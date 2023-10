Pidieron indagar a 40 autoridades de mesa que no se presentaron en las PASO

El fiscal federal con competencia electoral Ramiro González pidió la indagatoria de 40 personas que habían sido designadas como autoridades de mesa para las PASO pero no se presentaron a tomar funciones ni explicaron las razones de su ausencia.



El delito electoral consistió, según la imputación, en "no haber cumplido con su designación como autoridades de mesa, o por haber abandonado sus labores durante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas el pasado 13 de agosto".



Todos los casos se relacionan con incumplimientos en diversas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene jurisdicción el fiscal González.



El Código Electoral Nacional fija penas de entre seis meses y dos años de prisión para los casos de "no concurrencia o abandono de sus funciones" de los ciudadanos convocados como autoridades.



El pedido de indagatorias fue girado al juzgado electoral con competencia electoral a cargo de la jueza María Servini.



La magistrada aún no resolvió si hará lugar al planteo.