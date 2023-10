Laumann: "Entre mis prioridades está sanear el Volcadero"

Andrés Laumann, candidato a intendente de Paraná por La Libertad Avanza, estuvo en el programa, deEn principio, opinó sobre el debate presidencial del domingo y expresó que “generalmente no me gustan los debates en esa postura, porque me parece que en tan poco tiempo mostrarse, es una compulsa media rara.Dentro de lo lindo que es que se produzca esto constitucionalmente, que suceda, que se debata, creo que el formato se tiene que encontrar en otra forma, para mi gusto”.El próximo lunes se realizará el debate de candidatos a intendentes de la ciudad de Paraná. En ese sentido, dijo que “soy esto, no tengo nadie que me couchee. Soy esto, lo que se ve, lo que digo. Moriré en lo que soy y si me equivoco estoy en esto”.El candidato a intendente de Políticas para la República, Armando Sánchez, dijo: “Nuestras propuestas son tan buenas que el candidato que se viste de Batman me dijo que las estaba viendo y que le gustaban, y ya las está repitiendo. Yo hablo del Volcadero y presentamos un proyecto para sanearlo, y él habla de la necesidad de sanear el volcadero. Yo hablo de que el parque fotovoltáico es un gasto que no responde a una demanda real, y él dice lo mismo. En su momento él mismo dijo que no tenía capacidad para ser candidato a intendente. Eso es cada vez más claro".Al respecto, Laumann señaló que “creo que las ideas no tienen nombre ni identidad, las ideas son de la ciudad de Paraná. En las ideas del transporte todos tenemos las mismas ideas, que es que hay que solucionarlo. En las ideas del Volcadero todos tenemos las mismas ideas. Es un tema que conozco mucho, quizás del que más estoy preparado, no tengo nada que copiar, sino algo que hacer. Las ideas no son de los candidatos, sino de la ciudadanía. Por eso mismo,Por mí, bárbaro que me copien, si suena alguna idea mía ni digo que es mía. Yo no me autoproclamo ideas mías o de otro, es de la calle del vecino, del paranaense”.Por otra parte, se refirió a la cantidad de votos que obtuvo en las elecciones PASO, que fueron casi 22.800. “No estoy muy satisfecho porque tuvimos muchos problemas con la fiscalización. Hubo 53 escuelas donde Javier Milei tuvo 80 votos y nosotros 0. Eso nos llevó a tomar una energía diferente en eso. No podíamos hacer otra cosa porque teníamos 118 fiscales contra 660 mesas”, dijo.Resaltó que “”.“No me gusta ir a buscar el voto de los chicos. Yo llego a algún lugar y no ando con fotos, no hago cámara ni nada. Me gusta que se entienda la idea del cambio en realidad, con respecto a la identidad del paranaense. Me encanta que se entienda diferente.”, remarcó.Explicó que como partido “ofrecemos frescura. Todas las ideas de Javier Milei, que fue el único que presentó una propuesta, tienen esta repercusión porque fueron los jóvenes los que lo pusieron ahí. Él captó a los jóvenes. Muchos padres al principio decían que los jóvenes se estaban equivocando porque son jóvenes, porque no tienen experiencia. Pero hoy muchos padres están diciendo que el futuro es de los jóvenes, por qué uno tiene que cercenar ese pensamiento en base a una propuesta. Milei presentó un modelo totalmente distinto que puede funcionar”.En cuanto a propuestas, señaló que “la ecuación económica, los cambios se producen al año y ocho meses más o menos. Se van a tener que ajustar muchas cosas de acá a un año y medio. A lo que estamos, que estamos yendo a una hiperinflación, la inflación es una asesina del salario. El único que pierde es el asalariado. Los demás empiezan a acomodarse. Todos los comerciantes, empresarios y demás se acomodan un poco y más o menos están ahí y zafan, porque son los que siempre zafaron. Al asalariado se lo come vivo. Le prometieron heladera y asado, no hay ni heladera ni asado”.“Milei no propone un salto al vacío. Propone algo realmente concreto, que lo ve, que ya pasó y que puede existir. Los chicos cuando salen de Paraná y viajan ven que en otro lugar del mundo se vive distinto y no necesitás tener tanto control del estado para poder vivir mejor. A 200 dólares hoy un promedio de salario, no podés competir en nada.”, dijo.Respecto a la opinión de Milei de que no hubo 30 mil desaparecidos durante la última dictadura, Laumann señaló: “nunca me metí en ese tema. Soy hijo de militar. Nunca me metí en eso porque no me gusta esa discusión. Para mí es una discusión que hay que zanjarla y hay muchas heridas ahí. No es momento hoy de llevarla a discusión. Es mi punto de vista personal”.Por otra parte, sobre sus propuestas para el Volcadero, señaló que “yo critico las prioridades. En vez de hacer un parque fotovoltáico como plantea el intendente Bahl, yo haría un relleno sanitario, que es lo que necesita Paraná hace 80 años. No es lo mejor hacer un relleno, pero”.Mencionó a los primeros candidatos a concejal que están dentro de su lista para la ciudad de Paraná: “Darío Báez; Romina Todoni; Norberto Jacob” y aseguró que “lo tomamos con mucha responsabilidad hacia el futuro porque si no podemos gobernar, por lo menos queremos poner los ejes transversales a Milei, que creemos que va a ganar la presidencia.Le pasó a este gobierno actual, ya que de todas las obras que se hicieron creo que la mitad se hizo con financiamiento nacional y otro porcentaje con financiamiento provincial y municipal. Es muy importante tener ese hilo conductor con la nación. De no ser así, creo que hay que trabajar a futuro con cosas muy sólidas, con lo que prometimos que íbamos hacer, como el tema del Volcadero”.“Darío Báez está trabajando en propuestas para el espacio público, conoce mucho Paraná. En Derechos Humanos creo que nos falta equipo y son bienvenidos todos los que abracen la idea de la libertad, estoy abierto todos los días. Nadie me llama para ocupar mis equipos, yo voy buscando. Si somos elegidos creo que se va a sumar gente a querer aportar a nuestras ideas”, comentó.“Mi viceintendenta, que es Camila Scavia, es la primera persona que hizo un merendero de adobe en Paraná. Ella está recorriendo todos los barrios, en pequeños lugares. Es ambientalista en sanidad animal. Ve al animal como una forma de llegada a los lugares de extrema vulnerabilidad. Permanentemente lo está haciendo, en silencio, va solita con su auto a todos lados. Desde ahí arranca nuestra mirada social”, dijo.Y comentó: “”.Destacó que “dentro del proyecto de capital humano los jardines maternales son la clave. El tema de los niños es fundamental. En Paraná no hay desnutrición, sino mala nutrición. Estuve con Abel Albino en Mendoza en una reunión y estamos en contacto con gente de Conin en Paraná. Eso de la mala nutrición tiene que ver con los primeros cinco años de vida”.Sobre propuestas para el personal municipal, dijo que “es el tema que más me duele porque no podemos hoy establecer que tenga ese nivel de salario que tiene el municipal, que es muy bajo. Tienen hoy que salir a hacer doble turno, buscar otro trabajo, hay una gran deuda en una mutual municipal.”.En cuanto a sus propuestas para deportes, indicó que “me crié en un polideportivo por Av. De las Américas. Fue lo que a mí y a muchos amigos míos nos dio ese momento de ocio. Lo primero que”.Respecto a educación y la propuesta de Milei sobre los vouchers, opinó: “él le dijo a Schiaretti en el debate que comprendía que la educación provincial y municipal dependían de las provincias y los municipios, por lo tanto ahí no los podía implementar. Dijo que se refería a la órbita nacional. Los vouchers de los van a dar a los padres o al jefe de familia, para que definan dónde te querés educar. Creo que va a haber una transición hasta que se acomoden las cosas. Creo que lo más sano es que cada uno elija a dónde quiere ir. Hoy la educación no está bien, lo de los vouchers es una opción”.Estamos haciendo algo que no queremos en la democracia nunca”, agregó.Comentó que “quien habla permanentemente con Milei es Sebastián Etchevehere. Yo hablé dos veces con Javier. He hablado con Karina, con Kickuchi, pero hay contacto permanente con la gente de Milei. Sebastián es nuestro jefe político, quien lidera la lista en la provincia y es quien obviamente el vínculo directo”.Respecto a los dichos de Milei sobre que una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera, dijo: “”.Dijo que “Tenés que llevar ideologías porque no podes ir en contra de tu líder político, pero uno debe tener libertad de pensamiento y de acción, para eso cubrís un lugar. Si no me dejan decir qué es lo mejor para mi ciudad cuelgo el saco y me voy”.“En Paraná hay un déficit de muchos baños y tengo un lugar, al que nosotros le vendemos arena gruesa, que nos piden para hacer bloques. Tienen 120 personas con planes y ya hicieron más de 160 baños donde se necesita.”, finalizó.