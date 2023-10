Ballay: “Logramos una provincia ordenada y previsible”

El titular de la cartera económica del gobierno provincial, Hugo Ballay, habló de la situación de la provincia, valoró que “logramos una provincia ordenada y previsible con un fondo de reserva para cubrir sus obligaciones”. Resaltó que se trata de “una herramienta ajustada a dólares”, y que “permitirá cumplir con las obligaciones del primer semestre del año que viene”.



Además, puso de relieve que “todas las obras públicas están en marcha, no tenemos deudas con nuestros proveedores, aumentamos los salarios de docentes, enfermeros y políticas por encima de la inflación, quitamos impuestos y los que se actualizaron lo hicieron por debajo de la mitad del índice de la inflación”.



Latiguillo



Ballay calificó de “latiguillo” el argumento esgrimido por candidatos de la oposición y de “algunas instituciones”, que sostienen que Entre Ríos posee una alta carga impositiva. Recordó que el gobierno actual eliminó los aportes patronales a la Ley 4035, que gravaba la nómina salarial de las empresas, que el 90 por ciento de los productores e industriales están eximidos de ingresos brutos, y puso de relieve que la actualización del impuesto inmobiliario rural estuvo por debajo de la mitad de la inflación.



“La Bolsa de Cereales hizo un informe que no publicó, pero al que tuve acceso. Allí se demuestra que, Entre Ríos, aun comparándola con las otras provincias de la Región Centro, no es la de mayor presión tributaria. Es un latiguillo que se viene utilizando hace mucho tiempo, pero la tendencia de los ocho años de gobierno de Gustavo Bordet fue disminuir impuestos, inclusive quitándolos”, explicó Ballay y subrayó la “quita del impuesto a la transmisión gratuita de bienes y los aportes patronales a la Ley 4.035. Sacamos los aportes patronales, pero seguimos atendiendo ese beneficio social con rentas generales. Estas son las cosas que hay que poner sobre la mesa y discutir”.



El funcionario provincial sostuvo, en referencia a la oposición, que “en este momento de campaña política se escuchan datos, opiniones y deducciones que están muy alejadas de la realidad”.



Hizo mención de la supuesta carga tributaria de la provincia a la que intentan instalar desde la oposición, que suele y recordó que “es una bandera también de algunas instituciones”.



En ese sentido, Ballay remarcó que “lo que dicen algunos candidatos coincide con lo que expresan entidades que representan a la patronal gremial del sector agropecuario que, obviamente, también lo hacen con una finalidad política-partidaria. Y somos respetuosos de eso, pero hay que sincerarlo. Y hay algunos ejemplos para demostrar que son mentiras”.



“El incremento del impuesto inmobiliario rural fue por debajo del 50 por ciento, mientras la inflación está arriba del 100 por ciento”, expuso el ministro, y añadió: “el impuesto automotor en los últimos años en la provincia han subido entre un 40 y un 50 por ciento con períodos inflacionarios del 100. Entonces ¿quién puede hablar de presión tributaria con estos valores?”.



Ingresos brutos



“¿Usted sabe que el 90 por ciento de nuestros productores agropecuarios y el 92 por ciento de nuestras industrias, las entrerrianas, están exentas de ingresos brutos? No pagan ingresos brutos. Son las pequeñas y medianas empresas entrerrianas, las pymes que nosotros queremos defender”, refirió Ballay, y aclaró: “Ahí ya tenemos un ejemplo de la imposibilidad de hablar de una presión tributaria”.



Frente a eso, sostuvo que “tenemos que ser claros”. “A lo mejor la oposición quiere defender a ese 8 o 9 por ciento restante, que son las grandes empresas y que muchas veces sus titulares ni siquiera son entrerrianos”.



“Esto es lo que hay que poner sobre la mesa para contarle a los entrerrianos la verdad, y no la versión parcial que conviene solamente porque estamos a tres semanas de las elecciones”, fustigó el ministro.



¿Proteger salarios es trastabillar?



Por otra parte, respondió a la publicación del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), desde donde se había considerado que las cuentas públicas “trastrabillaron en los últimos meses, acumulando un déficit de 7.100 millones en el primer semestre, con un resultado primario también negativo, sin considerar los intereses de la deuda, en -700 millones”.



Primero valoró que los números utilizados por la entidad empresaria son extraídos de la información oficial que periódicamente publica el Ministerio de Economía de la Provincia, pero aclaró que “hay distintas formas de leerlos”.



En ese marco, resaltó el empleo del término “trastabillar”, y se preguntó: “Incrementar los sueldos de los empleados públicos por encima de la inflación ¿es trastabillar?”. “No. Es consecuencia de un ordenamiento de muchos años que hoy permite otorgar esos aumentos a quienes nos acompañaron y soportaron la ley de emergencia durante la pandemia. No lo tomamos como un tropiezo sino como que, responsablemente, estamos en condiciones”, respondió.



“En los periodos anteriores veníamos trabajando para que los salarios de las y los trabajadores del Estado, de la docencia, enfermería, policía, comedores equiparen la inflación. Pero este año logramos algo que es histórico. Le están ganando a la inflación. Y no es casualidad, es fruto de ocho años de ordenamiento fiscal, de ocho años de equilibro, y es también producto del compromiso político de nuestra gestión. Porque estamos en una situación inflacionaria que perjudica a los asalariados y porque son los mismos trabajadores que enfrentaron y nos cuidaron durante la pandemia y que nos acompañaron en la emergencia. Hoy se merecen esta retribución que está haciendo la provincia de Entre Ríos”, fundamentó el ministro de Economía.



“Algunos asesores de instituciones intermedias venían criticando al Estado provincial porque era superavitario, y ahora lo critican porque, supuestamente, es deficitario. Los números son los mismos, pueden ingresar a la página del Ministerio de Economía y verlos. Pero elijen decir que la copa está medio llena o medio vacía, según lo que quieren que escuche la gente”, describió Ballay.



También hizo referencia a otras falsedades que se escucharon en el marco de la campaña y aclaró que “la obra pública en general se ejecuta normalmente, la educación 190 días de clase ningún día de paro en lo que va del año, los salarios de todos los empleados del Estado provincial ganándole a la inflación en términos reales y también llevamos adelante una modernización del Estado”, enumeró.



“Es una muy buena gestión de gobierno y, como bien dice el gobernador, va a dejar sentadas las bases para seguir desarrollando esta provincia y, seguramente, para corregir algún tipo de errores que se pueden haber cometido”, agregó el ministro y se preguntó: “¿Es mejorable la situación? Seguramente que sí. Pero la plataforma de la que partimos hoy es totalmente diferente a la que recibimos”.



Por último, el ministro de Economía recordó que “en 2003, Jorge Busti recibió la gobernación de la última gestión del radicalismo con tres presupuestos endeudados, y el gobernador Gustavo Bordet, la va a dejar con menos del 25 por ciento de un presupuesto”. “Esto también tenemos que tenerlo como referencia, porque si no es hablar solamente de lo que nos gusta o nos interesa”, concluyó.