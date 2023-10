Sánchez propone implementar el doble turno de atención en oficinas municipales

El candidato a intendente de Paraná por Políticas Para la República, Armando Sánchez, en declaraciones a Elonce mencionó que una de sus propuestas es que “en mi gestión como intendente implementaremos el doble turno en la atención municipal porque pensamos en las propuestas en beneficio a la gente”.



En este sentido, el candidato aseguró que "si uno se fija en internet sobre los horarios de atención del Juzgado de Faltas atienden desde las 7:30 hasta las 11:45 horas y nos parece una vergüenza porque no se piensa en las personas, porque es un servicio muy recurrido y creemos que se podría implementar, en una primera instancia, hasta las 16 horas y luego hasta las 18 horas incluso”.



“No solo queremos implementar una mejora en los servicios que se pueden atender de manera virtual, sino que también se refuerce el servicio presencial que es fundamental. Charlando con vecinos veían con muy buenos ojos la medida. Es algo que será histórico que marcará un antes y un después”, dijo.



A continuación, arremetió contra los demás candidatos por la intendencia y sentencio “ni la actual gestión, ni en las anteriores de Gainza con Varisco o incluso antes con Halle y Rosario Romero esto no se implementó. Nosotros somos innovadores y pensamos siempre en la gente”.



Al consultarle sobre cómo se implementaría el doble turno de atención, detalló que “con la cantidad de empleados municipales que se tiene se puede implementar el doble turno, no que trabajen doce horas, si no que cambian de turno y estamos seguro que es muy realizable”.



Por último, hizo mención al debate de intendentes que se llevará a cabo el próximo lunes y mencionó que “va a ayudar a que la gente conozca más sobre la oferta a la intendencia y conozca las propuestas de cada intendente y se van a dar cuenta que Políticas para la Republica es la mejor opción para Paraná”.





“Somos pate de vecinos que ven pasar las gestiones y que no cambia nada”, cerró.