Se aprobó la nueva ley de Bomberos Voluntarios: beneficios y regulaciones

El Senado Provincial aprobó la nueva ley de Bomberos Voluntarios, marcando un hito en la historia de estas organizaciones. La legislación regula la misión, organización y funcionamiento de los bomberos voluntarios en la provincia, estableciendo un marco normativo conforme al artículo 28 de la Constitución Provincial.Pedro Bisogni, presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, celebró esta aprobación:Una característica fundamental de esta ley es la creación de un fondo de retiro para los bomberos voluntarios. Bisogni explicó: "Se plantea como un retiro porque al no haber aportes anteriores, el Superior Tribunal de la provincia dictaminó que no podía otorgarse una pensión.Estos beneficios son exclusivamente para los bomberos y aplican mientras estén en vida. Por otro lado, la ley también establece un fondo destinado a enfrentar grandes emergencias.La legislación ha superado la etapa de la Cámara de Diputados y ha sido aprobada en el Senado Provincial este jueves. Bisogni expresó su gratitud por el apoyo de los senadores de diversos bloques., afirmó.La implementación de la ley requerirá un aporte financiero estimado en 300 millones de pesos. La Federación de Bomberos, con sus 63 instituciones, ha estado trabajando en la construcción de un centro de entrenamiento y capacitación financiado por la ley de bomberos, que fortalecerá la preparación y capacidad de respuesta de los bomberos ante emergencias en la provincia.En la sesión de este miércoles se convirtió en ley el proyecto que regula la misión, organización y funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos y su vinculación con el Estado Provincial conforme el Artículo 28° de la Constitución Provincial. Al respecto, el senador Jorge Maradey (Gualeguaychú- Frente Justicialista) explicó los fundamentos del proyecto y destacó la labor de los Bomberos Voluntarios “verdaderos profesionales de la emergencia”, remarcó tras invitar a sus pares a que acompañen con su voto “este gran paso que salda una deuda histórica con quienes nos cuidan y nos protegen”.Por su parte, el senador Francisco Morchio (Gualeguay- Cambiemos) expresó: “Ante todo quiero realizar un sincero reconocimiento a todos los bomberos voluntarios de nuestra provincia y especialmente a los de mi departamento. Sólo ellos saben lo que implica ser bomberos voluntarios, sólo ellos ponen el cuerpo en momentos difíciles cuando está en juego la vida de las personas. Es por eso que, como ya lo adelanté públicamente, siempre me encontrarán acompañando cualquier iniciativa que implique un justo reconocimiento para cada bombero y sus familias”, dijo.Seguidamente la senadora Nancy Miranda (Federal- Frente Justicialista) puso de relieve la decisión del gobierno provincial y de la Legislatura de avanzar en la sanción de la norma. En términos similares se expresó la senadora Flavia Maidana (Nogoyá- Frente Justicialista) quien coonsideró: “No alcanza con aplaudirlos o con llevar una ofrenda floral cada 2 de junio, cuando se celebra el Día del Bombero. La verdad que estamos cansados de estos reconocimientos que son necesarios, sí, pero vacíos de herramientas, de recursos. Nosotros tenemos una responsabilidad social y ética”, remarcó. “Para mí hoy es un día histórico porque generamos hoy una herramienta valiosa y que, como dice la senadora Miranda, se puede modificar”.También el senador Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) dijo: “El mensaje de elevación del gobernador deja en claro el reemplazo de la actual ley que regula el servicio a los bomberos de nuestra provincia que era la ley provincial 8.105 y creo que al momento de votar esta ley justamente va a ser un momento importantísimo porque vamos a crear un punto de inflexión que va a marcar un antes y un después en la vida de los bomberos voluntarios. Entiendo Presidente que este proyecto viene a saldar una deuda histórica que tenemos los entrerrianos y entrerrianas con hombres y mujeres que todos los días nos enseñan el valor primero de la solidaridad y demuestran con coraje cada vez que tienen una intervención”.Además, el Senado convirtió en ley el proyecto que establece la donación a favor de la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios Dr. Antonio Saieg de Viale de un inmueble de 200 metros cuadrados ubicado en esa localidad.Luego, se dio media sanción al proyecto de ley del senador Gastón Bagnat (Victoria- Cambiemos), por el que se crea el programa provincial de oncopediatría, que funcionará en la órbita conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia o los organismos que en su futuro los reemplacen, con el objeto de prevenir y diagnosticar de forma precoz enfermedades oncológicas en niños, niñas y adolescentes y brindarles atención integral basada en la persona, para garantizar el más alto nivel de vida posible a los y las pacientes y a sus familias.En la sesión de este miércoles obtuvo media sanción el proyecto de ley que declara Área Natural Protegida en la categoría “Reserva de Usos Múltiples”, de conformidad a lo establecido en el Capítulo VII de la Ley N° 10.479 al Islote Municipal “Curupí”, perteneciente a la Municipalidad de Paraná, ubicado sobre el cauce del río Paraná en el kilómetro 600, en su tramo medio-bajo a unos 300 metros de la margen izquierda de dicho curso, frente a la ciudad de Paraná, con una superficie de 15,3 hectáreas.Durante el debate legislativo se dio tratamiento al proyecto de Comunicación de autoría de la senadora Nancy Miranda (Federal- Frente Justicialista), que establece la apertura de una Facultad en la ciudad de Federal, sea que la misma dependa de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) o la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).Además, se aprobó el proyecto de Resolución de autoría del senador Juan Carlos Kloss (Paraná- Frente Justicialista), por el que se declara “Personalidad Destacada de la Cultura” a la Asociación Civil Comparsa Malibú, por el 50º aniversario de su fundación. En el recinto se hizo un homenaje con la entrega de una placa recordatoria.Al turno de los homenajes, la senadora por el departamento Nogoyá, Flavia Maidana, indicó: “Octubre es un mes especial para todas las mujeres. Primero, es el mes en el que se conmemora el Día de la Madre. Y segundo, es muy especial porque es el mes de concientización y prevención del cáncer de mama. Quiero hacer un homenaje a todas aquellas mujeres que perdieron la vida, que lucharon contra esta patología y perdieron la vida en esta lucha. Y a todas aquellas que lograron recuperarse”, dijo la legisladora al tiempo que destacó también la labor de los médicos.