Colegiación de Enfermería: UPCN confía en “consensuar una posición con Senado"

Política El Senado retoma el debate sobre el proyecto que crea el Colegio de Enfermeros

UPCN ratificó su posición crítica con respecto al proyecto de Colegiación de Enfermería que está en la Cámara de Senadores y manifestó la disposición a dialogar -como ya lo ha hecho con la presidenta de la comisión de Salud- para consensuar lo que mayor beneficio reporte al sector."UPCN mantiene la misma posición que manifestó cuando comenzó a debatirse este proyecto de ley", señaló la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, y confirmó que “el gremio mantiene la coherencia con relación a los argumentos que esgrime para afirmar que la colegiación no beneficia a los enfermeros".En relación al pago compulsivo de una cuota, Domínguez acotó: "No creemos que la mayoría de los enfermeros pueda apoyar una propuesta como esta que tampoco deja en claro qué beneficios reportaría".Domínguez insistió con que "hoy la totalidad de los enfermeros puede trabajar sin condicionamientos y evidentemente, en el Ministerio de Salud ha funcionado correctamente el control de la matrícula".Polémico consideró también que "si no pagaran la matrícula durante 6 meses se la podrían retirar de acuerdo a lo que establece el proyecto. ¿Qué podría pasar con los enfermeros suplentes que no tienen continuidad?", planteó. Al respecto, Domínguez observó: "Por un lado tendrían que pagar la matrícula aun sin tener trabajo y, por otro lado, estarían expuestos a tener que volver a tramitar la matriculación o tener consecuencias por no estar al día, cosa que en la actualidad no sucede".La secretaria Adjunta de UPCN afirmó: "Estamos seguros de que la inmensa mayoría de los enfermeros no apoyan el proyecto de colegiación, sencillamente porque no surge como una preocupación del sector. En este momento, quitar compulsivamente el 2% del salario no es algo que parezca razonable a los enfermeros".Asimismo, enfatizó: "También nos oponemos a que un Colegio quiera representar los intereses individuales y colectivos de los trabajadores cuando claramente es una función de las organizaciones gremiales a partir de la legislación nacional que regula la función de los sindicatos".No obstante los cuestionamientos formulados, Domínguez destacó que "desde UPCN hemos conversado este tema con la senadora Nancy Miranda, que es la presidenta de la comisión de Salud en el Senado. Estuvo atenta a los reclamos y observaciones que le planteamos desde el gremio y se mostró abierta a profundizar el debate y ver los alcances de esta ley. Hay coincidencia en que una norma no puede perjudicar a los enfermeros; más teniendo en cuenta que nos llevó tanta lucha la Ley de Enfermería, ahora no podemos alentar una iniciativa que vaya en contra de los derechos de Enfermería". Remarcó que "es un tema no cerrado y habrá que pedir la consulta a todos los sectores involucrados"."UPCN ratifica la posición manifestada el año pasado y remarcamos que, a diferencia de aquella oportunidad, hoy participamos de un diálogo y creemos que va a haber una postura consensuada, en la que se tendrán en cuenta los planteos que les hicimos llegar", confió la dirigente gremial y candidata a diputada provincial por el espacio Más por Entre Ríos.