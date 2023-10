Vandalizaron la fachada del nuevo centro metro médico de UPCN en Paraná

Arrojaron huevos sobre las paredes y la puerta de ingreso del nuevo Centro de Especialidades Médicas “Dr. Ramón Carrillo”, dependiente de UPCN y ubicado en calle Santa Fe 481 en Paraná. El hecho de vandalismo, que se registró este fin de semana, fue repudiado por el sindicato que nuclea a los estatales entrerrianos. “Estos actos han afectado la fachada del lugar, causando un perjuicio a la institución y fundamentalmente a nuestros afiliados ya que el servicio que ofrece el sindicato es para la atención de su salud”, indicaron en un comunicado.Y continúa: “Es lamentable que un centro médico que está comenzando con sus actividades, a pocos días de su inauguración, haya sido atacado en un acto que evidentemente es intencional”.“La ciudadanía no tolera ningún tipo de comportamiento destructivo, menos aún que perjudique nuestra misión de cuidar la salud de las y los compañeros. En este momento, estamos tomando medidas inmediatas para reparar los daños causados y se dio el aviso correspondiente a la policía”, fundamentaron desde UPCN.las pintadas a la fachada del edificio registrada a comienzos de año. “Esperamos que solo hayan sido hechos aislados y que no sea una seguidilla que tenga a nuestro sindicato como objetivo porque así no se construye nada”, fundamentó y bregó para que se resuelvan las cuestiones a través del dialogo.El Centro de Especialidades Médicas Dr. Ramón Carrillo y su ambulancia fueron bendecidos e inaugurados el pasado 26 de septiembre, donde se anunció que es un centro médico abierto a la comunidad donde los afiliados y afiliadas a UPCN contarán con importantes beneficios.