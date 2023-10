Candidatos a la intendencia de Paraná debatirán y expondrán sus propuestas

Qué temas tratarán

Este lunes, a partir de las 20, se realizará el primer debate público y obligatorio de los candidatos y candidata a la Intendencia de Paraná.Será un hecho histórico para la ciudad, ya que por primera vez se instrumenta la ordenanza 9856, sancionada en 2019, que establece la obligatoriedad del encuentro de los candidatos para que expongan sus proyectos y opiniones ante la ciudadanía.La organización está a cargo de la Defensoría del Pueblo junto a universidades y se podrá seguir a través de la transmisión de los medios de comunicación -radio, televisión, páginas web de diarios e informativas en general- y también mediante streaming, por el canal de youtube del Concejo Deliberante de la Ciudad.Participarán los cinco candidatos y candidata: Emanuel Gainza (Juntos por Entre Ríos), Dante Klocker (Movimiento Socialista de los Trabajadores –MST-), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Rosario Romero (Más para Entre Ríos) y Armando Sánchez (Políticas para la República).Se realizará en el Teatro Municipal 3 de Febrero -no está habilitado el acceso de público a la sala con el fin de resguardar condiciones necesarias (silencio y la menor cantidad de movimientos posibles)-. El evento fue denominado por la organización PARANÁ DEBATE 2023.Los candidatos, candidata, y sus equipos técnicos consensuaron, en el marco de la organización a cargo de la Defensoría y de universidades, un reglamento que establece cuatro ejes temáticos y la dinámica del debate.Los ejes son enunciados macro y los participantes desarrollarán libremente los subtemas que consideren pertinente. Los títulos son: Desarrollo Humano, Servicios Públicos, Desarrollo Productivo y Tecnológico y Políticas Públicas de Seguridad.Los distintos pasos del debate se determinaron por sorteo. Así, se definió el orden de los cuatro ejes temáticos y del uso de la palabra de cada uno de los participantes. De la misma manera se definirá, minutos antes del inicio del debate, el orden del ingreso al escenario y ubicación en los atriles.También fue por sorteo la participación de cuatro parejas de moderadores, una por cada eje temático, integrada por periodistas. Los moderadores fueron propuestos por los medios de comunicación, que se sumaron a la difusión y transmisión, y hubo 16 nombres de periodistas que participaron del sorteo. En la elección se consideró la paridad de género.En el inicio, los participantes tendrán un minuto libre para su presentación.Seguidamente, se iniciará el primer eje temático. En total son cuatro. Tendrán tres minutos cada uno para desarrollar su exposición. Concluidas las cinco intervenciones, cada uno tendrá un minuto en el que podrán ampliar, aclarar o hacer una pregunta a otro participante.Al finalizar esta etapa, habrá una pausa de dos minutos en la que los candidatos y candidata podrán dialogar con sus asesores.Luego se retomará y se seguirá de la misma forma con los siguientes tres ejes temáticos.Tras los cuatro ejes, habrá un cierre en el que los participantes tendrán un minuto cada uno para expresarse libremente.Las parejas de moderadores quedaron integradas por Sonia Fernández (Canal 9 Litoral) y Nicolás Blanco (Canal Once), que conducirán el eje Desarrollo Humano; Nicolás Furlan (Somos Paraná) y Claudia Martínez (Radio LT14 General Urquiza), el bloque sobre servicios públicos; José Luis Ferrando (Radio LT14 General Urquiza) y Danisa Todoro (Canal Once), el tema Desarrollo Productivo y Tecnológico, y Francisco Escobar (Radio Costa Paraná) y Manuela Calderón (Somos Paraná), moderarán el espacio sobre Políticas Públicas de Seguridad.La ordenanza 9856 asignó a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná la función de órgano de aplicación de la norma. La institución cuenta con la colaboración de las universidades. Trabajan en el marco de una comisión organizadora la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Regional Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) y la Universidad Católica Argentina (UCA), sede Paraná.