollo de viviendas y crecimiento de la ciudad, accesibilidad y oportunidades. Tenemos que acompañar el crecimiento con los servicios y generando densidad, y no desarrollando loteos en zonas cada vez más alejadas del casco céntrico o de la ciudad consolidada. Vamos a generar áreas de nuevas centralidades, desarrollando servicios y oportunidades en lugares olvidados de la ciudad. Lo vamos a hacer aplicando urbanismo táctico, una técnica urbana que se llama acupuntura urbana, porque la ciudad es un órgano vivo y si uno va aplicando cambios positivos, va generando vida, desarrollos y oportunidades de empleo privado, productivo y sustentable. Vamos a transformar los jardines maternales en centros de desarrollo comunitario, para que el Estado esté siempre presente en los barrios, atendiendo la primera infancia, adultos mayores y a nuestras familias, trabajando en red con las instituciones barriales, los clubes, las escuelas, las parroquias, las iglesias, las vecinales y ayudando a brindar soluciones integrales, y además ayudando a hacer trámites y a que los conflictos no escalen. Esto va a generar prevención integral y vamos a arrancar por etapas", expresó.fue el primero en comenzar: “Los que nos gobernaron hasta ahora, nos cuestan demasiado caro. El drama del colectivo, el agua o los días que perdés para hacer trámites. Pero hay solución. Nuestro plan rector de movilidad, que lo presentamos en noviembre del 2020 es una batería de soluciones para el transporte público, el estacionamiento, el tránsito y la movilidad. Son 134 páginas que lo podés descargar ahora mismo en pr.org.ar. Plan de rampas, de veredas, estacionamiento medido, claridad en el ordenamiento del tránsito: semaforización con onda verde, nuevos estacionamientos y demás. Para los colectivos, ya diseñamos una serie de recorridos lineales con líneas directas, troncales y otras perpendiculares. También boleto combinado durante todo el día y una aplicación que funcione y genere previsibilidad y no que te diga que el colectivo pasa en 15 minutos y te comes 40 minutos esperando y en ese momento te roban. Reducción de badenes y una serie de medidas y acciones que se podrían hacer hoy mismo sin declarar ninguna emergencia”.“Sobre la nueva terminal, somos el único partido que estamos diciendo que debe hacerse en la estación de trenes ingresando por Pronunciamiento. Es el único lugar donde se puede hacer una estación multimodal y con muchos modos de transporte: tren, colectivo, bicicletas y vehículos particulares. El tren es el futuro. Tanto Gainza como Romero, han manifestado que quieren hacerla en el rulo del túnel. Es un lugar pésimo porque no estamos transportando fierros, sino personas. A las personas hay que dejarlas en el lugar más cercana del trámite que vienen a realizar: Universidades, hospitales y centro cívicos. Hace unos días Gainza dijo que en casi ninguna ciudad planificada un colectivo de larga distancia llega al centro de la ciudad. Lo mismo dicen en el espacio de Romero. Con todo respeto, eso es una burrada. Primero, las principales ciudades del mundo tienen la terminal en el centro. Córdoba, Retiro, La Plata, Curitiba, Roma Paris, Cracovia y Berlín. Es obvio que el colectivo no va a pasar por la peatonal o calle Corrientes, sino por Ramírez, Paracao, Pronunciamiento hasta la nueva estación”, amplió.“Lo que decía Gainza de que el CFI recomendaba hacerlo en el rulo del túnel, en realidad es un estudio del 2020 cuando el Acceso Sur ni siquiera estaba inaugurado. Esto lo voy a aclarar este jueves a las 23 en El Ventilador. Algo clave es que de la Estación de Trenes a la Catedral hay seis cuadras y del rulo del túnel a la Catedral hay 35 cuadras. Seis contra 35, fin del debate”, concluyó., en su minuto ampliado, manifestó: “Sobre el tema del agua, Gainza en la gestión de Varisco no se hizo nada. En esta se hace poco y mal. Por eso los cortes son una constante en esta gestión y la anterior. Las redes inteligentes solo miden el caudal, pero no se colocaron sensores y reguladores de presión. No se aplica tecnología de diagnóstico para reparar y cambiar los caños antes de que se rompan, generando previsibilidad para la gente. Esta gestión promovió la emergencia hídrica, que no sirvió para nada. Lo mismo va a pasar con la emergencia que Gainza va a declarar para el transporte público. Declarar la emergencia es un parche, no una solución. En muchos casos, da lugar a curro. Somos los únicos que tenemos las soluciones listas para cuando asumamos la intendencia. Ya te dijimos como: con nuestro programa de gobierno. Esto es un programa de gobierno y no un librito. Lo que dicen los demás es una mala copia con mucho marketing. Es mejor votar lo original”.: “mucho se ha hecho y mucho tenemos por hacer. Uno de los temas es el agua, se está haciendo un acueducto metropolitano que dará mejor servicio y servicio a las localidades de Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda. Se está haciendo un centro distribuidor sur que le dará a los paranaenses en el verano de 2024-2025, se van a acabar los problemas del agua. Se lleva 50 por ciento de iluminación led en la ciudad, nosotros decimos que hay que hacer 100 por ciento led. Tenemos un municipio que va evolucionando hacia lo digital, hoy los ciudadanos se pueden comunicar por un WhatsApp o distintos medios digitales y hacer algunos trámites, queremos un municipio 100 por ciento digital"."Residuos: todos reconocen que se ha mejorado y mucho la recolección, vamos hacia adelante con la separación en toda la ciudad. Vamos por una planta mucho más grande o por varias plantas de tratamiento que permitan la recuperación de la mayor cantidad de residuos posibles. Colector cloacal sur: debe ser un objetivo de gestión hacia los próximos años. Hacia el sur y hacia el este debe crecer la ciudad, a más de mejorar ciertos barrios que son icónicos, como Bajada Grande, donde proponemos una unidad especial para atender ese barrio que tiene una topografía especial. El colector cloacal sur sobre la cuenca del Tuyuca ya tiene proyecto y hay que hacerlo junto con una planta de residuos de tratamiento cloacales", dijo."Colectivos: con la nueva licitación planteamos rediseñar líneas. Planteamos recuperar el tren a Oro Verde. Pensamos rediseñar de la mano del derecho de los usuarios y no de las empresas. Queremos tener un transporte escolar para nuestros chicos. A las 200 obras que hizo Bahl, muchas que están en ejecución, las continuaremos y haremos 200 más hacia el futuro. Los servicios públicos han mejorado mucho y seguiremos mejorando”, indicó.“La concesión actual del transporte se inició en la anterior gestión y el concejal Gainza votó a favor. Nosotros no pusimos estas condiciones ni hicimos este pliego. Nuestros concejales votaron en contra. Coincido en que el servicio es deficitario, tenemos que trabajar en otras líneas, escuchar a la Asamblea Ciudadana, a la ciudadanía, y hace un sistema a favor de la gente que ponga condiciones más rigurosas a los prestatarios. En cuanto al agua, todas las obras nuevas que se están haciendo vienen tirando cañerías hacia las veredas y las actuales obras en marcha más las 43 válvulas inteligentes, contribuirán a mejorar mucho el sistema. Hay solo 13 instaladas y falta el resto”, dijo.:“parece una obviedad, creía que era una obviedad que el servicio público está en una situación crítica en el transporte. Parece que no opinan lo mismo los candidatos que me precedieron y apenas lo mencionan o no lo hacen como la candidata oficialista, lo cual tiene su explicación. Es un tema sensible que toca intereses importantes relacionado a una empresa muy poderosa como Romero S.A. Consideramos que desde 2019 esta empresa ha incurrido en un incumplimiento grave y reiterado de sus obligaciones más básicas como interrupciones del servicio, unidades insuficientes debido y que lamentablemente esto afecta la prestación y frecuencia. La falta de porcentajes de rampas para personas con discapacidad y una larga lista de etcétera. Esto hubiera bastado para quitarle la concesión en el 2019 y es una probabilidad que se evaluó y que aparece en un informe presentado por el fiscal municipal ante el Honorable Concejo Deliberante. No pasó nada y vino Bahl y siguió sin pasar absolutamente nada. Al contrario, decía que tenía las manos atadas cuando en realidad tenía en sus manos la normativa para hacerla aplicar y, por otra parte, la voluntad del pueblo de Paraná que sufría este servicio deficitario permanentemente. Hubiera bastado con haber convocado a una audiencia pública para que le peguen una patada y le pidan un servicio que está llenándose los servicios mientras la gente trabajadora no tiene colectivos”“Tenemos dos propuestas. La primera es declarar la caducidad de la concesión. No podemos esperar dos años más y seguir pagándole subsidios millonarios. Agregar o complementar su servicio acudiendo a otras empresas que realicen el trabajo que la empresa que está concesionada la empresa no realiza. Consideramos que ERSA se tiene que ir y tenemos que reemplazar a cargo del transporte urbano a una empresa estatal con control de trabajadores. El transporte es un derecho y es un servicio público y no un negocio. No puede prestar un servicio condicionándolo a la obtención de una ganancia. La otra gran cuestión hace mención a lo público, que es el estado en el que se encuentran los bienes y espacios comunes. Deberían ser de uso común, mientras se encuentran en una situación más coactada y ocupada por intereses partidarios”, cerró.“Es increíble Rosario, estoy de acuerdo que la licitación la hizo la gestión Varisco, pero las condiciones generales regulatorias del servicio de transporte están establecidas por la ordenanza 9462, 9546 y le dan al Estado. No son injerencias, sino que lo obligan a intervenir por los intereses de la ciudadanía, con lo cual el intendente Bahl debería haber tomado cartas en el asunto y tenía las herramientas legales para hacerlo. Respecto de lo que dice Armando que tiene solución para el transporte no dice cuál es. Vamos a tener que hacer un acto de fe. Respecto de lo que dice Emanuel, estoy de acuerdo que hay que declarar la emergencia y hay que tener decisión política. El tema es que hay que tener contenido a la emergencia y la decisión política", dijo.: “lo primero que vamos a estudiar y ejecutar es la obra del Volcadero. Paraná produce 300 toneladas diarios de residuos se dispone a cielo abierto, con la consecuencia ambiental salud y social que conlleva. Haremos un proyecto de reubicación de este lugar que lleva 80 años. Ha habido un sinnúmero de proyectos y cero soluciones. Contamina nuestras napas y ríos, y afecta la salud de nuestros pobladores. Haremos un relleno sanitario, la prioridad es cuidar el medioambiente, la salud y el desarrollo de la ciudad. Que se queden tranquilos quienes viven de la basura porque el reciclaje seguirá siendo la manera de generar ingresos genuinos, organizados con cobertura social. Necesitamos una buena recolección de residuos y el reciclaje como política económica. Vivir de la basura tiene que ser una p0rofesión y no un medio para comer solamente. Se trabajará en la separación de residuos dando incenti8vos a la población, para pasar del 5 por ciento el 50 por ciento de separación en casa, así la economía delos recicladores tiene sustento a largo plazo. Necesitamos que la ciudadanía separe, una planta de tratamiento adecuada, obreros capacitados y recicladores formados. En la red de cloaca y saneamiento de los arroyos terminar la obra de agua del centro distribuidor sur. Renovar cañerías de 30 años de antigüedad y hacer el 100 por ciento de cloacas. Crear comité de cuencas para que se conformen los corredores bioculturales de desagües en espacios de recreación que hoy están entubados y no visibles”.“En tema transporte revisaremos con Nación el Fondo Compensador del Transporte Público y resolver qué camino tomar, es apresurado decir qué hacer si no se sabe bien qué sucede. Si al decretar la emergencia del transporte y aplicar la caducidad de la concesión o rediscutir las formas con las empresas involucradas, para que sea rentable y puedan abrir otras líneas de recorridos más cortos”, dijo.“Fomentaremos que la partida presupuestaria para el Presupuesto Participativo en obras sea en su máximo histórico”, agregó.“Algo teníamos que aprender de esta gran ciudad que albergó la Constitución Argentina. Pedí a los cinco presentes que los golpes bajos, las cosas que no van, los nombres, sean más respetuosos. Nos está mirando mucha gente. Hay que tener cordura, presentar propuestas y no colgarse de futuros cotees de boleta para poder tener una opción. Nosotros seguiremos con el plan de bacheo de cuadras periféricas, no de centro, y pavimentación por esfuerzo compartido”, dijo en su minuto extra.“No podemos acostumbrarnos a que los vecinos esperen más de una hora un colectivo, sin garitas al sol y a la intemperie, y que cuando suban a ese colectivo, además de estar sucio, además de estar lleno, pierdan el presentismo en su trabajo o pierdan el turno en un hospital. De igual forma, tampoco podemos acostumbrarnos, como les pasa a los vecinos de la ciudad sur, a quedarse sin agua durante semanas o tener un servicio vinculado al agua salada que les arruine su cañería y no sea apto para consumo. Transporte y agua son dos temas que no podemos dejar de mirar para otro lado. Es una importante decisión política. Por eso, lo primero que vamos a hacer el 10 de diciembre es enviar al consejo deliberante un proyecto que declare la emergencia en el sistema de transporte de la ciudad de Paraná, lo mismo que hizo Córdoba, Rosario o Santa Fe. Eso nos va a permitir rediscutir todo el sistema, y lo que queremos hacer son medidas concretas, no cuestiones de títulos. Lo primero que queremos hacer es licitar, en vez de todas las líneas juntas, licitarlas de manera individual como era antes. En segundo lugar, tenemos que crear una mesa del transporte, del área metropolitana, sumando, además del intendente de Paraná, a los intendentes de Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde; cinco de cada 10 pasajeros que utilizan el transporte, terminan o comienzan su recorrido en el área metropolitana y no vamos a encontrar soluciones para el sistema de transporte sino hacemos que todos participen en la búsqueda de herramientas. También vamos a trabajar en un plan integral de garitas. Necesitamos invertir en infraestructura, arrancando por los barrios, no solamente en el centro, en las líneas que tienen mayor cantidad de usuarios, ahí tenemos que poner mayor infraestructura con garitas. Tenemos que trabajar en una aplicación de celular que funcione, que no se borre cada 25 minutos y vuelva a cero, y el colectivo no pase"."También tenemos que trabajar en un sistema de estacionamiento medido que nos permita descomprimir el centro y mejorar la señalización y señalética del centro de la ciudad. Muchas de estas cosas no dependen solamente de la concesión, dependen del municipio. Por eso hace falta decisión política para encarar esta cuestión. Lo vamos a hacer a partir del 10 de diciembre. También voy a sumar la cuestión del agua. Necesitamos mejorar nuestra red de cañería. El 40% de lo que se potabiliza se pierde por roturas. Tenemos que concientizar en el uso racional, sino mejorar la infraestructura de reparación. Además, tenemos que terminar con los pozos salados que no dan agua potable para el consumo humano y además arruinan las cañerías. Necesitamos decisión política para trabajar sobre el transporte y sobre el agua”, dijo.“Garitas, control de tránsito, demarcación de las paradas, estacionamiento medido y la aplicación cuando llego, no tienen nada que ver con el contrato de concesión. Mi primera diferencia con lo que manifestaba la candidata Romero, y sumarle a eso que si hay algo que no se hizo durante estos cuatro años es tomar ninguna decisión política a favor de la mejora del servicio, ni desde la municipalidad ni tampoco desde el contrato de concesión. En este sentido, voy a coincidir con Dante Klocker. El artículo 56 de la ordenanza del contrato de concesión le da la posibilidad al municipio de dar de baja y declarar la caducidad cuando no se cumple uno de los elementos pautados en ese contrato de concesión. Claramente, hace muchos años, sea por frecuencia, cantidad de unidades, accesibilidad, hay muchas razones para rescindir y declarar la caducidad del contrato. Nosotros planteamos la emergencia, que no es un invento nuestro, es algo que hicieron Córdoba, Santa Fe y Rosario, y las buenas ideas siempre se pueden replicar”, recalcó.: “la producción responde a un modelo extractivo mientras que la ordenanza 7717 que es del código ambiental dictada por el HCD en 19 95 apuntaría a una dirección completamente diferente. Siguiendo el espíritu de esa ordenanza consideramos que podríamos hacer una propuesta aprovechando el potencial y necesidades que tiene Paraná. Planteamos una transformación agroecológica de la producción frutihortícola. En muchos lugares, sobre todo en el parque hortícola, hay desarrollo de la producción de alimentos, pero consideramos que podríamos profundizar esta dirección y acentuar un cambio de rumbo y que sea agroecológica. Implica garantizar el acceso a la tierra. Los emprendimientos inmobiliarios acceden muchas veces fácilmente a terreno mientras que la gente que puede y quiere trabajar la tierra no puede y no tiene fácilmente esa posibilidad. El municipio debería intervenir concediendo tierras fiscales con posibilidad de riego si se va a producir. Hay compañeros que quieren sembrar y no tienen agua. Hay que cuidar el suelo, la calidad del alimento y esto exige el no uso de agrotóxicos ni transgénicos. Esta producción debería darse en condiciones de equidad para que puedan ganarse la vida de esta manera y quienes compran puedan hacerlo a un precio razonable. Proporciona trabajo esta propuesta, da la posibilidad de un alimento saludable, que no sea un privilegio sino un derecho del que deberíamos gozar todos. Nos permite avanzar en la prohibición efectiva del uso de agrotóxicos que no está debidamente cumplida y debería ampliarse”.“Las poblaciones, a través de la participación democrática deben gestionar esta situación productiva, a través de la convocatoria de una convención estatuyente. La Izquierda lo viene planteando desde el 2015, por lo cual no descubrieron la pólvora. Ya estaba comprendido en nuestra plataforma. Emanuel convoca a las inversiones privadas para que hagan cosas en el Puerto Nuevo para que lo disfrutemos todos los paranaenses y no, eso no va a pasar, solamente lo lo harán los que puedan pagar los hoteles que quieran o puedan pagar o en el polo gastronómico los que puedan pagar la comida que allí se sirva. Nosotros consideramos que lo común debe ser de uso y disfrute de todos, común y público”, agregó.El candidato de La Libertad Avanza,, acotó: “Vamos a implementar una reforma del Estado de su tamaño del funcionamiento político, no menos de la mitad de los actuales utilizando la planta jerárquica existente. Se administrarán los recursos de una manera muy austera, coincidente a la crisis económica que vivimos. Primero lo urgente y luego lo demás. La primera acción de gobierno nacional de promover la reforma económica, una apertura económica sin restricciones, una política monetaria libre y creíble. Con una reforma agropecuaria, tendremos un futuro increíble. El campo es uno de los principales motores de la provincia porque los que generen rentabilidad inmediatamente lo invierten en su suelo, en la ciudad. El otro sector, el industrial, pide a gritos medidas urgentes en materia de importación y exportación para tener competitividad. Esas medidas nos pondrán en un punto de partida único al ser capital provincial, vecina de Santa Fe y parte de la Región Centro. Para comenzar a reactivar la economía se necesita urgente una reforma laboral, una modernización que permita invertir y poner ese capital y energía a riesgo. En definitiva, muchos de esos puestos de trabajo que la ciudad necesita desde 2013 y no crece, lo vamos a tener. Lograr tener esa sintonía con Nación es el mayor objetivo de la gestión. Necesitamos tener una autonomía económica y financiera. Eso significa que tenemos que promulgar la carta magna que ninguno de mis competidores hoy la propone”.“La productividad del desarrollo la enfocaremos en tres modelos: el de captación de inversiones en el sector de industria y agro-tecnología, el modelo de educación de calidad y el modelo de turismo receptivo. En la captación de inversiones llamaremos al sector productivo para que trabaje en búsqueda de nuevas empresas que se instalen en la ciudad con beneficios de aquí a 15 años. También trabajará reclutando modelos productivos que quieran tener a Paraná como socio productivo, estratégico, logístico y económico. Vamos a incentivar el nuevo concepto mini PyMe que no hay en Argentina con un régimen a tasa cero en los primeros tres años. Empresas de software, de biotecnología, electrónica y materia prima que estén importando. El modelo de turismo se enfocará a trabajar con las organizaciones del sector para que Paraná se transforme en la primera opción del país como ciudad receptiva de convenciones, ferias y eventos. Ese sería el sector de mayor crecimiento de la región. La ciudad tiene todo para lograrlo. Hoy el conocimiento genera valor y eso es lo que vamos a apostar a los convenios con las facultades y universidad. Es clave promover que el sector privado no vea como un excedente una opción de instalarse y desarrollarse. Si Javier Milei es presidente, nosotros tenemos el mayor futuro para Paraná”, replicó.“Tengo un pequeño problema con mi pensamiento porque tengo un pensamiento peronista porque mi padre lo era y donde se decía que se comía. La verdad que hoy festejo el nivel de obras que hay en Paraná, festejo un montón de cosas positivas que se han hecho, pero también no entiendo el 45% de pobreza. No lo entiendo y es porque el Estado está tan presente que se olvida de generar esa desigualdad. Esa desigualdad está y no la podemos esconder debajo de la alfombra. La podemos esquivar si queremos, pero está. El dólar a mil pesos está, la inflación a 125% anual está. Al asalariado lo mata”, expuso Laumann.: “en lo económico el estado tiene que garantizar las condiciones para que el privado se desarrolle. No ser ni un estado colectivista que fabrica todo, ni un estado individualista que deja todo liberado al sálvese quien pueda y beneficia al más fuerte. Hay que crear oportunidades para la inversión, que crea empresas, comercios, empleo privado, productivo y sustentable. En nuestro gobierno desarrollaremos áreas olvidadas, generando vida y oportunidades de empleo, inversión. Implementaremos una técnica urbana que se llama acupuntura urbana. Crearemos áreas de nueva centralidad, llevando oportunidades a diferentes barrios de la ciudad. Desarrollaremos más de mil viviendas con servicios en diferentes lugares de la ciudad, oficinas de negocios, empresas y comercios, mercados abiertos del productor al consumidor, edificios de uso público, parques y espacios públicos, mobiliario urbano de calidad accesible a todos”.“Es importante contar cómo se va a financiar: convenios urbanísticos con privados, impulsando la inversión privada, redireccionando el gasto de cosas sin prioridad como la planta fotovoltaica multimillonaria hacia espacio y entorno para inversiones. Redireccionando fondos para vivienda social para hacerlas en zonas más cercanas a la ciudad consolidada y no en el rulo del mundo. Queremos desarrollar el exfrigorífico San Agustín, la estación multimodal en la estación de tren, el polo del diseño y la estética en la actual estación de colectivos, la central de transferencia y cargas en Estación Parera, Puerto Nuevo, Puerto Sánchez y el acuario regional. El polo Fintech, yendo un paso más allá del distrito del conocimiento para aprovechar la buena mano de obra de la región y las oportunidades internacionales del rubro. Queremos ser más eficientes y potenciar el Distrito. Todavía no se logró radicar ni una sola empresa”, dijo.“Presentamos dos veces un proyecto para eliminar ocho tasas reales, no contando cada tasa por 10 para que parezca mucho y que solo representan el 0,6 por ciento del ingreso del municipio. Es una medida responsable y lo presentamos, no es una idea a futuro, lo hicimos y lo cajonearon”, remarcó.“El costo de la inoperancia es menos oportunidades de empleo para vos. Como marca el INDEC, en Paraná hay cada vez menos empleo porque estamos perdiendo oportunidades. El Parque Industrial de Paraná tiene cada vez menos empresas. Las empresas se nos van porque no se ha invertido en una playa de estacionamiento para camiones, ni en fibra óptica, ni en una planta de tratamiento de efluentes, que nosotros marcamos en un pedido de informe. Esta planta es urgente desde 1984 que se rompió la que estaba. Hoy todo se vuelva al arroyo Las Piedras, que va hacia el arroyo Las Tunas, que va hacia el río Paraná. En vez de contaminar y entubar los arroyos, hay que sanearlos. En agosto de 2021 logramos la aprobación de una ordenanza de creación del Censo Industrial que tenía que hacerse en 2022 y todavía estamos esperando”, agregó.: “El Estado tiene que ser un aliado del que invierte y genere empleo en Paraná. Lamentablemente, hace mucho tiempo se ha convertido en un generador de obstáculos y el mejor ejemplo de la falta de empatía lo tenemos todavía hoy, donde hay comerciantes que todavía siguen pagando las moratorias por los meses que no pudieron trabajar por el Covid y, de igual forma, el municipio les cobró sus tasas. Tampoco vamos a resolver el problema del empleo en Paraná si nuestra principal actividad económica sigue siendo el empleo público. Para ayudar al sector privado hay que bajar impuestos, simplificar trámites y apostar en zonas productivas que permitan fomentar la inversión. Hace mucho tiempo vengo trabajando junto a Rogelio Frigerio en un plan tributario provincial que tiene medidas concretas desde lo municipal. Queremos eliminar 100 tasas de las 176 que tiene el municipio. No son solamente simbólicas, como dice Armando. Estamos hablando de ocupación del espacio público, cartelería, trámite de habilitaciones comerciales. Queremos que quien ponga su primer negocio lo haga sin pagarle antes de vender un primer producto a sus clientes”.“Queremos simplificar el trámite de habilitaciones comerciales simulando procedimientos como los que tienen Mar del Plata, 3 de Febrero y Avellaneda, donde cada uno de los comerciantes al momento de habilitar su comercio lo hace vía online, de manera gratuita y que el costo de la inspección sea a costo del municipio y no del comerciante. También queremos eliminar la tasa municipal de la boleta de la luz, que representa el 15% de lo que generalmente pagan los comerciantes y los domiciliarios. Vamos a achicar de diez a seis secretarías en la Municipalidad de Paraná para acortar gasto político y ser más eficiente. Tenemos tres proyectos que para nosotros son transformadores y que van a generar cambio y empleo en Paraná. En primer lugar, en Puerto Nuevo hacer lo mismo que hizo Santa Fe. Trabajar en conjunto con su ciudad en un plan a mediano y largo plazo que genere inversión y puestos de trabajo, que deje la desidia y el abandono. Queremos crear en Puerto Sánchez un Polo Gastronómico vinculado al pescado para que sea un lugar donde todos los turistas vengan a ver la experiencia vinculada al río y a la pesca. Por último, el proyecto que estamos vinculando a tres industrias claras: el turismo, la industria del conocimiento y la construcción sostenible. En esas tres líneas vamos a empezar el desarrollo de la ciudad de Paraná para generar puestos de trabajo genuinos y de calidad”, finalizó.“Más allá de los anuncios de la doctora Romero con respecto a los trámites digitales todos los vecinos que nos están viendo saben que hacer un trámite en la Municipalidad sigue siendo engorroso. Sabe que en el Juzgado de Faltas hasta las 11:30 hay atención al público y pierde horas y tiempo en poder avanzar en cualquier trámite. Más allá de eso, quiero enviarle un mensaje a la familia municipal para que sepan que parte de la eficiencia del gobierno también tiene que ver con mejorar y dignificar la carrera municipal y no solamente mejorando los salarios que están muy por debajo del resto de los municipios de la provincia. Implica un programa de capacitación y formación integral, donde podamos recuperar la tradición de ser empleado municipal, donde obviamente terminemos con los ñoquis, pero podamos fortalecer y premiar a aquellos que se esfuerzan por un salario digno”, extendió en su minuto.“Me alegra escuchar muchas de las cosas que se dijeron acá, porque muchas de ellas se están haciendo y las continuaremos haciendo. De hecho, el trámite de procedimientos para la habilitación de negocios se simplificó y mucho; eso ya lo tenemos en práctica. Cuando decimos que queremos un municipio 100% digital, estamos diciendo que queremos más trámites digitales y más simples. Paraná tiene un nuevo shopping que crea no menos de 500 empleos directos e indirectos; acaba de tener su fiesta de disfraces que ya viene con muchos años, con pleno éxito y mucha afluencia de gente en nuestra ciudad. Tenemos la marca ciudad, que se logró con un consenso enorme de distintos sectores vinculados a las fuerzas vivas de la ciudad, que se trabajó y se aprobó por ordenanza. Tenemos un parque industrial que creció en 21 hectáreas que se adquirieron por esta gestión, y que vamos a colocar nuevas industrias, ya han pedido nuevas industrias allí, y nos quedará para la próxima gestión hacer el parque fotovoltaico que ya se licitó y se firmó el contrato; esto significa energías sustentables para potenciar.”“Pero también se viene desarrollando el distrito del conocimiento; la provincia de Entre Ríos, por ley, le transfirió a la municipalidad de Paraná el enclave del distrito del conocimiento que va a estar en la zona aledaña del túnel. Ya hay empresas que se van a erradicar allí y se va a construir un edificio de 1.700 metros cuadrados para fomentar esas industrias que hoy tienen que crecer, sobre todo con nuestros jóvenes y de la mano de las universidades que nos rodean, que forman programadores y gente muy capacitada para desarrollar estas industrias. El EMPATUR, el órgano público-privado que trabaja el turismo, ya tiene un desarrollo del futuro planetario, turismo de convenciones, turismo deportivo. En pandemia, trabajó con aportes de la municipalidad y vamos a seguir trabajando. Queremos un Estado facilitador, ni enemigo ni amigo del privado, facilitador del desarrollo del privado; ese es el concepto y lo venimos haciendo y lo vamos a incrementar.”"Quiero revindicar como positiva la propuesta de la forma de saneamiento de los arroyos. Es cierto, faltan las piedras. Se está haciendo el saneamiento del arroyo Las Viejas, que va a permitir tener una playa no contaminada en el Thompson. Se está haciendo la primera etapa del arroyo Colorado. Es necesario que Paraná dé el tratamiento adecuado, que no es entubar los arroyos, sino a cielo abierto hacer un tratamiento de esos cursos de aguas""En cuanto al desarrollo del puerto, ya se logró la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Falta la otra media sanción en el Senado, y eso marchará hacia el futuro. En cuanto al empleado municipal, estoy en la convicción de que hay que trabajar más con ellos y de que hay que fortalecer la carrera y los concursos": “Paraná ha dejado de ser una ciudad segura y tranquila. Los vecinos ponen plata en conjunto para instalar cámaras, se arman grupos de Whatsapp, se hacen reuniones con los comisarios. El municipio, la provincia y la nación tienen mucho para hacer en materia de prevención del delito y seguridad. Con Patricia Bullrich a nivel nacional, Rogelio Frigerio a nivel provincial y nosotros desde el municipio, vamos a implementar medidas específicas en prevención del delito que acompañen a que los vecinos tengan y recuperen la tranquilidad que supimos tener”.“Un trabajo conjunto con la provincia, un mapa del delito que existe pero que no trabajo de manera conjunta con el municipio. Dónde instalamos un foco, dónde cortamos el césped, dónde ponemos un punto seguro, son herramientas que nos permiten tomar mejores decisiones para prevenir el delito. Queremos un centro de monitoreo municipal. He escuchado hablar al oficialismo de las 400 cámaras que tiene el 911, pero en cada barrio de la ciudad la inseguridad está presente, no alcanzan con esas 400 cámaras, hay que tener un centro de monitoreo municipal que se ocupe de la cuestión delictiva pero también control del espacio público, accidentes, emergencias. Mientras más control tengamos del espacio público, mejor vamos a poder cuidar a nuestros vecinos”, dijo.Propuso “puntos seguros en cada garita de colectivos, las cuales hay que instalar porque hoy no hay. Son estaciones con una cámara 360, cualquier vecino si necesita o tiene urgencia aprieta el botón y en el centro de monitoreo le avisa al operador. Proponemos el anillo de seguridad para control de patentes, cada uno de los cinco accesos de Paraná debe tener uno para combatir delitos complejos. Si soy intendente los problemas de los paranaenses van a ser nuestros problemas. Vamos a trabajar codo a codo para resolverlos. Si queremos una ciudad segura tenemos que invertir en desarrollo humano, necesitamos crear oportunidades en cada barrio de Paraná y que ningún chico esté condenado por el lugar en el que nace, ese es nuestro compromiso”.“Si en algo no voy a coincidir con la Dra. Romero es en el diagnóstico de la seguridad. No sé cómo serán las estadísticas, pero en cada caminata que uno tiene por la ciudad la gente se enreja, compra cámaras, ya no sabe qué hacer, tiene miedo de ir al trabajo, tomar el colectivo, volver a su casa. Tenemos mucho por hacer desde el municipio en materia de seguridad”, dijo.“Tenemos una publicación: `Despertar`, es un libro con un plan de gobierno para Paraná, donde cada una de las iniciativas fue una construcción que hicimos con vecinos y no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Si tenemos la oportunidad de gobernar Paraná, es importante hacerlo con un plan y cortar con la improvisación”, agregó.: “lo último que dijo Emanuel en realidad debería ser lo primero. Tenemos que buscar por todos los medios la protección del ciudadano que va a trabajar, que se levanta temprano, que va a estudiar. Sabemos que las causas profundas son sociales y por lo tanto la vigilancia y el control no lo resuelve. No tener oportunidades, sufrir de desigualdad, no tener trabajo, sufrir marginalidad, inevitablemente genera en los sujetos hostilidad, bronca y se refleja y favorece un aumento del delito. No podemos sorprendernos de que Paraná haya dejado de ser una ciudad segura si tenemos más de 40 por ciento de pobres y si el 50 por ciento de los jóvenes de entre 17 y 18 años son pobres. No es sorprendernos, esto no sale de un repollo. El estado tiene mucho por hacer, pero debe implementar una política de shock a plazo inmediato que genere empleo joven y fomente la inclusión educativa cultural, pero a gran escala, sino la solución no va a aparecer”.“Podemos necesitar de la intervención policial, sí, pero el tema es de qué Policía. En muchas ocasiones son cómplices y partícipes de los delitos y no nos protegen, sino que protegen a los que delinquen. En segundo lugar, en los 40 años de democracia las fuerzas de seguridad en situación de violencia institucional, han asesinado cerca de 9000 ciudadanos, un verdaero genocidio. En Entre Ríos tenemos varios casos que merecen mención: Héctor Gómez y Basualdo, desaparecidos en democracia luego de subirse a un patrullero. Iván Pérez en el interior y Gabriel Guzmán en Paraná, asesinado en la espalda. Pedimos la elevación a juicio de la causa. Proponemos el desmantelamiento y la constitución de una Policía completamente diferente”, dijo.“Rosario decía que en materia de seguridad hay que hacer siempre más y claro. Si no se atacan las cuestiones de fondo siempre hay que hacer más y olas cosas van a seguir siendo peor. Hay que sacar a los jóvenes de la pobreza en serio a través de oportunidades reales y ya. No compartimos su punto de vista respecto a la Ley de Narcomenudeo, y sobre esto hay un montón de estudios críticos que señalan que estigmatiza el consumo y otros efectos negativos, como que criminaliza la pobreza y la juventud. Si el problema de la venta de drogas no se resuelve, no tendríamos que abrir un debate público sobre la legalización, ¿por qué no?”, se preguntó., en su última intervención, inició su bloque de seguridad con algunas críticas a otros sectores: “Lo que te decían los bloques anteriores los que te gobernaron hasta ahora nos cuesta demasiado caro, imagínate en seguridad donde el costo puede ser una vida. Nuestra ciudad fue noticia nacional por tener a funcionarios vinculados a causas de narcotráfico, corrupción y contratos truchos. La única forma de que eso no ocurra nunca más, es ser una gestión transparente. Todo este tiempo dimos el ejemplo presentando proyectos, pidiendo informes y mostrando todo lo que la gestión municipal no te muestra. Mostramos en nuestra web las declaraciones juradas y los recibos de sueldo de todo nuestro equipo con absoluta transparencia. Presentamos, dos veces, un proyecto para hacer públicas las declaraciones juradas de todos los funcionarios. Dejaron de ser públicas el 1 de julio de 2016 cuando Gainza y todos los concejales de aquel entonces votaron eso en unanimidad”.“Al día de hoy, somos los únicos que mostramos nuestros gastos de campaña, como en 2019. Ningún otro partido lo hizo. Entonces surge la pregunta ¿quién paga las campañas? Nosotros pusimos plata entre 40 personas durante ocho meses y dio un promedio de seis mil pesos por persona. Hacemos campaña limpia, sin ensuciar la ciudad y no le debemos favores a nadie ni trabajamos con punteros ni con narcos. Salimos casa por casa, elegimos el camino más largo, que es el más difícil. Por otro lado, el municipio no puede mirar para otro lado y no puede seguir de brazos cruzados. Hay que tomar los casos de éxito de algunas ciudades como Bogotá, New York o ciudades del país como Lanús y San Miguel. El municipio tiene herramientas para generar seguridad. Por ejemplo, modificar las ubicaciones de cada una de las cámaras que se han puesto en algunos puntos ciegos, caso de San Agustín por ejemplo. Profesionalizar el trabajo de podas de árboles y alumbrado para mejorar la visión nocturna, patrocinar denuncias de narcotráfico, crimen organizado, homicidios y violencia intrafamiliar, actualizar el mapa del delito y promover desde el municipio una app de denuncias. Las propuestas que mencioné antes también dan seguridad”, manifestó el candidato de Políticas para la República.“Lo de Gainza no es un programa de gobierno, sino una simple serie de enunciados después de un diagnóstico diciendo qué es lo que quiere hacer y en qué te va a beneficiar. Pero eso no es un programa de gobierno, es esto (haciendo referencia al de su partido) que hemos presentado en noviembre de 2018. Esta es la versión aumentada y mejorada. Por otro lado, me llama la atención lo que dice la candidata Rosario Romero cuando habla de seguridad. ¿Nos van a seguir cuidando así? Ella es la responsable de la policía y la seguridad en la provincia que está cada vez peor. Encima la premiaron como candidata a intendenta. Si manejando todos los recursos de la provincia, la seguridad volvió a ser un problema después de años, es una gran incógnita para la gente y para mí cómo va a hacer para mejorarlo desde el municipio”, cerró su participación Sánchez., en su caso, respondió que la seguridad es una preocupación y habló de lo realizado por su gestión: “Hemos hecho mucho por la ciudad de Paraná y seguiremos cuidando a los entrerrianos y paranaenses. Desde 2017 estoy acá a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia. ¿Qué se hizo en 2018? Se adhirió a la Ley Nacional de narcomenudeo, medida que está por tomar la provincia de Santa Fe con su nuevo gobernador electo. A partir de entonces, le declaramos la hostilidad al narco. Nuestra policía es limpia y que tiene cuatro instituciones de formación. Declarando la hostilidad al narco, hemos perseguido y hemos realizado 1.800 detenciones en la provincia y hemos desmantelado kioscos de venta más pequeños. Hicimos una Ley de narcomenudeo para la cual logramos consenso de todas las fuerzas políticas dialogando con la Justicia Federal, con el Procurador Federal, con los Jueces Federales y con las Fuerzas de seguridad nacionales que no han tenido conflicto con las fuerzas de seguridad de la provincia. Con ello, le hemos secuestrado bienes a los narcotraficantes. De hecho, si van al 911 y ven una camioneta linda y grande que tiene un cartel, es secuestrada desde hace unos cuantos años a una banda narco de la ciudad que cayeron presos. También perseguimos a los chorros en la ciudad, como cuando Beto Bahl era ministro de Gobierno y yo era diputada provincial. Armamos un esquema por el cual la policía de la provincia de Entre Ríos controla todas las motos. Con los operativos en la ciudad, se terminaron los arrebatos y los motochorros en la provincia. No tenemos estadísticas crecientes en delito. Tenemos delitos, pero no vivimos la realidad que muchos compran en los medios porteños. Acá todavía la gente toma mate en su casa. Desde luego que falta y siempre en seguridad hay que hacer más. Hay que iluminar y desmalezar. Tenemos 310 cámaras de videovigilancia instaladas y a fin de año vamos a tener 400. Advierto, por si no lo saben, que también tenemos lectores de patente en los ingresos a la ciudad. El que pasa por el túnel queda registrado cuando entra y sale de la ciudad. El que ingresa por otro lado de la ciudad también porque ese equipamiento también lo hemos adquirido. En materia de seguridad, hay que conocer. Es un tema delicado en el cual tenemos que hacer más porque el delito existe. Hemos hecho mucho y estamos en condiciones de decirle a los paranaenses que vamos a seguir cuidándolos”.“Insisto que en seguridad la improvisación es arriesgar la paz. Cuando escucho que la Municipalidad tiene que poner cámaras, tengo que informar que hay una ley provincial que monopoliza a manos de la Justicia y la Policía de Entre Ríos por una ley nacional de protección de datos personales, las cámaras tienen que ser monitoreadas por la policía, es decir, los municipios no tienen que tener sistemas de videovigilancias. Deberían cambiar la ley nacional y provincial. Pero en realidad no es competencia de los municipios y está muy bien ese sistema porque hay que proteger a la gente. En cuanto a las medidas que se adopten en seguridad, desde luego que hay que insistir, pero eso no quiere decir que nosotros debemos ignorar lo bueno que tenemos. Atesoremos la provincia y la ciudad que tenemos. ¿Podemos hacer más? Indudablemente”, completó."En políticas públicas y seguridad, nosotros vamos a proponer la creación de un cuerpo único municipal de prevención. Estaremos promulgando la carta única municipal en el orden jurídico discutido y aprobado por la asamblea estatuyente. La creación de una guardia urbana tendrá como premisa fortalecer la política de seguridad y reducir los índices de conflicto y violencia. Está dirigida en su mayor medida a los barrios de la ciudad y no será concebida como reemplazo de la policía, sino que buscará servir como fuerza de prevención y orientación. Se creará el fondo de seguridad pública, conformado por jefes de las fuerzas, secretarios de seguridad, el poder judicial, representantes de las vecinales y la defensoría del pueblo. Tendrá la función de promover la efectiva participación ciudadana, presentar propuestas en materia de seguridad pública, informar y asesorar a los vecinos acerca de la ciudad. Lo importante es que la gran mayoría de ese personal se conformará de reasignación de tareas como parte de la reforma del Estado que estamos teniendo prevista. Además, incorporaremos personal elegido por las comisiones vecinales para cuidar su barrio, ya que son ellos los que mejor conocen su realidad. Se aclara que no es una fuerza policial, por lo que no portará ningún tipo de arma, aunque vestirá uniforme y tendrá poder de policía a la hora de ejercer y cumplir con las normas municipales. Se dotará al personal de elementos no letales, se asignarán tareas específicas de guardia urbana, prevención de eventos, custodiar los espacios verdes, asesorar a turistas, el control de la venta ambulante y una de las labores más importantes será el monitoreo y ayuda a las personas en situación de calle.""La proyección de formación mínima será de 9 meses. Asignaremos los móviles de otra dependencia sin generar gastos para ejercer la tarea. Es por ello que es fundamental dotar a nuestras fuerzas de seguridad de los recursos tecnológicos y jurídicos para mejorar su eficiencia en el cuidado de nuestros vecinos. Como expresó Javier Milei, los hombres de azul, blanco, de verde, todo aquel que vista un uniforme están para cuidarnos. Todo el que vista uniforme es bueno, no es malo""Agradezco por esta noche que fue inolvidable. Nunca en mis 50 años vi una campaña electoral como la que vivimos ahora. Javier Milei no representa el miedo y el salto vacío, representa esa nueva idea de esperanza en los argentinos. Es por eso que le escribí esta carta a los responsables de que hoy sea él, el candidato. Ustedes, los jóvenes, han dado vuelta una elección, han roto la estructura de los medios tradicionales. La política no los entendió, los esquivó, no los escuchó. Ustedes dieron vuelta la historia que construyó un candidato a presidente. Ustedes, con un video de un minuto, generaron muchos sentimientos. Por eso, hoy, invito a los padres y los abuelos de estos jóvenes a que les den la oportunidad de aceptar o equivocarse. El suelo les pertenece. Por eso, los felicito, los admiro y los aliento a que no bajen nunca los brazos. No piensen que se tienen que ir. Este país es y será de ustedes y de todas las generaciones que van a venir", concluyó.: “nunca en mis 50 años vi una campaña del miedo tan grande como la que vimos ahora. Javier Milei no representa el miedo ni el salto al vacío, sino que representa esa nueva idea de esperanza en los argentinos. A los jóvenes les digo: ustedes dieron vuelta esta elección, ustedes rompieron la estructura de los medios tradicionales, la política no los entendió, los esquivó, no los escuchó. Ustedes dieron vuelta la historia porque construyeron un candidato a presidente. Con un video de un minuto generaron mucho sentimiento. Invito a los padres y abuelos de estos jóvenes que den la oportunidad de acertar o equivocarse a ellos. El suelo les pertenece, por eso los felicito, los admiro y los aliento a que no bajen nunca los brazos. No piensen que se tienen que ir, este país es de todos ustedes”.: “agradezco este debate. Proponemos continuar transformando la ciudad con lo que falta, sobre la enorme base que tenemos y los logros que ha tenido Paraná en los últimos años, siguiendo con las líneas de gestión. Tenemos un equipo probado, integrado por gente de la actual gestión. Somos de la gestión de Bordet, de Bahl, y ese equipo probado está en condiciones de seguir gobernando la ciudad. Paraná no admite improvisaciones. Los paranaenses no merecen improvisaciones. No se puede venir a la municipalidad a estrenarse en la gestión, hay que tener experiencia para gobernar esta ciudad, la experiencia de la gestión nutrida por los equipos que hoy están y están probados”.: “desde la Izquierda nos estamos preparando para el país que viene, el del año que viene en adelante, que tiene varias características que ya podemos adelantar. Es un país que va a intentar pagar una deuda que es ilegítima, fraudulenta e impagable. Para ello va a abrir las puertas a la apropiación indiscriminada de nuestros recursos naturales, sobre todo el litio y va a aplicar un ajuste brutal sobre los hombros de la gente, lo cual va a implicar menos educación, menos salud, menos salarios. Consideramos que es importante que haya representantes de la Izquierda en los órganos deliberativos y que la Izquierda esté presente en las luchas en la calle. Te pedimos que votes en la Izquierda, ni más ni menos que en defensa propia”.en su mensaje final expresó hacia el paranaense: “Hace muchos años que camino y recorro la ciudad. He tenido cientos de charlas con vecinos y todos los días estoy convencido que podemos para mucho más. Tenemos una enorme ciudad que tiene un gran potencial, pero que a pesar del paso del tiempo se nos siguen escapando las oportunidades. El próximo 22 de octubre vas a tener la oportunidad de elegir el futuro para los próximos cuatro años de Paraná. Te pido que apuestes por un equipo joven, con ganas, con energía, con un equipo que se ocupe de lo importante y tengas la plena certeza que acompañando a los mismos de siempre y han tenido la oportunidad de gobernar, no vamos a cambiar nada de lo que todavía falta. Te pido que el 22 de octubre cuando vayas al cuarto oscuro, nos acompañes hacia el futuro”.: “frente a la inoperancia que nos cuesta tan caro, nos cuesta tristeza, desazón y nos quita el horizonte, nosotros ponemos nuestra esperanza y esfuerzo en construir un partido nuevo, con propuestas concretas y que no improvisa porque está preparado para gobernar con ética, saber y voluntad. Para que todo lo que te conté se vuelva realidad vas a necesitar votarnos. Podés votar solo nuestra boleta, que es corta. O si elegiste tu candidato a presidente y gobernador podés elegir la boleta sábana, cortás a Gainza y fuera, cortás a Romero y fuera, cortás a Laumann y fuera, ponés nuestra boleta en el sobre y así de fácil vas a estar contribuyendo para que Paraná sea la Paraná que tanto soñaste. Que es lo mismo que soñamos nosotros. Hacerla realidad depende de tu voto y eso es una buena noticia y nos encantar dar buenas noticias”.