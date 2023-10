La Libertad Avanza denunció “escandalosa jugada” de Juntos por Entre Ríos

Los audios y la maniobra

Una, que expuso audios que comprometen a dirigentes ligados a Juntos por Entre Ríos en elDe esta forma,. Esta situación ya ha resonado a nivel nacional, donde diversos medios periodísticos lo han abordado. En ese sentido, señalaron que los episodios se registraron en Federación, Puerto Yerua, Concordia y en Villaguay, en el centro de la provincia.Es que, por la renuncia de dos candidatos de Villaguay, el partido de Milei quedó al borde de no tener representación provincial. Esto es así porque el artículo 5 de la Ley 9659 exige queLos libertarios difundieron un audio de Alejandro Milocco, representante del partido SER -ex aliado de La Libertad Avanza- en el que relata el ofrecimiento de un cargo en dólares a un candidato de Milei. En un comunicado se refirieron a ese audio y a un supuesto intento de soborno para hacer bajar a un candidato a diputado de Federación, en lo que sería una “vergonzosa” estrategia a menos de dos semanas de los comicios generales."Tanto el candidato a intendente de Puerto Yeruá, José Luis Domínguez, de quien habla Milocco en el audio, como a diputado de Federación, Javier Silvestri, recibieron el intento de soborno del representante de SER para que bajen sus listas. A Silvestri lo citaron a una reunión en la que participaron Milocco, el gualeguaychuense Lisandro Gamarra y el diputado de Juntos por el Cambio, Manuel Troncoso, para ofrecerle un cargo a cambio de que baje las listas de su departamento", denunciaron. Silvestri grabó a sus interlocutores ofreciéndoles un cargo para luego escracharlos."En estos casos no lograron su objetivo. Solo pudieron convencer a un armador de la ciudad de Villaguay, quien, carente de principios y convicción, aceptó el soborno e intentó dinamitar el espacio de Javier Milei, sin poder lograrlo", dijeron.Asimismo, afirmaron que ya encontraron reemplazo para los renunciantes de Villaguay. El candidato a senador será Pablo Augusto Arrúa Dandeu y además lograron completar la lista de 34 candidatos a diputados provinciales con sus respectivos suplentes, por lo que según dijeron,Desde el partido de Javier Milei señalan que la maniobra tiene como objetivo que el contrincante de Frigerio no pueda completar listas en los 15 distritos necesarios y quede inhabilitado para presentarse.Se trata de. También refiere a puestos en secretarías y juntas de gobierno de diversos ministerios.

OTRO AUDIO

Se dieron a conocer unos audios donde Alejandro Milocco le expresa a un dirigente del partido SER, aliado a La Libertad Avanza, los distintos ofrecimientos para los cargos a cambio de que desistan de su candidatura."Escuchame una cosa, te la voy hacer corta y bien sencilla. Me llama Rogelio, me llama Manu Troncoso, me dice loco necesitamos acordar. Bueno, hay varios lugares en donde estamos trabajando para poder llegar a un acuerdo", expresa el inicio del audio de Milocco.Se trata de una comunicación telefónica donde interviene Alejandro Milocco, por parte de Juntos por Entre Ríos y un dirigente de La Libertad Avanza de Puerto Yeruá.- Escuchame una cosa, te la voy hacer corta y bien sencilla. Me llama Rogelio, me llama Manu Troncoso, me dice loco necesitamos acordar. Bueno, hay varios lugares en donde estamos trabajando para poder llegar a un acuerdo. Ya acá en Paraná hicimos un acuerdo fantástico con todos los movimientos sociales que van a trabajar para Rogelio y para el candidato a intendente.LLA - ¿La propuesta cuál sería con respecto a nosotros acá en Puerto?- Mirá la propuesta es la siguiente: te dan un contrato en la CTM o en la CARU, donde vas a cobrar en dólares y te dan cualquier secretaría del municipio, la que elijas.LLA - ¿Y la secretaría del municipio acá donde decís vos?.- De Yeruá.LLA - ¿Y la secretaría del municipio a quien te la daría?, Si está la contra, está Benítez (PJ), estamos nosotros (LLA) y está Valeria (JxC) jugando digamos.- Esta bien pero ¿vos crees que no tienen chances de ganar si se bajan ustedes y se juntan?LLA- Tenemos las mismas chances que Valeria nosotros Ale. Es más, yo te lo dije desde el principio. Yo a mi gente, o a la gente que está conmigo, yo no le puedo venir hoy y perdón si te rompo algún esquema o las ilusiones o algo que no pasa nada.- No, no pasa nada. Yo lo que estoy haciendo es proponerte un acuerdo que a vos te puede llegar a posicionar de alguna manera. Vos me decís que no, bueno yo digo que no y listo.LLA - Sabes que pasa Ale, yo me voy a morir pobre quizás, pero no voy a traicionar a la gente que está atrás mío. Para mi es blanco o negro. Entonces yo también te diría lo mismo para que vos se lo traslades a Manu Troncoso, a Frigerio, que Valeria se una con nosotros. Que se una con nosotros y tenemos más chances que cualquiera.- Yo te paso lo que a mi me proponen, ¿me entendes? Yo ya hice lo que tenía que hacer. A ver, para ustedes hoy, bajarse y agarrar una secretaria y agarrar un contrato de la CTM o de la CAFESG me parece que es un negoción pero bueno, que se yo. La última palabra la tenés vos.Esta es la primera conversación que tengo, yo hablé con Rogelio esta mañana por la reunión de lo de Paraná y me dijo, che ¿cómo viene lo de Villaguay?, ¿cómo viene lo de Yeruá?, también hay algo en Federación. Lo hable con el Manu y me dijo fijate que es lo que podemos hacer ahí, ofrecerle al candidato un lugar en la CTM. Nosotros si tenemos el apoyo de ustedes ahí en Yerua, nos quedamos con la intendencia. Bueno eso es parte de un acuerdo político, ¿me entendes?. Lo que estamos tratando de hacer es llegar a un acuerdo que nos convenga a todos, no a mi.Otro audio de Milocco, enviado a un candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA), reafirma la voluntad de “sobornarlo con cargos políticos, a cambio de bajar las listas. A eso se suma la fraudulenta propuesta de intervenir a favor de JxC en la fiscalización del acto eleccionario del 22 de octubre y en el manejo de las boletas de LLA”, afirmaron desde el partido de Milei en Entre Ríos.En uno de los últimos mensajes enviados por Alejandro Milocco a Javier Silvestri, asegura que “Manu (Manuel Troncoso) quedó muy contento con la reunión” y le promete: “si llegas a acordar con tu gente de bajar todo el resto (de las listas), y llegás a acordar con tu gente de manejar la fiscalización y manejar el tema de la boleta;”.Luego, Milocco continúa: “está dada la posibilidad, escuchá bien lo que te digo, de que si vos bajás las listas, ponele que no mandes a renunciar a la gente -es todo un quilombo eso-. Nosotros logramos mandar a renunciar a la gente de Villaguay, Villaguay ya lo cerramos anoche.r, por lo menos, dos o tres cargos más. Esto te lo digo en confianza porque lo hablamos con el Manu”, asegura Milocco.Luego, anuncia que “. Y te digo más, está la posibilidad de un cargo en la CTM (Comisión Técnica Mixta de Salto Grande)”.Ese mismo día, Milocco le envió una invitación para reunirse en el Bar Ideal de Concordia para ir “haciendo la previa hasta que llegue Rogelio, Troncoso. . . Vamos a estar con los chicos de Villaguay”.Finalmente, en la última invitación recibida por Silvestri para reunirse, Milocco expresa: “el lunes, a las 12 del mediodía nos vamos a juntar con . . . No sé si va a estar Rogelio, pero vamos a tratar de que esté. Y va a estar el Manu Troncoso, y van a estar algunos muchachos con los cuales nos vamos a juntar para hacer un acuerdo”.