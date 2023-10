Debate presidencial: el espacio de propuestas y la influencia en el electorado

Contrario a lo que se cree, votar es una toma de decisión compleja con consecuencias que, a veces, banalizamos. Estudios afirman que este proceso, se ve influenciado por varios factores, entre ellos, las emociones, la manera de comprender el mundo, y también, la forma en la que procesamos la información que recibimos sobre el mismo.



Estos factores, que influyen en el comportamiento de los votantes, pueden ser aún más pronunciados en los países que se encuentran en crisis.



Es decir, los especialistas afirman que, en los periodos de crisis, las personas experimentan un espectro de emociones negativas, como miedo, ira, y tristeza. Y, está demostrado que esas emociones negativas, dificultan la capacidad para pensar racionalmente y emitir un voto más pensado.



En este contexto de incertidumbre y emocionalidad, en el caso de un proceso eleccionario, es posible que las personas se inclinen a votar por un candidato que se dirija más a nuestras emociones que a nuestros aspectos racionales.



En ese marco que se asemeja bastante a lo que sucede en Argentina, se realizó el primer debate de los candidatos a la Presidencia de la Nación, que fue seguido por una audiencia de más de 4 millones de personas, es decir, el 12 por ciento, del universo de los ciudadanos habilitados para votar.



De esta manera, cosechó una audiencia propia de un partido mundialista de la Selección nacional de fútbol y muy por encima de los debates presidenciales de 2015 y 2019.



Ante ello, cabe preguntarse, ¿cuánto se relaciona la solvencia de los candidatos en el debate, con lo que deciden las personas cuando van a votar?



Pese una parte de los argentinos estaban interesados en las exposiciones de los candidatos, no se escucharon las soluciones que piensan aplicar a los múltiples problemas que viven quienes los estaban escuchando.



Probablemente, la mayoría de las personas no cambie su voto tras el debate presidencial. Sin embargo, aunque perfectible, el debate es una herramienta muy importante, que puede contribuir a entender las diferentes motivaciones que tenemos como ciudadanos al votar. Tarragona: “Es un ámbito para que los candidatos expongan sus propuestas”

El tema fue debatido en El Ventilador, programa que se emite por Elonce. En ese sentido, el Licenciado Gustavo Tarragona, politólogo, manifestó: “Es un ámbito muy interesante para que los candidatos expongan sus propuestas de gobierno, más allá de la obligatoriedad. A mi juicio, fue un debate acorde a estos tiempos en donde los candidatos no se salieron mucho de sus libretos que estaban muy planteados”.



“Eso en cierto sentido le quita espontaneidad y de alguna manera también falto el cómo van llevar adelante las ideas. La política tiene que ver con qué medios se cuenta para realizar dichas propuestas”, agregó.



“Esta buena la discusión entre los candidatos, donde estamos en una época de la transformación de la política en un espectáculo más. En este contexto, faltaron como los candidatos van a implementar estas ideas”, remarcó.



“Hay una discusión sobre el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en torno a cambiar o reafirmar las ideas políticas”, señaló.



“Uno de los valores que se instaló en la sociedad argentina es la autenticidad, donde les reclamamos a nuestros candidatos que sean auténticos”, enfatizó.



“Este debate trajo como novedad que la estrategia de uno de los candidatos fue decir lo que hará, a diferencia de otros debates donde se decía lo que no se iba a hacer. Hay un acierto de uno de los candidatos sobre expresar su plan de gobierno”, argumentó.



Con respecto al debate de Bregman, sostuvo: “Tiene la frescura y libertad de una persona que no ha tenido cargos ejecutivos. Cuando uno está en el gobierno, independientemente del color que sea, tiene otras responsabilidades”.



Asimismo, se refirió al discurso de Schiaretti sobre Córdoba: “Me encantaría descubrir la provincia de la que habló”.



“En principio, en las elecciones generales no se contabiliza ese voto en blanco que tiene presencia, pero que no va formalmente para la alianza, el candidato o partido ganador. El tema es que el universo de votos válidos se achica”, comentó.



Ante un posible ballotage entre Massa y Milei, indicó: “Hay algunos estudios cualitativos que muestran que un cierto porcentaje del voto radical iría a parar a Sergio Massa, donde hay un poco más de incomodidad política por parte del radicalismo más tradicional”.



“En este contexto complejo, con una inflación por encima del 10% mensual y una tasa de pobreza por arriba del 40%, el papel de Sergio Massa fue digno, pero no sé si fue el ganador del debate”, destacó.



A su vez, se refirió a los gestos de los diferentes candidatos en el debate presidencial: “La política es comunicación. Es un equilibrio difícil de lograr entre lo que tu equipo de campaña te dice y la necesaria naturalidad. No estoy tan seguro de la estrategia de Milei de presentarse como no es, ya que mucho de ese 30% que sacó en las PASO se debe a sus enojos y no lo vimos en el debate del domingo”.



“En una institución, a la cual pertenezco, llevamos adelante un programa académico que se llamó ‘Mi Primer Voto’, donde nos permitió conocer más de cerca la opinión de jóvenes de quinto y sexto año de colegios secundarios de Paraná y de otras localidades de Entre Ríos. A través de algunas preguntas realizadas por medio de teléfonos celulares, evidenciamos un fuerte rechazo hacia los políticos, pero también una reivindicación hacia la democracia como la mejor forma de gobierno. Todavía hay un mensaje esperanzador”, añadió.



Finalmente, expresó sobre la influencia del adulto en el voto joven: “En este contexto se dio un hecho muy notable, ya que los padres preguntaban a sus hijos por quien votar. Es un cambio de paradigma y hay que saber leerlo políticamente”. Opinión de los panelistas Alejandro Abero, opinó: “Los debates no sé si sirven en este primer tiempo en la Argentina”.



En tanto, Raúl Balbi contó: “Es imposible formular una pregunta en 15 segundos. Estamos dentro de un modelo constituido por gente que no entiende bien la comunicación”.



Marcelo Verón, por su parte, comentó: “Hay que mejorar la mecánica del debate. No creo que haya ganadores o perdedores en términos de lo que se planteó cada candidato”.



Asimismo, María Laura Álvarez dijo: “Lo importante es que no escuchamos cómo van a llegar las propuestas”.



A su vez, Yohana Fucks declaró: “Ningún candidato dijo concretamente qué va a hacer y de qué manera lo llevará adelante. Bregman está en un lugar más cómodo para opinar, criticar o analizar”.



Por otra parte, Corina Beisel sostuvo: “El problema no es el decir o el cómo se va a hacer, sino las garantías que tenemos los ciudadanos de tal cumplimiento. Lo bueno es visibilizar y exponer las falencias de los candidatos”.



Mientras que Antonia Rodríguez señaló: “Ayudó el sesgo de las redes sociales, donde también depende del algoritmo de cada persona”.



Por último, Javier Aragón expresó: “Somos generacionales. Da la idea de que pudo haber existido la posibilidad de algún pacto porque no se tocaron ciertos temas”.