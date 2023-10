Adicionales, carrera y licencias: los temas que trató UPCN con Copnaf

Política Senado entrerriano aprobó creación del Régimen Integral de Niñez y Adolescencia

"UPCN no va a poner trabas para que avance el proyecto de ley que crea el Régimen Integral de Niñez y Adolescencia (Copnaf) que ya tiene media sanción, pero en la reunión con las autoridades del organismo pudimos volver a discutir sobre algunos aspectos que generarían mayores beneficios para los trabajadores", comunicó la secretaria Adjunta del gremio, Carina Domínguez.Domínguez remarcó que el sindicato “no pondrá obstáculos si la ley mejora en algo la situación de los trabajadores del Copnaf" y brindó ejemplos de los aportes realizados por el gremio. "La jornada laboral de los promotores de derecho se logró unificar con la de todos los trabajadores del organismo y si bien se incorporó la licencia profiláctica que habíamos propuesto, no estará acompañada por un proceso de seguimiento e intervención interdisciplinaria para que el trabajador sea apoyado en las problemáticas que a diario tienen que enfrentar, especialmente en las residencias, como pretendíamos", especificó la gremialista y postulante a legisladora.También puntualizó que "hay un adicional que, si hubiéramos podido discutirlo, probablemente hubiera sido mejor que el que contiene el proyecto de ley”. “Sin bien puede ser un principio de solución o el puntapié inicial para empezar a hablar de un adicional por especificidad, no es lo que UPCN entiende debería reconocerse al trabajador de este organismo", sostuvo.En este aspecto, agregó que "el presidente del Copnaf dejó en claro que el adicional que ofreció el gobierno, y que es el que prevé el proyecto, no implica que no se sigan percibiendo las horas extras que están vigentes, especialmente en las residencias, donde hay poco personal para sostener las guardias".Cabe señalar que el adicional tal como está planteado es más bajo que lo que se percibe actualmente por horas extras, revelaron desde UPCN. "Pretendíamos que el adicional reemplazara las horas extras y por eso era importante determinar el impacto que iba a tener en el salario", indicó Domínguez.En las demandas, el gremio también incluyó que se respete la carrera administrativa de manera que los empleados que tengan antigüedad, idoneidad y una trayectoria en equipos de trabajo en determinadas áreas, sean tenidos en cuenta cuando se ocupen los cargos de jefes que se jubilan.Domínguez adelantó que UPCN va a gestionar una reunión con el Presidente de la Cámara de Diputados "para tratar este proyecto y otros vinculados a trabajadores del sector público y tenemos expectativas de tener novedades en los próximos días"."Planteamos una vez más la disposición y el criterio del gremio de dar el debate en los proyectos que tienen que ver con los trabajadores. Siempre en la negociación se logran mejores resultados que en una decisión unilateral", enfatizó.