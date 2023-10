Frigerio y Gainza en caminata por Paraná: “Hay un mensaje de cambio y esperanza”

Los candidatos a gobernador e intendente de Paraná por "Juntos por Entre Ríos", Rogelio Frigerio y Emanuel Gainza, desarrollaron una recorrida de campaña este viernes avenida Ramírez -entre bulevar Racedo y calle Maciá- para mostrar sus propuestas a vecinos y comerciantes, además de dejarles la nueva boleta del espacio político de cara a las Generales de octubre.“Visitamos vecinos y comerciantes para transmitirles lo que haremos si finalmente, después de 20 largos años, el 22 de octubre los entrerrianos decidimos cambiar, porque debemos explicarles con mucha claridad qué vamos a hacer y cómo, con nuestro equipo, para llevar adelante ese desafío de transformación”, fundamentó Frigerio a Elonce.Y continuó: “En Paraná tenemos un gran equipo que trabaja desde hace tiempo, no son un improvisado, y sabe qué y cómo lo tiene que hacer, porque el 22 de octubre empezaremos juntos a construir una historia distinta para la provincia y el municipio de Paraná”.El candidato refirió que “los argentinos atravesamos un momento dramático porque no hay emprendedores o vecinos que no me digan que nunca vivieron una situación como ésta e incluso quienes peinan canas, que pasaron muchas crisis en el país, me dicen que esta es la peor”.“Todos tienen mucha angustia e incertidumbre respecto al futuro; con el dólar a 850 pesos, eso se transforma en más inflación, más la que sufrimos todos los días, y los comerciantes están hartos de tener que dedicar la mayor parte del día a remarcar precios; también están tristes por tener que enfrentar a los vecinos que van a comprar todos los días porque con el mismo dinero, cada vez pueden pagar menos cosas”, expuso Frigerio.Para el candidato a gobernador de JxC, “pese a la tristeza, la incertidumbre y la congoja con la que vivemos en la provincia y el país, la buena noticia es que el 100% de los entrerrianos sabemos que damos para más y que no estamos condenados a vivir de esta manera para siempre porque si cambiamos, otro destino es posible”. “Para este 22 de octubre estamos ante una enorme oportunidad y estoy convencido de que no la vamos a dejar pasar”, sentenció.En la recorrida por el interior de la provincia, Frigerio dio cuenta de lo que transmiten los entrerrianos: “La falta de trabajo, que el sueldo que no alcanza porque podés ser pobre trabajando en un empleo formal y es una situación inédita en el país”. “El acceso a la vivienda también es una preocupación muy importante y genera mucha angustia entre los jóvenes porque frustra la posibilidad de independizarse y de tener libertad, y ya no hablamos del acceso a la vivienda propia, sino de alquilar, lo que también es una misión imposible”, definió al revelar que JxC tiene “un plan de transformación para generar acceso a la vivienda”.Y respecto a la inseguridad, sostuvo: “Entre Ríos era una provincia tranquila, pero hasta eso estamos perdiendo por el avance de las mafias; es un problema tremendo que angustia a las familias”. “Tenemos la mejor Policía en el país, pero con otra conducción, decisión política y elementos vitales para las fuerzas de seguridad, como armamento que funcione, chalecos antibalas que no estén vencidos y patrulleros con combustible, podemos enfrentar al delito y al narcotráfico para de nuevo recuperar la paz y la tranquilidad que alguna vez tuvimos los entrerrianos”, prometió en ese sentido.Gainza, por su parte, planteó “un cambio generacional con propuestas y equipos para dar batalla y resolver los problemas que todos los das enfrentan los vecinos, como la remarcación de precios, caída en las ventas y la imposibilidad de reponer mercadería”.“Es importante que los gobiernos nacional, provincial y municipal tengan una política a partir del 10 de diciembre de acompañar al que genera trabajo y al que sostiene el sector privado porque Paraná y Entre Ríos necesitan generar trabajo genuino, lo que logra bajando impuestos, acelerando trámites, dando líneas de crédito y trabajando en conjunto con las universidades para que los profesionales estén alineados al mundo del trabajo”, remarcó el aspirante a conducir el Ejecutivo de Paraná.“Hay un mensaje de cambio y esperanza a partir del 22 de octubre”, prometió y anticipó: “El 10 de diciembre vamos a mandar al Concejo Deliberante tres proyectos de ordenanza para declarar la emergencia en el sistema de colectivos urbanos; para achicar el gasto político a través de seis secretarías municipales y la figura de un jefe de Gabinete que controle la gestión; y para eliminar 100 tasas municipales porque son trabas al que quiere invertir y emprender”.