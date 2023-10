Etchevehere: "Milei busca una moneda fuerte hasta que tengamos conducta cívica"

Problemas de fiscalización

El candidato a gobernador de Entre Ríos por Libertad Avanza, Sebastián Etchevehere, se presentó este jueves en el programa "El Ventilador" de Elonce, y durante la entrevista respondió a todas las preguntas del panel.“Después de las PASO, se vio que la ciudadanía mostró un rumbo que generó una sorpresa, pero no por lo que hicimos nosotros sino por la propia reacción de la población, ya que no creían que ese voto se iba a transformar en una esperanza y en un camino en común. Fuimos un espejo de esa situación”, manifestó.“Fue un generalizado problema porque no conocíamos el tema de la vieja práctica política, en la que hablamos con las demás fuerzas sobre un respeto porque lo más sagrado es la voluntad popular. Si estamos jugando en democracia y decimos que la respetamos, lo importante es no adulterar esa manifestación de cada uno de los ciudadanos”, indicó.“Nos robaron muchos votos que son porcentajes. Hicimos una práctica de fiscalización general y tuvimos los inconvenientes mencionados. Estamos muy ajustados y tratando de que no aparezcan esas viejas prácticas políticas en las elecciones del 22 de octubre”, agregó.“Es polémico por decir la verdad. El peso nos genera un daño por tenerlo todos los días en el bolsillo, el cual le genera a muchas familias que pasan a engrosar el índice de pobreza mes a mes por esa actitud facilista de seguir emitiendo moneda y hay que poner el ojo en eso. Una sociedad inteligente con fuerza y mucho potencial siempre termina enredado en malas decisiones políticas”, sostuvo.“Es posible ser maduro con respecto a la circunstancia que tenemos. Nos tiene que horrorizar el 58% de pobreza en Concordia y eso no sucede, pero pasa en nuestra provincia. Es una consecuencia de malas decisiones”, indicó.“Del lado de la costa del Uruguay, el corredor que va de Concordia hasta Gualeguaychú, todos reciben dólares ya que hay una diferencia cambiaria que los beneficia. Javier (Milei) leyó cómo ahorra la gente, cómo se cuida y trata de no ser un fracasado más en esta sociedad, donde a partir de eso, busca una moneda fuerte por un tiempo hasta que tengamos conducta cívica”, remarcó.“Hubo un encuentro entre el diputado Troncoso y nuestros dirigentes, donde ofrecieron dinero y cargos públicos, los cuales son virtuales porque no sabemos si van a ganar”, añadió sobre la actitud del espacio de Juntos por Entre Ríos para que se bajen candidatos de la lista de La Libertad Avanza.“A los números los vemos muy bien, pero el tema es que tratamos de que se respete la voluntad popular y nuestra energía está abocada a eso, sin usar cajas del gobierno o viejas prácticas. Por eso, lo nuestro es confiar en nuestro equipo de trabajo”, señaló.“Nos presentamos como ciudadanos comunes que nos involucramos, ya que siempre pensamos que tenías que estar especializado en política, pero vemos que no, que hay que ser lo más representativo de la comunidad, cumplir una misión y volverte a tu casa. A los 4 años, me vuelvo a mi casa porque me parece que tengo que generar un acto cívico, una conducta y, desde ese momento, construir porque esto es una cuestión de sobreinteligencia en todos los sectores”, indicó.“Milei tiene una pasión, una buena leche de romper con todo lo que nos hemos quedado atrapado en los últimos 70 años, donde lo felicito y lo celebro. Tiene una gran voluntad de transformar y eso me contagia, ya que siempre me sentí fuerte, pero uno cuando se va acomodando, recibe golpes y tenes que redoblar la apuesta. Eso es lo que me incentiva y genera cada vez que estoy con él”, destacó.“Es un tema delicado donde quedaron dos fracciones muy heridas y no quiero usar ese tema en épocas electorales, es decir, tengo que respetar el gran sufrimiento que les generaron a las distintas fracciones que se vieron divididas. Es una cosa que hay que tratarla de distinta manera y en otras instancias, ya que tenemos que pensar en un futuro inmediato”, comentó.“Tengo parientes que se fueron del país por este asunto y lo sufrí en mi propia intimidad, por eso conozco bien la situación. No me parece tratarlo en esta instancia electoral donde quedan dos semanas previas a las elecciones”, acotó.Lo primero que haremos es transparencia en todo sentido, ya que somos una sociedad madura y sabemos dónde estamos parados. No lo vamos a manejar como una sociedad anónima, donde alguna vez al año nos enteramos de ciertas cosas y otras no. La puerta estará abierta en todos los puntos que vamos a tratar de gobierno”, contó.“Una persona más mediática que Milei no existe. Él conoce la vieja, nueva y futura tecnología, donde no la usa una sola vez solamente”, dijo.“Milei habla continuamente con la prensa. Lo que veo y me parece bueno, es que tiene un criterio discrecional, ya que toma algunas pautas con respecto a cómo comunicarse”, enfatizo.“La conferencia de prensa es una modalidad que ya no se usa. Los candidatos que tenemos en Entre Ríos, no han dado conferencia de prensa en ninguna localidad del interior. Hablan con algún periodista, visitan un medio o a lo sumo chatean algo, pero conferencia de prensa en esta campaña no hubo”, agregó.“Vamos a administrar carencia y nos preocupa, no solamente lo que tiene que ver con los caminos, ya que hay una cuestión más de urgencia que tiene que ver con la educación y salud, donde los centros de salud no cuentan con los insumos básicos”, argumentó.“Con la quita de las retenciones en el sector agropecuario y haciendo transformaciones en estos primeros dos años, creemos que tendremos un alivio importante en la provincia de Entre Ríos. A partir de ahí, empezaremos a resignificar cada una de las necesidades que tenemos como sociedad, pero siempre teniendo en cuenta una impronta que nos identifique con nuestra propia identidad entrerriana”, añadió.“La capacidad de análisis que me surge con respecto a Milei, es que veo a una persona que lucho solo. Él no solamente dijo me presento con mis ideas, sino que las defendió y generó todo esto”, indicó.“En ese camino, una persona que estuvo solo, que contó lo que significó su sufrimiento a nivel personal y después generó una ola que apoyan muchos sectores económicos y sociales del país, tengo que darle un margen de posibilidades”, acotó.“Me recibí en una universidad pública, más precisamente en la UBA, entonces lo que sugiere Javier (Milei) es poner foco en algo que no funciona, ya que no estamos bien preparados en el tema educativo”, señaló.“Vemos una educación ausente en todos los sectores. Cuando vos tenes a un docente mal pago, ese maestro llega desganado ya que no cubre sus necesidades básicas. Uno tiene que dignificarle su sueldo”, concluyó.