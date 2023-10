Se cumplen 17 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral

El 4 de octubre se cumplen 17 años de la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), una norma fundamental que reconoce el derecho de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país, de todos los niveles, modalidades y tipos de gestión.



La propuesta pedagógica de la ESI aborda los conceptos de manera transversal y en espacios específicos. Incluye el desarrollo de saberes y habilidades sobre los cinco ejes conceptuales en los que se trabaja: el cuidado del propio cuerpo; la valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales; el reconocimiento de la perspectiva de género; el respeto de la diversidad; y el ejercicio de los derechos concernientes a la sexualidad. Además, promueve el trabajo articulado con centros de salud, organizaciones sociales y familias.



En este marco, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) llevó adelante distintas acciones abordando los contenidos de la ESI en el marco del Programa Nacional de Prevención de las Violencias por Motivos de Género que es parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género 2020-2022 y 2022-2024. El objetivo principal es promover la perspectiva de género y diversidad en las trayectorias educativas desde un enfoque de derechos humanos.



Acciones para pensar los contenidos de la ESI en clave de género y diversidad



En articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, se continuó y finalizó el ciclo “La ESI como herramienta para prevenir las violencias por motivos de género” que llegó a todo el país con la participación de más de mil personas entre docentes, integrantes de equipos ESI del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) y de áreas de género tanto provinciales como locales.



Cada ciclo constó de 3 módulos: Introducción a nociones de género y diversidades. Amor romántico. Masculinidades; Del amor romántico a los vínculos responsables y diversos; y La ESI en la promoción de derechos: vínculos responsables y diversos y educación contra las violencias por motivos de género. En el primero se abordaron conceptos sobre género, diversidad e interseccionalidad; en el segundo, se desarrollaron herramientas para la erradicación de los estereotipos sexistas que refuerzan las violencias hacia las mujeres y LGBTI+, así como la promoción de vínculos responsables y diversos desde un enfoque no binario ni heteronormativo. Finalmente, el tercer módulo apuntó a la ESI como promoción de derechos y estrategia de prevención y erradicación de las violencias por motivos de género.



Asimismo, como parte de las acciones entre ambos ministerios, se desarrollaron contenidos de prevención de las violencias de género en el ámbito de la convivencia escolar y se publicaron en la plataforma digital Educ.Ar. La colección se llama Ejercer derechos, repensar vínculos. Aportes en clave de géneros, diversidad y ESI, y brinda herramientas y materiales para promover la construcción de espacios escolares libres de violencias por motivos de género. Además, incentiva la reflexión sobre las relaciones entre los géneros problematiza las prácticas que contribuyen a la desigualdad y fomenta la deconstrucción de estereotipos.



Por último, el MMGyD y el Ministerio de Educación de la Nación elaboraron el material Violencias por motivos de género, propuestas para trabajar en las escuelas, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y la campaña internacional 16 días de activismo contra la violencia de género. Se trata de un conjunto de herramientas para reflexionar sobre los tipos y modalidades de violencias y la importancia de construir entornos libres de estas.



Gestión Menstrual y ESI comunitaria



A través de la Línea de Gestión Menstrual y Educación Sexual Comunitaria, el MMGyD tomó la decisión política de fortalecer a los gobiernos locales, organizaciones sociales y a la comunidad educativa, con el propósito de visibilizar los estereotipos de género y las problemáticas históricas y sociales sobre prejuicios y estigmas que reproducen las desigualdades estructurales.



En este marco se entregan copas menstruales a municipios de todo el país para garantizar el acceso igualitario de las personas menstruantes a insumos de gestión menstrual. En este marco se llevan adelante capacitaciones para agentes territoriales sobre educación sexual comunitaria donde se brindan herramientas e información para acompañar y asesorar a quienes accedan a estos productos. Ya se entregaron más de 11.200 copas para la gestión menstrual en más de 32 municipios y se capacitó a más de 2.200 personas.



Registro Nacional de Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad a Nivel Comunitario



Por otra parte, en el marco del fortalecimiento de la tarea de las promotoras territoriales inscriptas en el Registro Nacional "Tejiendo Matria", el MMGyD llevó adelante talleres de “Educación sexual comunitaria con perspectiva de género en la diversidad”, a lo largo y ancho del país. Se abordaron distintas temáticas como la anticoncepción; la capacidad, el deseo (o no) y los condicionamientos sociales con relación a la maternidad; y la crianza de las niñas y los niños desde una perspectiva de género, para incentivar el desarrollo de infancias libres de discriminación y violencias de género. De esta manera, tanto el Estado Nacional como el local ratificaron su compromiso con el cumplimiento de la Ley 26.150/06 de Educación Sexual Integral desde el primer nivel educativo. Asimismo, se dialogó sobre el rol de las y los docentes y los ámbitos educativos como garantes del cuidado de infancias.