Sociedad Quienes no fueron a votar en las PASO tienen pocos días más para justificarlo

La prosecretaria Electoral, Narubi Godoy, informó aque ya fueron enviadas las ratificaciones de las designaciones para quienes se van a desempeñar como autoridades de mesa en los comicios generales del 22 de octubre.Destacó que “esta labor constituye una carga pública y estamos muy conformes con el desempeño que tuvieron en las PASO”. Recordó que se aumentó el viático: “el importe asciende a 11 pesos más 3.000 pesos por capacitarse previamente”.Para la capacitación presencial “hay que contactarse con el municipio o junta de gobierno. En Paraná comienzan el lunes que viene en la Sala Manuel Antequeda ubicada en Alameda de la Federación 557. Son del 9 a 12 de octubre y del 17 al 21 de este mes en los horarios: a las 13 y a las 16”.Por otra parte, Godoy confirmó aque “en la provincia de Entre Ríos, todos votaremos en la misma escuela y mesa que en las PASO. No obstante, recomendamos chequear la información en padrón.gov.ar “Recomendó que si alguien perdió el DNI que concurra rápidamente a realizar el trámite en os registros civiles puesto que lo están haciendo con mucha celeridad. Si no llega, debe hacer una exposición policial el domingo de los comicios para justificar el no voto.