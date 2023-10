Klocker: “Nuestra idea es la del derecho a la ciudad y profunda democratización”

Dante Klocker es candidato a intendente de Paraná por el Movimiento Socialista de los trabajadores (MST), que conforma el Frente de Izquierda Unidad (FIT-Unidad) junto al Partido Obrero (PO).Este jueves estuvo en el programa, de, y se refirió a sus propuestas para la ciudad y sus expectativas para las elecciones del 22 de octubre.“Estamos sacándole punta al lápiz, estudiando y preparándonos. Para ser intendente de la ciudad hay que prepararse, estudiar, hay que conocer Paraná. Hace mucho tiempo que estoy estudiando, acompañado por mis compañeros de partido, la gente del equipo que se ha arrimado a intentar pensar la ciudad a partir de algunas claves y diagnosticar qué es lo que sería importante cambiar”, remarcó.Sobre la política, dijo que “en Filosofía cargamos mucho las tintas en la cuestión de la racionalidad y, teniendo en cuenta la dirigencia política, uno ve que hay como una especie de déficit de racionalidad. Cuando alguien muestra una racionalidad diferente, como en el caso de Myriam Bregman, hace la diferencia. Simplemente muestra las cosas como son, argumenta, contraargumenta, que son mecanismos muy elementales pero que cada vez son más escasos”.Consideró que “hay un factor material que influye y es que no tenemos la llegada, no tenemos los medios para tener la llegada que tienen otros partidos. Sabemos que en el mundo que vivimos, que está atravesado por el impacto de la imagen, de la publicidad. No es lo mismo tener acceso a eso que no tenerlo. Los aparatos publicitarios de los demás partidos son enormes e insumen recursos que deben ser escandalosos. La campaña política ideal debería ser en otras condiciones”.“Por otra parte, tenemos que hacernos caso hacia adentro de la Izquierda de la tarea que podríamos realizar y que quizás no estamos realizando adecuadamente, dándonos a conocer a la ciudadanía. Hacia adentro del FIT tenemos nuestra discusión con los demás espacios. Consideramos que tendríamos que tener mucha más apertura, como espacio, hacia otras expresiones que hoy no tienen cabida”, agregó.Remarcó que “, entre otras”.“Nuestro espacio siempre ha sido crítico y hemos mostrado las fuertes continuidades. Cuando se hablaba de grieta, nosotros insistimos en que la grieta no era tal. Entre los que estaban de un lado y los que estaban del otro había puntos de coincidencia entre lo que era ajuste, deuda externa, en cuestiones de matriz productiva, saqueo de los recursos naturales, de eso nadie discutía”, explicó.Sobre sus propuestas para la intendencia de la ciudad de Paraná, indicó: “”.“Hoy mismo las ordenanzas prevén un montón de figuras, como voz y opinión ciudadana, presupuesto participativo y otras. Todas estas vías, al mismo tiempo que existen formalmente, están despotenciadas, no usadas, manipuladas.”, comentó.Respecto a su propuesta sobre el transporte público de pasajeros, señaló: “Ya en el 2019 no daba para más y, en ese momento, el entonces fiscal municipal Francisco Avero, presentó ante el HCD un informe con todos los incumplimientos a los que había incurrido la empresa. Todos los incumplimientos encuadraban como causal de caducidad de la concesión. Eso hacia adelante no mejoró, sino que empeoró. En el 2020, con Bahl en el gobierno, los concejales lo instaron a que creara una comisión auditora de los libros contables, cosa que desoyó y no hizo. Tanto la gestión anterior, como ésta, no han hecho nada por tocar los intereses de una empresa ciertamente muy poderosa.”.Hay un proceso para realizar todo, hay que iniciar el proceso de caducidad y mientras ir pensando el relevo. La cuestión ahí es tener presente el horizonte, que es queLa idea es que la decisión no solamente se tome por el estado, sino conjuntamente con los usuarios y quienes trabajan”, explicó.El tránsito de la ciudad, opinó, “está atado al mal funcionamiento del tránsito de vehículos particulares y al mal funcionamiento del transporte público. Si el transporte público fuera más adecuado y más eficiente, el parque automotor en ciertas zonas céntricas y demás disminuiría”.Respecto al estacionamiento, dijo que “el sistema que hay es insostenible. Miro las tarjetitas, que ahora son fotocopias, son las mismas de las que tengo memoria de chiquito.Está presente la figura de la cooperativa, que en muchos casos encubre precarización laboral”.En la Izquierda “todos compartimos una condición común y es que somos trabajadores. En mi caso, trabajador de la educación. Otros compañeros trabajan en salud mental, en fábricas, en otros ámbitos. No me parece que haya mayor presencia de lo académico que del trabajo popular. También venir de la academia puede implicar un plus. Tenemos una mirada que puede acercar perspectivas, críticas”.En cuanto a turismo, dijo que “hay que prestar atención a cómo se lo enfoca. Creo que a veces se trata de poner el carro en frente de los caballos.”.“Pienso en lo que ofrece el río, hay algunos proyectos dando vuelta, quieren hacer en el Puerto Nuevo una suerte de nuevo Puerto Madero y dicen que de esta manera van a promover la identidad del río.Será más adecuado para la identidad”, consideró.El tema, indicó, es “cómo generar la oferta que nos va a distinguir respecto de otros ámbitos. Creo que la que nos va a distinguir es aquella que tiene que ver con lo nuestro y no aquella que tiene que ver con la importación de modelos que a modo de franquicia vienen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.Por otra parte, dijo que “tenemos un déficit habitacional tremendo en todas las franjas sociales. En los sectores medios no está solo la imposibilidad de llegar a la vivienda propia, sino gran dificultad para alquilar en condiciones más o menos económicas.Respecto a los eufemísticamente llamados barrios populares, que en realidad son asentamientos en condiciones informales y precarios, faltan muchos servicios básicos y condiciones de transitabilidad que cuando llueve no puede entrar una ambulancia, se les inundan las casas.”.Dijo que una de las primeras medidas sería “”.“Un montón de problemas locales no se pueden solucionar solo desde lo local, necesitan a los demás estados. Pero puede darse la posibilidad de que el estado local quede un poco aislado y sin recursos para lo que se comprometió a realizar. La principal herramienta es la apelación a la gente, hacemos una pueblada, salimos a la calle para reclamarle al estado nacional determinada medida si no cumple”, indicó.Opinó sobre la gestión actual del intendente Adán Bahl y señaló: “ha habido obras, el problema es que hemos tenido gestiones municipales tan pobres en Paraná que algunas obras ya alcanzan para hacer la diferencia. Pensamos que podría haber muchas más obras y la cuestión clave es qué obras, cuáles serían las prioritarias. Problemas como la urbanización en barrios populares no se han atacado. Hay obras sí, pero el problema del transporte ni siquiera se abordó. El propio intendente decidió quedarse al margen diciendo que nada se podía hacer. Tenía los medios para intervenir y la obligación de cuidar los intereses de los paranaenses. Hay una larga lista de deudas pendientes”.