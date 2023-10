Romero: “Voy a seguir el orden que trazó Bahl y el nivel de obras de calidad"

Trabajo mediático

La candidata a intendente de la ciudad de Paraná, Rosario Romero, representante del espacio "Más por Entre Ríos," participó en una entrevista exclusiva en el programa "Buenas Noches," transmitido por Elonce.com. Durante la entrevista, la candidata compartió sus puntos de vista sobre la campaña electoral y su visión para la ciudad.En este linea, Romero comenzó destacando que "la campaña vienen muy bien, en el sentido de que venimos incrementando día a día el diálogo con los ciudadanos en sus distintos espacios. Mañana tenemos caminata en un barrio emblemático de la ciudad que es Bajada Grande, no paramos ni sábados ni domingos, estamos con mucha intensidad".Además, la candidata enfatizó que "trato de que el día estire lo más posible, con los medios me importa dialogar, en función de que muchas veces uno no llega tocando la puerta, pero sí llega a través de los medios de comunicación".Sobre la gestión de la ciudad, Romero expresó su deseo de continuar con "las buenas cosas que se han hecho en la ciudad, que estamos orgullosos de la gestión que Adán Bahl hizo en Paraná, en cuanto al orden, a la cantidad de obras públicas con mucha calidad y en el desarrollo y perspectiva que tiene Paraná. En ese sentido estamos dialogando con los vecinos y por supuesto que sabemos lo que falta, pero por esas cosas que faltan, decimos que no tenemos que retroceder y que tenemos que seguir con los mismos equipos y las mismas improntas".Asimismo, la candidata afirmó que "nosotros venimos compartiendo gestión con Adán Bahl, yo vengo siendo desde hace cinco años, ministra de gobierno del gobernador Gustavo Bordet, que, por otra parte, Bordet ha plantado en la provincia de Entre Ríos, una gestión excelente, ordenada, con obras en todos los municipios, con nuevas comunas, es un gobernador del diálogo, no confrontativo y ese es un estilo particularmente interesante".Por otro lado, Romero indicó: "Las caminatas son con mucha alegría, y cuando conversamos con los vecinos nos reconocen las obras realizadas en el barrio y nos hablan de las cosas que faltan, en algunos casos vinculadas a la provisión de agua. Hay zonas de la ciudad que no tienen buen flujo de agua, nosotros explicamos que se han comprado 43 válvulas inteligentes que están siendo colocadas, que hay una obra que está en marcha, que es un acueducto que le va a dar agua a toda la ciudad que rodea Paraná, pero también va de la mano de otra obra, que es el centro distribuidor sur que va a servir para que los vecinos que tienen poca potencia tengan potencia. Entonces, vamos explicando esto para que el vecino sepa".Además, sumó: "Nosotros tenemos la tranquilidad de explicarle al vecino que lo que hoy no está, está en marcha y nosotros lo vamos a seguir".Consultada si siempre soñó con ser intendenta, Romero compartió que "es algo que se fue dando. Particularmente, pasé una etapa de mi vida en la función pública municipal y siempre miro la ciudad con ojos desde la municipalidad, porque miro dónde faltan flores, dónde faltarían árboles, imagino cosas para el futuro de Paraná, que tienen que ver con el verde que lo tenemos que recuperar en muchas zonas de la ciudad".Al mismo tiempo, la candidata expresó que "me gusta la gestión municipal, me parece una gestión de mucha dedicación, pero también una gestión que tiene la virtud que uno se vincula directamente con el vecino y ve el resultado en el momento, no es que no me sienta conforme con la labor que hago como ministra. Siento que hice muchas cosas, que soy parte de un equipo exitoso del gobernador Bordet, y creo que estos años los tengo que dedicar a seguir el orden que trazó Adán Bahl y el nivel de obras de tanta calidad".En otro orden de ideas, la candidata respondió a las inquietudes sobre el transporte público y la iluminación en la ciudad. Romero, destacó que "es un tema que los vecinos me reclaman y también me reclaman luces led, en la parte que no se llegó con luz led nosotros nos comprometemos en seguir". En cuanto al transporte colectivo, mencionó que "varias medidas, vence en la gestión que viene el actual contrato de concesión; hay que rediseñar las líneas, recuperar algunas conexiones entre los barrios, tener la voluntad de separar licitaciones de líneas para que puedan competir las empresas, esto me parece bueno para la ciudad y para el ciudadano, porque tenemos que pensar la próxima licitación con la mirada del usuario y sobre esto me han acercado muy buenas ideas".La candidata también expresó su interés en implementar "un transporte escolar en Paraná, pero que no es para compartir con los transportistas escolares sino para tener un colectivo especial para los estudiantes que se desplazan de los barrios hacia las escuelas, eso aliviaría y también va a aliviar mucho que recuperemos el tren a Oro Verde".En cuanto a la coordinación con localidades vecinas, Romero subrayó la necesidad de realizar "la próxima licitación de acuerdo con Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda porque si bien hay un diferencial entre el transporte metropolitano y el transporte urbano de Paraná, sabemos que son los mismos colectivos".La candidata enfatizó que es esencial "rediseñar el sistema en general, incluyendo el BEGU (Boleto Estudiantil Gratuito), como una conquista, no retroceder sobre eso; por lo tanto, estamos en condiciones de pensar un transporte escolar exclusivo, todas estas cosas, complementadas con la recuperación del tren a Oro Verde y de paliar por más frecuencia al tren de Colonia Avellaneda, van a modificar y mejorar mucho".Romero también resaltó la importancia de trabajar en "los carriles exclusivos que tienen que estar en las horas de más uso del colectivo y tenemos que ser rigurosos, ya que ese carril nos hace mejorar la frecuencia".“Todos estos planteamientos están respaldados por análisis realizados por consultoras en colaboración con el intendente Adán Bahl, que servirán de base para las futuras acciones que se implementarán en el proceso de licitación”, explicó.Interrogada sobre las demandas de los trabajadores municipales, la candidata expresó: “Muchos me solicitan una mejora salarial, que es siempre necesaria para no quedarnos atrás de la inflación; en este aspecto, asumimos un compromiso con los trabajadores. En varias áreas, nos piden más concursos, y otros desean un organigrama que ofrezca oportunidades de ascenso y desarrollo profesional.”“También me han planteado la necesidad de enfocarnos más en obras públicas. Si bien la gestión actual ha trabajado en colaboración con empleados municipales en este ámbito, la pandemia ha llevado a la contratación de empresas para proyectos de mayor envergadura. No obstante, a lo largo de los próximos cuatro años, se prevé que un mayor número de obras sea llevado a cabo por trabajadores municipales”, agregó.En otro orden de ideas, indicó: "Quiero más áreas verdes en la ciudad, promoviendo jardines verticales. Además, debemos implementar la separación diferenciada de residuos en toda la ciudad mediante contenedores dobles, expandiendo gradualmente este proceso y mejorando la planta de tratamiento en el vertedero. Nuestro objetivo es minimizar la cantidad de residuos que llegan al vertedero mediante un tratamiento eficiente."Asimismo, detallo que "en el área metropolitana, tenemos desafíos importantes como el transporte y el suministro de agua potable, pero no debemos pasar por alto la gestión de residuos. Por ejemplo, las podas no deberían terminar en el vertedero; debemos aprovechar este material para producir compost que beneficie a la ciudad y buscar usos adicionales para otros tipos de residuos”."Se han logrado avances significativos, y debemos seguir en este camino que hemos trazado”, añadió.