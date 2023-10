Milei: “Cuanto más alto está el precio del dólar, dolarizar es más fácil”

Economía Empresarios proponen extender a seis meses el período de prueba a trabajadores

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, tuvo su propia cumbre con empresarios en Mar del Plata, en paralelo al 59no. Coloquio de IDEA, y aprovechó la centralidad parcial para lanzar un nuevo spot de campaña.En un exclusivo encuentro, Milei le habló a un selecto grupo de empresarios que se encuentran en La Feliz participando del evento que reúne al círculo rojo. En ese contexto, el libertario repitió los principales conceptos de su plan económico vinculados al cierre del Banco Central y la dolarización.Milei estuvo acompañado por su hermana Karina; Carolina Píparo, candidata a gobernadora de Buenos Aires; Marcela Pagano, candidata a diputada nacional; el candidato marplatense Rolando Demaio y el organizador del evento, Juan Nápoli, banquero y candidato a senador por Buenos Aires.En el ingreso, Milei volvió a desestimar un default de la deuda: "Cuando tuvimos la charla con el Fondo Monetario Internacional dije los contratos y los derechos de propiedad se respetan a rajatabla, eso significa que vamos a pagar la deuda".Y criticó los rumores que alientan la teoría de que el economista no reconocería los compromisos: "Me parece una irresponsabilidad, no vale todo, no se puede estar agitando el caos en una situación tan delicada".Consultado sobre la dolarización y la disparada del dólar blue, Milei analizó: "Cuanto más alto está el precio del dólar, dolarizar es más fácil para nosotros. Eliminar el Banco Central es una política inamovible porque creemos que hay una cuestión de índole moral y hay una cuestión de índole técnica"."Es que la cantidad de dinero en la economía, la oferta de dinero, lo único que hace es determinar el nivel de precios. Nosotros tenemos distintas alternativas para hacer la dolarización y pensamos que el principal problema es político con la emisión de dinero para financiar el fisco".Además, contó por qué decidió no asistir a IDEA: "Tenía pactado hace cuatro meses. También puedo elegir no ir a un lugar, en especial si no me tratan bien".