Padulo: “Tenemos una educación de calidad y ese derecho está garantizado”

Faltan solamente 18 días para que los argentinos y argentinas vuelvan a ir a las urnas para elegir al Presidente que sucederá en el cargo a Alberto Fernández. Entre las opciones se encuentra Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, que recibió elogios por parte de, diputada provincial en Buenos Aires por parte del mismo espacio, en su diálogo conEn primera instancia, la diputada provincial por Buenos Aires alabó la tarea de Sergio Massa en el ámbito educativo cuando fue intendente: “Hace 10 o 15 años se empezó a ocupar desde un pequeño municipio de la provincia de Buenos Aires de la educación”.Consultada sobre la idea de llevar de seis a ocho puntos del Producto Bruto Interno (PBI) en la próxima gestión, la ex subsecretaria de Educación en el municipio de Tigre postuló: “. Además, agregó: “Tenemos que corregir lo que haya que corregir para que no aparezcan amanecidos tempranos diciendo cosas que son poco probables e imposibles de concretar en la Argentina. No nos va a llevar a ningún lado.Sobre lo trabajado durante su gestión en educación, la política indicó: “Tigre tiene muchísimas escuelas e inauguró jardines. Si tuvieran la oportunidad de conocer la cantidad de jardines que inauguro Massa como intendente con muchísimas prestaciones y comodidades para los niños. Tienen que ver con el piso que el Estado tiene que asegurarle a nuestros chicos y chicas.”.“Lo que Massa siempre bregaba en Tigre, que hay escuelas de gestión privada y otras estatales, siempre trataba de equiparar que lo estatal estará a la misma altura de lo que recibían chicos que iban a escuelas de gestión privada. Eso, para mí, es algo muy importante”, reconoció la referente en educación.Ante la consulta de cómo ve el nivel de la docencia en el país, Padulo aseguró: “Me parece que calificar no suma ni resta en estos momentos. Tiene que ver con una educación que es fundamental y nosotros necesitamos que todos los docentes estén comprometidos y estén adentro del aula”. En la misma línea, amplió: “La calidad educativa es una evaluación subjetiva y me parece que no me gustaría entrar en ese lugar. Si“Tenemos esta oportunidad de capacitar a los docentes en todas las cuestiones que tengan que ver con la tecnología. Los docentes que están en el aula normalmente no son nativos digitales. Nuestros niños y niñas, hace tiempo, nacieron en la era de la tecnología”, determinó la mujer.Ante los rumores de mayor inversión en educación, expuso que tiene que ver con “garantizar lo que en algún momento el gobierno anterior prometió como jardines de infantes que tenían que ver con tener a chicos de tres años dentro del aula. También con generar todo lo que tenga que ver con primera infancia. Me parece que es una lucha que las mujeres tenemos que dar para que pueda dejar a un niño o niña en un lugar de resguardo que además le dé educación y que esté asegurado por el Estado, en un ámbito donde lo van a estimular y lo van a hacer crecer dentro de los parámetros que debes tener para acceder a la educación formal”.