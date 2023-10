Debate: las principales frases y propuestas de los candidatos sobre seguridad

Patricia Bullrich: bajar la edad de imputabilidad y rechazo a la libre portación de armas

Juan Schiaretti y su propuesta para seguridad

El proyecto en seguridad de Sergio Massa: prevención, FBI argentino, Justicia

Myriam Bregman y seguridad en el debate presidencial

Qué dijo Javier Milei sobre seguridad: "Crimen y castigo"

El segundo debate, arrancó a las 21 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se midieron Sergio Massa , Patricia Bullrich, Javier Milei, Juan Schiaretti y Myriam Bregman con sus propias visiones y estrategias para abordar una cuestión tan fundamental como la seguridad en el país, especialmente qué harán y cómo concretarán sus propuestas."Como ministra de Seguridad ustedes saben que yo los protegí, me enfrenté a cada una de las mafias, narcotraficantes y criminales", arrancó la extitular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich."Hoy les dan a los presos internet y celulares en las cárceles. La gente tiene miedo, sabe que los presos andan sueltos. Defendemos a los ciudadanos, no a como a los kirchneristas que defienden delincuentes. Milei quiere liberar las armas que van a caer a los narcotraficantes", cuestionó.Dentro de sus propuestas, expresó: "Voy a entrar a Rosario con toda la fuerza, con las fuerzas federales, provinciales y si es necesario con las fuerzas armadas. Bajar el código de imputabilidad a los menores a los 14 años. Cambiar el código penal para que nunca mas un asesino ande por la calle con tranquilidad"."Por eso el orden va a ser nuestra principal prioridad. Defendemos a los ciudadanos, los delincuentes con los delincuentes y el que las hace las paga", completó.“La inseguridad es hija de la exclusión social que aumenta día a día en la Argentina, pero eso no es una excusa para no combatir con toda la fuerza la delincuencia", inició el exgobernador cordobés. "Hay que acabar con la puerta giratoria en los juzgados, pero esto significa modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Hay que cambiar también el Código Penal Juvenil porque la que hay vigente es de la última dictadura genocida y hay que hacerlo conforme a las indicaciones de la ONU y del UNICEF”, propuso.”Hay que pelear en serio con el narcotráfico. El narcotráfico se lo combate en todo el mundo con el Gobierno nacional, y acá miran para el costado. Argentina no produce drogas pero tenemos una frontera que es un colador, por lo tanto hay que cuidar la frontera y deben participar las Fuerzas Armadas”, agregó.El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa fue el tercero en tomar la palabra para compartir su propuesta para seguridad y propuso "transformar a la Argentina en un país seguro"."Lo voy a hacer sobre tres ejes muy claros: el primero, la prevención. Ya lo hice en Tigre, mi ciudad. Bajé 80% el robo automotor que es el delito que nadie deja de denunciar. Cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular para cada una de las ciudades de la Argentina de más de 100 mil habitantes", inició."Vamos a encarar como segundo eje la lucha de política contra el crimen, y en ese sentido vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada uno de las cuatro fuerzas federales. Sí, un FBI argentino instalado en Central Córdoba, el edificio de Rosario que va a permitir que trabajemos sobre tres crímenes que son trasnacionales: corrupción, narcotráfico, y además la trata de personas", agregó."Tenemos el objetivo de que lo recaudado por la Justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también de la justicia y una parte vaya a los clubes de barrio por la tarea social que realizan", planteó."Por último, el tercer eje: tenemos que animarnos a exigirle cuentas también a la Justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore 5 años, que una adopción demore 7 años, y que una excarcelación o una orden de allanamiento demoren 7, 10 o 15 días. Claramente vamos a medir con un cambio en la Ley el funcionamiento de los jueces para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad", completó."La derecha siempre dice que a la izquierda no le gusta hablar de inseguridad, cuando somos nosotros los que vivimos en un barrio como cualquiera. Lo que no nos gusta es hacer demagogia punitiva como hacen ellos, porque el gran delito se organiza desde arriba y eso implica hablar de las complicidades en sectores de las fuerzas de seguridad, políticos y judiciales", arrancó la diputada Nacional y candidata presidencial por del Frente de Izquierda, Myriam Bregman."Llegamos al extremo de lo que se votó en el Congreso con la ley de Sociedades por acciones simplificadas, votada por todos durante el gobierno de Macri, incluido el bloque de Schiaretti. Cuando se discutió, nosotros dijimos que no era para ayudar a los emprendedores, sino para darle un paraíso a los narcos, y es lo que pasó, ahora lo reconocen todos. Durante los 90, con la privatización de puertos, aeropuertos, hidrobias, también facilitaron la infraestructura para que entren y salgan los cargamentos de droga", cuestionó."Por eso hay que nacionalizar los puertos bajo control de los trabajadores y derogar toda esa legislación que permita el blanqueo y el lavado. Quien muestre los problemas de seguridad como un hecho aislado, te está mintiendo", continuó."Como me decía Darío, un joven de Rosario: ‘nos ofrecen más como soldaditos de la droga, que en la fábrica metalúrgica en la que trabajo. Solo hay salidas si cuestionamos las condiciones estructurales de este sistema y garantizamos trabajo, educación, cultura para la juventud", concluyó.El candidato de La Libertad Avanza fue el último en hacer uso de la palabra en el primer tópico abordado en la segunda edición del Debate Presidencial 2023."Salvo en el caso del anarquismo, todos los arreglos constitucionales contemplan al Estado. En Argentina, culpa de la casta política, el Estado falla en esta materia y el país es un baño de sangre", inició Milei. "Este desastre es culpa de haber abrazado las ideas de (Eugenio) Zaffaroni porque cambia el rol entre víctima y victimarios, haciendo que los delincuentes sea tratados como las victimas cuando en realidad son los que tienen que estar encerrados", cuestionó."Proponemos hacer una reforma de la seguridad interior, de Defensa nacional, la ley de Inteligencia, modificar el sistema carcelario, modificar el código penal procesal en un contexto de reforma para que sea independiente. Para que los delincuentes tengan que pagar. Porque en la Argentina liberal, los que la van a pasar mal son los delincuentes", propuso el candidato liberal tras hacer una breve descripción del concepto "crimen y castigo", que data de mediados del siglo XX. (Ámbito)