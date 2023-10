Con cruces entre Massa, Milei y Bullrich, culminó el segundo debate presidencial

Presentación de los candidatos

Primer tema del segundo debate presidencial: seguridad

Segundo tema del debate presidencial: trabajo y producción

Empezó el último tema en debate: desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente

Preguntas y respuestas cruzadas entre candidatos

Las palabras finales de los candidatos a Presidente

De esta manera, los candidatos presidenciales Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Javier Milei (La Libertad Avanza), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad) tuvieron su último cruce en un mismo escenario antes de los comicios.Javier Milei: "Mi solidaridad para con Israel. Yendo al caso argentino, lo primero que quiero expresar es que el país está al borde de caer. Hoy la inflación viaja al 120%. Estamos al borde de una hiperinflación, con el agravante de que los indicadores son peores que en el 2001".Patricia Bullrich: "Mi solidaridad para con Israel. Estas dos semanas hemos visto lo más brutal de la corrupción kirchnerista. Lo yates de Insaurralde, cuando los argentinos no pueden llegar a fin de mes. Hay que acabar con los Insaurraldes. Hay que ganar esta elección y sacarlos de raíz. Massa no puede, Milei se ha asociado con ellos. Somos la única fuerza política con la capacidad para cambiar este país. Necesitamos el voto de ustedes".Juan Schiaretti: "Reitero mi solidaridad con Israel. Hay más inseguridad, ha caído el salario el 15% en los últimos años. Dejan de lado a las provincias".Sergio Massa: "Gracias a los que el domingo pasado me acompañaron en el debate, quiero dejar sentada mi solidaridad con las víctimas del ataque terrorista. Hoy es un día muy importante. Vamos a contarte que vamos a hacer con la seguridad, con el cuidado del medio ambiente. No vengo con chicanas ni a pelear, vengo a proponer, que es lo que necesitan los argentinos".Myriam Bregman: "Quiero agradecer el apoyo que recibimos estos días. Somos muchas y muchos los que no nos resignamos. No queremos más privilegios para políticos ni jueces. Es hora de poner en pie una nueva fuerza política de la clase trabajadora".Patricia Bullrich: "Entre nosotros las cosas están muy claras, sabemos a quién defender. Ellos les dan a los presos internet y celulares en las cárceles. Defendemos a los ciudadanos. Milei quiere liberar las armas. A mí no me tiembla el pulso, voy a entrar a todos los territorios tomados por el narcotráfico. Voy a cambiar el código de imputabilidad. Me acompaña hoy Chocobar, el defendió a un ciudadano. Lo kirchneristas lo querían mandar a la cárcel".Myriam Bregman utilizó su primer derecho a réplica: "La escucho con que vuelve con bajar la edad de imputabilidad. ¿Hasta los 12, 10, jardín de infantes? Estamos en una elección donde se elige presidente, no jefa del servicio penitenciario".En tanto, Schiaretti dijo: "Hay que acabar con la puerta giratoria. Hay que cambiar la ley penal juvenil. Hay que hacerlo conforme a las recomendaciones de la ONU y UNICEF. Argentina no produce droga, pero tiene una frontera que es un colador. Hay que implementar la ley de derribo para aquellas aeronaves que no acaten las obligaciones. Hay que crear una fuerza federal antinarcotráfico. Hay que tener cárceles de máxima seguridad y avanzar en el cuidado y la investigación del lavado de activos. Si actuamos terminando con la puerta giratoria, vamos a avanzar mucho contra la inseguridad".Sergio Massa: "Queremos un FBI argentino que va a permitir que trabajemos sobre tres crímenes: corrupción, narcotráfico y trata de personas. Tenemos el objetivo que vuelva a establecer el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y una parte vaya a los clubes de barrio. Tenemos que animarnos a exigirles cuentas a la Justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore 5 años".Javier Milei: "En Argentina, el país es un baño de sangre. Este desastre es culpa de abrazar las ideas de Zaffaroni. Básicamente cambia el rol entre víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean las víctimas cuando tendrían que estar encerrados. Se vuelve fundamental el rol de la Justicia. Tiene que ser costoso ser delincuente. Proponemos hacer una reforma en la ley de seguridad interior. Modificar el Código Penal, que los delincuentes tengan que pagar. En la Argentina liberal los que la van a pasar mal son los delincuentes".Schiaretti dijo: "Para que haya trabajo y producción tiene que haber inversión y macro estabilidad económica y no atacar a los inversores como lo hace la Argentina. Hay que eliminar las retenciones al campo y al complejo agroindustrial. Hay que sustituir impuesto distorsivo como ingresos brutos como un IVA provincial como tiene Brasil. Hay que ayudar a las pymes para que generen más empleo"."Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, y son los que trabajan. Vamos a poner el eje en el trabajo en estos próximos 4 años. Planteamos una mejora en el ingreso, desde dos lugares: la paritaria libre y la reducción de impuestos. Ya hay 16 millones y medio de los argentinos que reciben la reducción del IVA. Terminamos con la mentira del impuesto a las ganancias en su salario. Creemos que hay que seguir haciendo, es clave hablarle a las personas con discapacidad porque el cobro de la pensión no puede tener un trabajo, eso se terminó. También le hablamos a las mujeres: vamos a impulsar la obligatoriedad para que las empresas paguen lo mismo por el mismo puesto", expuso Sergio Massa.Myriam Bregman: "A mí la realidad no me la tienen que contar, soy laburante. La dirigencia sindical traidora es la que garantiza la fragmentación. Hay que recuperar los sindicatos para demostrar que somos la inmensa mayoría. Desde la Izquierda somos los únicos que tenemos la bandera para unir. Proponemos reducir la jornada laboral a 6 horas. Así se podrían generar más puestos de trabajo con un salario que alcance y sin aumentar los ritmos de trabajo. La salida no es pisándole la cabeza a los de al lado. Nosotros peleamos porque sea la cabeza de una nueva sociedad".Javier Milei: "La acumulación de capital se da cuando se invierte, pero nadie va a invertir dinero si no puede ganar plata. Si usted gana dinero, es imposible que quiera seguir si no van a respetarle su derecho a propiedad. La casta lo que hace es consumir capital. Distorsionan los precios o se endeuda y genera más riesgo país".Patricia Bullrich, representante de Juntos por el Cambio, expuso sus dos minutos: "Hace 20 años que la mafia política y sindical del kirchnerismo se lleva todo a su casa. Un monotributista cobra una jubilación de porquería. Nosotros queremos sacarla la pata de encima a la producción de verdad. A la producción en todo el país. Massa miente cuando dice que no sacamos las retenciones. Ustedes defienden a los sindicalistas que todos los días cierran empresas y terminan con el trabajo argentino".Comenzó Sergio Massa: "Te quiero contar qué vamos a hacer con tu casa. Estamos trabajando en un acuerdo con el sistema financiero para que puedas acceder a un crédito hipotecario. En paralelo tenemos la responsabilidad de cuidar la casa común. Quien contamine un río, tala un bosque o destruye un humedal tiene que ir a prisión. En segundo lugar, energías renovables. En tercer lugar, también hay un tema que tiene que ver con el cuidado de ambiente. Casa común y casa propia, el desafío de los próximos 4 años".Myriam Bregman expone con sus dos minutos en el último bloque. "El sistema capitalista está destruyendo al planeta. Sequías, incendios, ola de calor, contaminación y más contaminación, y aun así todos los candidatos proponen el extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales".Javier Milei habla sobre Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente: "Son tres elementos los fundamentales. Uno son los ingresos, la longevidad y la educación. Es interesante porque dos de los tres están fuertemente vinculados a la libertad económica. Los países libres son más ricos que los reprimidos. En los países libres las personas viven un 20% más. Para llegar al capital humano requerimos un trabajo previo, proponemos mejorar la informática y la transparencia. En materia de educación nuestro compromiso con la alfabetización para que haya competencia entre instituciones. Libre elección de contenidos para que cada uno pueda desarrollar su carrera"."Massa, tienen que dejar de robar. Los ñoquis de La Cámpora que ibas a combatir los pasaste a planta permanente. Son los únicos niños favorecidos en este país. Necesitamos que el dinero vaya a tu familia y que la casa sea para tu familia, y no para la familia para los burócratas del Estado. Necesitamos que todo el dinero de la Argentina se concentre en la gente. El 100% aumentaron ustedes el Estado. Aumentaron el Estado de los burócratas", manifestó sobre este tema.Schiaretti: "Es obvio que para que tengamos vivienda hacen falta créditos que tiene que ser dados con variación salarias. El Estado nacional y provincial debe hacer las viviendas populares para la gente sin recursos. Es lo que estamos haciendo en mi provincia porque la gente sola no puede. Hay que dar vuelta lo que hizo el kirchnerismo".La primera pregunta es de Patricia Bullrich hacia Javier Milei. "Tenés a Barrionuevo que te banca la campaña. ¿Vas a cambiar algo con tanto chorros en tu lista?".Milei: "Vos tenés pasado de montonera asesina. El empleo informal es más importante que el formal. Todos aquellos que quieran arreglar los problemas de los argentinos son bienvenidos.Schiaretti le pregunta a Bullich. "El plan Belgrano de Macri fracasó. ¿Cuál es tu plan para que el norte tenga estructura?". La líder de JxC le responde: "Usted sabe que su provincia fue la que más fondos recibió. Todas las cosas que se hicieron en la gestión de Macri no las reconoce porque está en campaña".Sergio Massa le pregunta a Bregman: "¿De verdad para vos Milei es lo mismo que nosotros?". Bregman apunta: "A Milei le arman las listas. Te olvidaste de mí, pero llamaste a Milei y a Villarruel. Con nosotros no, Sergio. Ellos ya gobernaron y fracasaron, ahora le arman las listas a Milei".Milei le pregunta a Massa: "¿Me puede explicar como avanzará con su política internacional si apoya a los delincuentes?". El candidato de UP responde: "Vengo siendo bloqueado sistemáticamente por el partido de la señora Bullrich. No solamente condeno el ataque terrorista. El 10 de diciembre voy a ser presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de terroristas".En el tramo final del debate, Javier Milei le pregunta a Myriam Bregman, quien responde: "Peleo por un gobierno de los trabajadores y trabajadoras. Todo se organiza en función de un grupo de empresarios que en función de sus ingresos definen todo".Bullrich a Schiaretti: "¿Usted cree que la dolarización favorecería a las pymes de Córdoba?". Mientras que el candidato cordobés responde: "Necesitamos tener un Banco Central independiente y avanzar con un tipo de cambio social competitivo para evitar la hiperinflación".La última pregunta es de Bregman, responde Bullrich: "Hace unos días dijo que quería espiar los celulares de los detenidos". Bullrich: "¿Usted sabe lo que es el narcotráfico?".Milei le pregunta a Schiaretti: "Tanto JxC y UP quieren mantener las retenciones, nosotros queremos sacarlas. ¿Podría decir qué opina en su lugar?". Schiaretti responde: "Hay que eliminarla y sacarle el pie de encima al campo".Bullrich: "Massa, los planes solo aumentan el gasto. Haciendo pomada al salario de la gente que cayó un 30%. No me vengas con plancitos. Vamos por 46 millones de argentinos a bajar la inflación. Déjate de joder con esos plancitos".Ahora la candidata de Juntos por el Cambio le habla directamente a Sergio Massa. "Los bolsos de López, los hoteles de CFK y el yate de Insaurralde. ¿El país entero se pregunta cuándo van a dejar de robar?".Massa: "A lo largo de estos años la ley del arrepentido es de mi autoría. La suma de las penas fue parte del paquete de leyes que propuse cuando era diputado. Sería bueno que votes la ley para saber quiénes son los candidatos que fugaron plata a Estados Unidos".En la cuarta ronda, todos van a preguntar y responder por última vez. Bullrich a Bregman: "¿Por qué odias tanto a las fuerzas de seguridad?". Bregman: "Le voy a contar que cuando ella dirigía a las fuerzas de seguridad desapareció Maldonado, asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel y defendió a los policías de gatillo fácil. Debería explicar por qué le vendió armamento a Bolivia".Bullrich volvió a cargar contra el líder de LLA. "Milei miente y miente. Melconian es una persona seria, no lee libritos como usted. Cuando más alto esté el dólar, mejor, como dijo usted el otro día".Bregman le pregunta a Massa y el candidato de UP contesta. "Necesitamos los mejores, no importa donde hayan participado en política. Ojalá tengamos dirigentes radicales que quieran acompañarnos".La última pregunta cruzada de Schiaretti a Milei, que responde: "Nosotros no adherimos a la decadencia. Ahora si usted está preocupado por los problemas medio ambientales, fuimos el único espacio que planteó una propuestas. Si a usted le preocupa la cuestión energética, nosotros estamos sobre cumplidos. A diferencia de ustedes, para mí robar está mal".Myriam Bregman: "Tenemos un desafío enorme por delante, tenemos que dar un mensaje contundente. No somos sometidos ni cómplices. Te pedimos que elijas según tus convicciones, que no te resignes. No vamos a salir con salvadores individuales. Necesitamos enfrentar lo que viene, defender nuestros derechos e ir por más. Te propongo que levantemos la izquierda. Muchas gracias".Javier Milei: "Ninguno resignó un privilegio, ninguno dio un paso al costado a pesar de su fracaso. Y no lo van a hacer porque están atornillados. Ellos son el problema. ¿Ustedes creen que una argentina distinta es posible con los mismos de siempre?".Bullrich: "Luché contra los que abusan del poder. A estos tipos no los derrotas con discursos lindos, yo los enfrenté siempre. Para que tu hijo no se vaya del país, para que los chicos tengan 190 días de clases. El 22 de octubre el poder cambia y lo tenés vos en tus manos. Decile sí a un cambio de verdad".Juan Schiaretti: "No está escrito en ningún lado que los argentinos estamos destinados al fracasado. Creo que hay otras propuestas que no se aplicaron en ningún lado del mundo. Además de mostrar mi gestión en la provincia, defendí al interior porque soy el único candidato del interior. Defendí al interior frente al centralismo del AMBA".Sergio Massa: "Este minuto es uno de los más importantes de mi vida. Quiero contarte cuál es el camino que la Argentina tiene que seguir. Quiero hablarte a vos que sos mamá y protegerte de esos que quieren la libre portación de armas. Argentina está saliendo de una crisis, tal vez la peor de los últimos 20 años. Te pido que vaya sin bronca y odio, te pido que vayas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro".