Judiciales realizan hoy otro banderazo y analizan un nuevo paro

El titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, confirmó que los trabajadores de la actividad realizarán este martes "un nuevo banderazo nacional" en demanda del inmediato pago del tercer tramo de la recomposición salarial de forma oportuna acordado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).



Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, confirmó que el personal realizará "un nuevo banderazo nacional", que en la Capital Federal se hará frente a los tribunales y, en el interior, en cada dependencia judicial.



Además, el dirigente sindical confirmó que la comisión directiva analizará luego la posibilidad de convocar a una nueva huelga nacional de 48 horas este jueves y viernes, si para la medianoche del miércoles "no hay una solución y no se pagó".



El "banderazo nacional" de hoy comenzará a las 10 en el Palacio de Justicia, en Talcahuano al 500, y participarán los trabajadores de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA), en tanto las delegaciones del interior protestarán frente a cada dependencia.



"Es incomprensible que aún no haya respuestas a las justas demandas paritarias de los judiciales. La lucha se profundizará porque no hay ya más tiempo ante el elevado proceso inflacionario por el que atraviesa la Argentina", puntualizó el dirigente sindical a Télam.



Un documento firmado por Piumato y el secretario nacional de Prensa del gremio, Nahuel Apella, confirmó el "banderazo" en todo el país y sostuvo que desde hace meses el personal de la actividad exige el pago del tercer tramo de la mejora salarial.



Sin embargo, Piumato no confirmó si esta semana habrá o no de forma definitiva otra huelga de 48 horas, ya que "ello dependerá de que el miércoles haya soluciones", señaló.



Los trabajadores judiciales paralizaron las tareas por última vez el 29 de septiembre, en el contexto de un extenso plan de lucha que cumplen desde hace ya meses.



"Los judiciales hacen Patria, defienden la independencia de la justicia y reclaman una justa recomposición de sus ingresos ante la creciente ola inflacionaria", concluyó el dirigente.