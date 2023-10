Bordet: “El único que planteó propuestas fue Sergio Massa”

La campaña en Entre Ríos

“El único que planteó propuestas fue Sergio Massa”, afirmó el gobernador Gustavo Bordet luego del debate presidencial al que asistió invitado por el candidato de Unión por la Patria. Resaltó que las propuestas estuvieron centradas en “la Argentina que viene y en las provincias”."El 22 de octubre, cuando ingresemos al cuarto oscuro habrá una boleta que lleva la bandera argentina, y esa es la boleta de Unión por la Patria, esa es nuestra propuesta”, remarcó Bordet desde la Facultad de Derecho de la UBA, donde se realizó el debate presidencial. También adelantó que el 12 de octubre el candidato a presidente, Sergio Massa, estará la ciudad de Concordia.En ese marco puso de relieve que “el único candidato que planteó propuestas para la Argentina que viene, y para las provincias, fue Sergio Massa”. Además, valoró que el postulante de Unión por la Patria “estuvo muy medido y atento a lo que está demandando la ciudadanía: cómo seguir bajando impuestos, como el IVA, que impacta sobre el consumo popular, y el impuesto las ganancias para los trabajadores”.En esa línea, resaltó también la búsqueda de “un gobierno de unidad nacional que contempla todos los sectores, porque los problemas que tiene la Argentina no se resuelven solamente desde una fuerza política. Se necesita una gran convocatoria a los mejores, como dijo Sergio (Massa), para poder llevar a la Argentina por una senda de producción, de crecimiento, de generación de empleo".Subrayó además, que se plantearon "hechos importantes, como la eliminación a los aranceles de exportación de la economía regionales que ya se han aplicado y que ha tenido un impacto y un beneficio muy marcado en Entre Ríos, que tiene más de nueve economías regionales”.“La verdad, lo dijo Sergio (Massa): El 22 de octubre, cuando ingresemos al cuarto oscuro habrá una boleta que lleva la bandera argentina, y esa es la boleta de Unión por la Patria, esa es nuestra propuesta. El resto de lo que se escuchó en el debate tiene más que ver con chicanas y frases hechas que poco le interesan al ciudadano al momento de elegir el voto”, diferenció Bordet.“El voto se elige en base a las propuestas de cada uno y, en este sentido, Sergio Massa se presenta frente a la sociedad argentina con medidas que permiten ir hacia adelante, con paz social, orden fiscal y económico, y con crecimiento", sintetizó el mandatario entrerriano.Por otra parte, subrayó la propuesta de Sergio Massa sobre crear un organismo similar al FBI en Argentina: "Es muy importante para las provincias, ya que las policías provinciales no pueden actuar en delitos federales. Entonces es necesario un organismo que pueda dar un combate eficaz a al narcotráfico, la trata de personas o el contrabando".Para finalizar, confirmó que el Frente Más para Entre Ríos intensificará la campaña en estas dos semanas. Resaltó que “Adán Bahl viene haciendo un trabajo realmente infatigable, recorriendo ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, contándole a las y los entrerrianos por qué es necesario tener un gobernador que vive en nuestra provincia, que quiere nuestra provincia, que tiene capacidad de gestión y ha demostrado que sabe resolver los problemas que las y los entrerrianos tienen".En este sentido, manifestó que desde el lugar que le toca pondrá "todo el esfuerzo para que, Adán Bahl, el candidato de Mas para Entre Ríos sea el próximo gobernador de las y los entrerrianos”.“Hemos hecho mucho en estos años. Logramos equilibrar las cuentas públicas y desarrollar un plan inédito de obra pública en toda la provincia. Logramos paz social, donde todo el mundo puede decir lo que piensa y no hay agresividad. Necesitamos generar un salto de calidad para transformar Entre Ríos, y esa transformación tiene que ser sobre la base de lo que hemos actuado y ejecutado. Es lo que Adán Bahl propone", concluyó Bordet.