Frigerio: “El deporte será política de Estado en Entre Ríos”

El candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos (JxER), Rogelio Frigerio, dijo que va a implementar un “plan de alfabetización física” para que desde pequeños, los entrerrianos tengan herramientas para practicar deportes y mejorar su salud. Aseguró que va a ayudar a los clubes para que se ordenen y puedan obtener beneficios a los que hoy no acceden. La presentación se realizó a través de una charla con el ex mundialista de básquet, Sebastián Uranga.Frigerio y Sebastián Uranga –ex jugador de básquet que participó de tres mundiales con la Selección-, hablaron del lugar que tendrá la práctica deportiva en su gestión si se imponen en las elecciones del 22 de octubre.El candidato a gobernador de JxER tiene una máxima que guía los proyectos de esta área: “Una hora más en el club, es una hora menos en la calle”, dice y quiere que las políticas deportivas persigan ese fin."Es un hecho trascendente en la vida del ser humano, en la vida de la comunidad. Es una herramienta de salud, de educación, una herramienta de relaciones”, contó Uranga. “Hay que atender todas las situaciones y no solamente a quienes lo practican en forma reglada o federada”, explicó.Más adelante en la charla que se realizó en una cancha de básquet, Frigerio siguió la línea de Uranga y puntualizó que “la práctica deportiva es mucho más que organizar eventos o apoyar eventos profesionales, tiene que ser una política de Estado”. Y agregó: “El deporte nos sirve para incrementar el turismo y organizar eventos que dejan recursos en los distintos municipios".También adelantó que quiere “transformar a la provincia en la capital del `gaming´ -deportes basados en videojuegos- de la Argentina”.Por su parte Uranga manifestó: "Las propuestas piensan en todos, en la niñez, en los adolescentes, en las personas con discapacidad y en la tercera edad, para que tengan herramientas para realizar la práctica deportiva, que obtengan conocimientos para toda la vida, porque el deporte, impacta en la salud. Además, de esa manera, todo lo que sea el deporte reglado, o federado, va a mejorar por inercia”. "Tiene que existir una política estatal, es central para lo deportivo. La gente está pidiendo a gritos ayuda porque quieren realizar prácticas deportivas y no pueden”, enfatizó.Sobre este punto, Frigerio contó que “visito clubes de la provincia y se sienten dejados de lado, que los usan para la política, pero no mucho más. Eso debe cambiar”. “Tenemos el compromiso de poner en orden a los clubes, brindar desde el Estado asistencia legal, contable y administrativa, para que puedan cumplir con las normas y a partir de ahí, aprovechar beneficios que dejan de lado por el desorden administrativo”, manifestó.Para finalizar, el ex jugador de la Selección Argentina indicó que “la práctica deportiva escolar es imprescindible. Tenemos una población que tiene muchos problemas para tener una buena cultura física, caminar, trotar, saltar, más allá que ayude al deporte, es una necesidad para la salud de la población. Vamos a atacar esa problemática. Deporte, salud y educación, son tres patas fundamentales para nosotros. Es un plan de alfabetización física del que hablamos”.“A partir del 10 de diciembre, el deporte va a ser una política de Estado de Entre Ríos”, sentenció el candidato a gobernador.