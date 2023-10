Segundo debate presidencial: los candidatos se vuelven a ver las caras

Video: Seguí la transmisión de Canal Once de Paraná

Con estrategias diferenciadas y buscando mejorar su desempeño del domingo pasado, los cinco candidatos presidenciales debatirán esta noche desde las 21 horas por segunda vez, en esta oportunidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bueno Aires (UBA), a dos semanas de las elecciones que se realizarán el 22 de octubre próximo.



De esta manera, los candidatos presidenciales Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Javier Milei (La Libertad Avanza), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad) tendrán su último cruce en un mismo escenario antes de los comicios. Presentación de los candidatos Javier Milei: "Mi solidaridad para con Israel. Yendo al caso argentino, lo primero que quiero expresar es que el país está al borde de caer. Hoy la inflación viaja al 120%. Estamos al borde de una hiperinflación, con el agravante de que los indicadores son peores que en el 2001".



Patricia Bullrich: "Mi solidaridad para con Israel. Estas dos semanas hemos visto lo más brutal de la corrupción kirchnerista. Lo yates de Insaurralde, cuando los argentinos no pueden llegar a fin de mes. Hay que acabar con los Insaurraldes. Hay que ganar esta elección y sacarlos de raíz. Massa no puede, Milei se ha asociado con ellos. Somos la única fuerza política con la capacidad para cambiar este país. Necesitamos el voto de ustedes".



Juan Schiaretti: "Reitero mi solidaridad con Israel. Hay más inseguridad, ha caído el salario el 15% en los últimos años. Dejan de lado a las provincias".



Sergio Massa: "Gracias a los que el domingo pasado me acompañaron en el debate, quiero dejar sentada mi solidaridad con las víctimas del ataque terrorista. Hoy es un día muy importante. Vamos a contarte que vamos a hacer con la seguridad, con el cuidado del medio ambiente. No vengo con chicanas ni a pelear, vengo a proponer, que es lo que necesitan los argentinos".



Myriam Bregman: "Quiero agradecer el apoyo que recibimos estos días. Somos muchas y muchos los que no nos resignamos. No queremos más privilegios para políticos ni jueces. Es hora de poner en pie una nueva fuerza política de la clase trabajadora". Primer tema del segundo debate presidencial: seguridad Patricia Bullrich: "Entre nosotros las cosas están muy claras, sabemos a quién defender. Ellos les dan a los presos internet y celulares en las cárceles. Defendemos a los ciudadanos. Milei quiere liberar las armas. A mí no me tiembla el pulso, voy a entrar a todos los territorios tomados por el narcotráfico. Voy a cambiar el código de imputabilidad. Me acompaña hoy Chocobar, el defendió a un ciudadano. Lo kirchneristas lo querían mandar a la cárcel".



Myriam Bregman utilizó su primer derecho a réplica: "La escucho con que vuelve con bajar la edad de imputabilidad. ¿Hasta los 12, 10, jardín de infantes? Estamos en una elección donde se elige presidente, no jefa del servicio penitenciario".



En tanto, Schiaretti dijo: "Hay que acabar con la puerta giratoria. Hay que cambiar la ley penal juvenil. Hay que hacerlo conforme a las recomendaciones de la ONU y UNICEF. Argentina no produce droga, pero tiene una frontera que es un colador. Hay que implementar la ley de derribo para aquellas aeronaves que no acaten las obligaciones. Hay que crear una fuerza federal antinarcotráfico. Hay que tener cárceles de máxima seguridad y avanzar en el cuidado y la investigación del lavado de activos. Si actuamos terminando con la puerta giratoria, vamos a avanzar mucho contra la inseguridad".



Sergio Massa: "Queremos un FBI argentino que va a permitir que trabajemos sobre tres crímenes: corrupción, narcotráfico y trata de personas. Tenemos el objetivo que vuelva a establecer el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y una parte vaya a los clubes de barrio. Tenemos que animarnos a exigirles cuentas a la Justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore 5 años".



Javier Milei: "En Argentina, el país es un baño de sangre. Este desastre es culpa de abrazar las ideas de Zaffaroni. Básicamente cambia el rol entre víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean las víctimas cuando tendrían que estar encerrados. Se vuelve fundamental el rol de la Justicia. Tiene que ser costoso ser delincuente. Proponemos hacer una reforma en la ley de seguridad interior. Modificar el Código Penal, que los delincuentes tengan que pagar. En la Argentina liberal los que la van a pasar mal son los delincuentes". Segundo tema del debate presidencial: trabajo y producción Schiaretti dijo: "Para que haya trabajo y producción tiene que haber inversión y macro estabilidad económica y no atacar a los inversores como lo hace la Argentina. Hay que eliminar las retenciones al campo y al complejo agroindustrial. Hay que sustituir impuesto distorsivo como ingresos brutos como un IVA provincial como tiene Brasil. Hay que ayudar a las pymes para que generen más empleo".



"Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, y son los que trabajan. Vamos a poner el eje en el trabajo en estos próximos 4 años. Planteamos una mejora en el ingreso, desde dos lugares: la paritaria libre y la reducción de impuestos. Ya hay 16 millones y medio de los argentinos que reciben la reducción del IVA. Terminamos con la mentira del impuesto a las ganancias en su salario. Creemos que hay que seguir haciendo, es clave hablarle a las personas con discapacidad porque el cobro de la pensión no puede tener un trabajo, eso se terminó. También le hablamos a las mujeres: vamos a impulsar la obligatoriedad para que las empresas paguen lo mismo por el mismo puesto", expuso Sergio Massa.



Myriam Bregman: "A mí la realidad no me la tienen que contar, soy laburante. La dirigencia sindical traidora es la que garantiza la fragmentación. Hay que recuperar los sindicatos para demostrar que somos la inmensa mayoría. Desde la Izquierda somos los únicos que tenemos la bandera para unir. Proponemos reducir la jornada laboral a 6 horas. Así se podrían generar más puestos de trabajo con un salario que alcance y sin aumentar los ritmos de trabajo. La salida no es pisándole la cabeza a los de al lado. Nosotros peleamos porque sea la cabeza de una nueva sociedad".



Javier Milei: "La acumulación de capital se da cuando se invierte, pero nadie va a invertir dinero si no puede ganar plata. Si usted gana dinero, es imposible que quiera seguir si no van a respetarle su derecho a propiedad. La casta lo que hace es consumir capital. Distorsionan los precios o se endeuda y genera más riesgo país".



Patricia Bullrich, representante de Juntos por el Cambio, expuso sus dos minutos: "Hace 20 años que la mafia política y sindical del kirchnerismo se lleva todo a su casa. Un monotributista cobra una jubilación de porquería. Nosotros queremos sacarla la pata de encima a la producción de verdad. A la producción en todo el país. Massa miente cuando dice que no sacamos las retenciones. Ustedes defienden a los sindicalistas que todos los días cierran empresas y terminan con el trabajo argentino".