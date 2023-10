Massa, Schiaretti y Petri presentaron sus propuestas económicas para las Pymes

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa; el postulante de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti; y el compañero de fórmula de Patricia Bullrich, Luis Petri, llevaron hoy sus propuestas económicas a los empresarios pyme nucleados en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y se cruzaron con diversas críticas políticas a 18 días de las elecciones generales.fueron algunos de los tópicos abordados en la jornada que se celebró en el microcentro porteño y en la que se ausentaron Javier Milei y Patricia Bullrich, quien estuvo representada por Petri.Massa, en su carácter de ministro de Economía y candidato por el oficialismo, dedicó una parte de su exposición a cuestionar la propuesta de dolarización de Milei y el proyecto de bimonetarismo impulsado por Bullrich, al que calificó de "dolarización cobarde"."No es con palos ni con motosierras ni con bisturí, sino con mesa, diálogo y objetivos", dijo Massa, y alertó que "las ideas vinculadas a la elección de otra moneda tienen consecuencias que se pueden ver en el tejido de pyme de los países que adoptaron ese camino".Sin nombrar al candidato de La Libertad Avanza, Massa recordó que "Zimbawe, El Salvador y Ecuador eligieron el camino de la dolarización" y que eso generó dos efectos adversos."Se murieron la mayoría de las pymes y se produjo un proceso de concentración económica; (además hubo) pérdida de tasa de interés competitiva por pérdida de señoreaje", dijo, y puso como ejemplo el período 2015-2019, cuando Argentina "tuvo tasa de interés positiva en dólares"."Eso le servía a los fondos de inversión que venían a especular, a los Blackrock, a los Templeton. Les servía a tal punto que tuvimos, en un momento de pérdida de confianza, una enorme salida de capitales que llevó a la Argentina a tomar la peor decisión en los últimos 20 años, que es volver al FMI. Fue tomar la decisión que en la convocatoria de Argentina esté el síndico revisando la cuenta cada tres meses porque elegimos proteger a los que timbearon", añadió.Señalando a los empresarios presentes, Massa les dijo: "Mientras caían 23 mil pymes, los fondos de inversión tenían la oportunidad de sacar, con garantía y respaldo del FMI, lo que habían traído para especular. El 66% de la plata del préstamo fue a parar a cuentas de fondos de inversión que se iban de Argentina".Luego, el ministro dijo que la otra "variable" es la que propone el "bimonetarismo", en alusión al proyecto de Juntos por el Cambio."Plantea lo que está sucediendo en Cuba y en Venezuela. Parece una contradicción, que quienes nos acusaron de querer convertir a la Argentina en Cuba y Venezuela eligen como propuesta el modelo que tienen Venezuela y Cuba", ironizó.Massa sostuvo que ese proyecto "es no animarse a plantear una decisión, errónea, pero que termina con un proceso que ya lo hemos visto en Argentina" en épocas en las que la cuasimoneda Patacón se impuso al Lecop."Llegó la hora en la Argentina de que los candidatos hagamos propuestas sobre la base de seriedad y no viendo qué frase queda más linda en Tik Tok", concluyó.Por su parte, el gobernador de Córdoba sostuvo que la crisis de los últimos 12 años tiene "dos hilos conductores" que son "la falta de dólares genuinos" y "el eterno gastar más de lo que ingresa" a las arcas públicas y genera "el déficit fiscal"."Tenemos posibilidades como para conseguir dólares genuinos en el complejo agro-alimentario, pero es fundamental que se eliminen las retenciones al campo. Y que no se le pongan cepos para que pueda desarrollar su potencial", aseguró.Schiaretti ponderó las potencialidades que Argentina ostenta en materia de recursos como "el litio, la minería, la pesca y la industria del conocimiento"."Se trata de regular las reglas de juego que permitan que las inversiones maduren y se desarrollen. Para eso es necesario también eliminar impuestos extorsivos", subrayó.Para diferenciarse de la dolarización y del bimonetarismo se pronunció en favor de "estabilizar la economía", con equilibrio fiscal."No hay que gastar más de lo que entra. Transitoriamente, hay que desdoblar el tipo de cambio en comercial y uno competitivo para exportar. Así lograremos que no haya hiperinflación. Es lo que pasa en Uruguay y Chile", observó.A su turno, Petri consideró que "es absolutamente imprescindible" una reforma laboral y señaló que en caso de acceder a la Presidencia, desde su coalición impulsarán "la eliminación de las multas laborales, que incrementan las indemnizaciones" por despidos y las tornan a su criterio "irracionales"."Despedir un trabajador con diez años de antigüedad con un salario promedio sale 1.800.000 pesos pero, cuando se aplican las multas, termina siendo 10 millones, y allí el sistema se vuelve irracional", manifestó Petri.Allí, el compañero de fórmula de Patricia Bullrich remarcó, entre otras propuestas, que Juntos por el Cambio propone "terminar con las cajas de la política", "equilibrar el gasto de las empresas públicas" y "cortar la intermediación" en la entrega de planes sociales, al tiempo que consideró que "una reforma laboral es absolutamente imprescindible".Además, se mostró confiado en las chances electorales de JxC de cara a los comicios: "Estamos bien, vamos a estar en el balotaje", auguró.