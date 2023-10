Ley de Bomberos Voluntarios: cuáles son los beneficios y regulaciones

El Senado Provincial se dispone a tratar la, una legislación destinada a regular la misión, organización y funcionamiento de las asociaciones de Bomberos Voluntarios en la provincia. Esta ley busca establecer un marco normativo que rija la relación entre estas organizaciones y el Estado de acuerdo al artículo 28 de la Constitución Provincial.Pedro Bisogni, presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, destacó la importancia de esta ley: "Es algo trascendental para Bomberos Voluntarios, quede la ley anterior, especialmente en lo que respecta a la obra social y el tema del retiro".El aspecto más destacado de esta legislación es la creación de un fondo de retiro para los bomberos voluntarios. Bisogni, explicó: "Se plantea como un retiro porque al no haber aportes anteriores, se nos dictaminó por parte del Superior Tribunal de la provincia que no podía otorgarse una pensión.La ley también busca crear un fondo destinado a enfrentar grandes emergencias. Bisogni enfatizó: "Estos beneficios son únicamente para el bombero, no para su grupo familiar y mientras el bombero esté en vida".La legislación ya ha avanzado en la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en proceso de tratamiento en el Senado Provincial. Bisogni expresó su optimismo al respecto: "Por la forma en que hemos hablado con los senadores de distintos bloques, están totalmente de acuerdo. Es un sueño de muchos años y la sociedad entrerriana saldará una gran deuda con Bomberos Voluntarios a partir de la promulgación de esta ley".En cuanto al aporte financiero necesario para implementar esta ley, se estima en unos 300 millones de pesos. La Federación de Bomberos cuenta con 63 instituciones y ha estado trabajando en la construcción de un centro de entrenamiento y capacitación con fondos nacionales proporcionados por la ley de bomberos.Este centro, que ya ha avanzado significativamente, permitirá a los bomberos alojarse y capacitarse los fines de semana, fortaleciendo aún más su preparación y capacidad de respuesta ante emergencias en la provincia.