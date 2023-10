Gainza propone "acondicionar la terminal mientras se construya una nueva"

El candidato a intendente de la ciudad de Paraná, Emanuel Gainza, representando al espacio "Amor por Paraná", realizó una visita a la terminal de ómnibus de la ciudad, donde esbozó su ambicioso proyecto para transformar este importante punto de entrada a la ciudad.En un diálogo con, Gainza expresó su visión de una ciudad turística y la necesidad de contar con una terminal de ómnibus que esté en perfectas condiciones para recibir a los visitantes.y todos sabemos que la ciudad de Paraná no tiene una terminal acorde a la imagen que queremos proyectar,afirmó.En este sentido, el candidato propone: "Aprovechando que el 1 de Mayo de 2024 se vence la concesión de esta terminal, nosotrosHay un informe del Centro Federal de Inversiones que recomienda los terrenos del Pucará, en los accesos al túnel, como una de las mejores ubicaciones para una terminal que se adecúe al porte de la ciudad de Paraná. Esto también ayudaría a evitar que los colectivos ingresen al centro de la ciudad, eso va en línea con la infraestructura que nos permita tener una mejor conectividad, es decir, tener transporte de colectivo, remises, taxis que puedan estar conectados con el resto de la ciudad".Gainza enfatizó la importancia de la planificación y la voluntad política en esta transformación:Cualquiera que la recorra puede identificar rápidamente las necesidades que tiene. Si Paraná quiere ser una ciudad turística, nuestra primera impresión no puede ser una terminal en estas condiciones".Cuando se le consultó sobre la inversión que requeriría la construcción de una nueva terminal, Gainza señaló: "Debemos esperar al 10 de diciembre, cuando cambie el signo político, para evaluar el estado de las cuentas públicas a nivel municipal, provincial y nacional. Sin embargo, no podemos pasar por alto queEn esta misma línea, la candidata a vice intendenta,quien acompaña a Emanuel Gainza, compartió: "La demanda de mejorar la terminal es antigua. Los servicios que debe ofrecer este espacio deben ser acogedores y más completos, como la instalación de cajeros bancarios y espacios de trabajo para la espera. Estos elementos son esenciales para una terminal de los tiempos actuales".Por otro lado, quien también acompañó en esta jornada a Emanuel Gainza fue elquien manifestó: "Ver a una persona joven como Emanuel y María Alejandra, con tanto entusiasmo y tanto amor por Paraná, es inspirador. Al recorrer los lugares donde existen falencias y necesidades, es difícil creer lo antigua que está la terminal de Paraná. Hay muchas cosas por mejorar, no solo en la terminal, sino en toda la ciudad. Por eso, estoy respaldando a Emanuel y a María Elena, y estamos muy entusiasmados porque la provincia de Entre Ríos, y especialmente Paraná, experimentarán un gran cambio".