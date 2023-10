Diputados dio dictamen a los cambios en el proyecto de Ley de Alquileres

Los cambios que introdujo el Senado al proyecto de Ley de Alquileres fueron tratados en comisión en Diputados, donde obtuvieron dictamen, pero existen dudas sobre si se incluirán en la próxima sesión, en medio de una fuerte tensión entre los bloques oficialista y de Juntos por el Cambio debido a la cercanía de las elecciones presidenciales de este mes.



Esto último se hizo palpable sobre el final de la reunión de la comisión de Legislación General, cuando las diputadas Karina Banfi (JxC) y Paula Penacca (Frente de Todos) se cruzaron fuerte y se acusaron mutuamente de "chorra".



Si bien el oficialismo convalidó con su mayoría las modificaciones que incorporó el Senado la semana pasada y despachó este miércoles el dictamen de comisión, no tiene asegurada la mayoría para imponerlo en el recinto.



Juntos por el Cambio se encuentra con en el mismo problema, ya que tampoco tiene garantizados los votos para ratificar y convertir en ley el texto que aprobó la Cámara baja.



Diputados tiene dos alternativas, que son reivindicar el texto original que aprobó en agosto pasado o bien aceptar los cambios propuestos por el Senado.



El bloque de JxC propone volver al plazo de dos años para la vigencia de los contratos de alquiler con actualizaciones cada cuatro meses y libertad para elegir el índice entre las partes, pudiendo optar por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o bien una combinación de todos ellos.



El Senado modificó tres aspectos de este tema, ya que por un lado mantiene la vigencia de los contratos en tres años (como la ley actual); propone ajustes semestrales y la aplicación del llamado "Indice Casa Propia" para la actualización de los valores del alquiler, que considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año.



Actualmente, se utiliza el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central. Asimismo, establece que los contratos deben celebrarse en moneda nacional.



En ese marco, los dos bloques mayoritarios no se atreven a anticipar si este tema sensible que afecta a unos ocho millones de inquilinos formará parte del temario de la sesión que se celebrará la semana próxima, a pocos días de las elecciones.



La tensión política quedó en evidencia durante todo el encuentro en la Cámara baja, cuando el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, metió presión a sus colegas de La Libertad Avanza (Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo) para que se plieguen a la postura de JxC.



Ante eso, el titular de la bancada del FdT, Germán Martínez, le reprochó que "es una vergüenza apretar a colegas públicamente".



Previamente, el diputado oficialista Eduardo Toniolli se refirió a JxC como "oposición pedorra", a lo que integrantes del espacio opositor le respondieron: "Andá a defender a (Martín) Insaurralde", quien está en el centro de la escena tras sus escandalosas vacaciones en un yate en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici.



Por último, el clima volvió a caldearse cuando Banfi le gritó "chorros" a los oficialistas y Penacca le contestó: "Vos sos chorra".