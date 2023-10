Gainza: “Garantizar en todos los barrios, salud, educación, cultura y deporte”

El candidato a intendente de la ciudad de Paraná, Emanuel Gainza, representante del espacio "Amor por Paraná", estuvo presente en el programa "Quién Dice Qué", emitido por, donde abordó diversos aspectos de su campaña y sus perspectivas a pocos días de las elecciones municipales.Cuando se le preguntó si la ansiedad aumenta a medida que se acercan las elecciones, Gainza respondió con determinación: "Más que la ansiedad, estamos enfocados en estos 17 días que quedan.que nuestra propuesta termine de calar en la gente, en poder dar a conocer cada uno de los puntos que hemos desarrollado y aprovechar el tiempo que queda para tener más contacto con la gente".Del mismo modo, el candidato detalló la intensidad de su campaña electoral, diciendo: "Tenemos desayunos con vecinos, recorremos el sector comercial. Por la tarde, realizamos una o dos caminatas. Vengo deuna de las cuales fue muy buena, centrada en deportes, donde lo que hemos hecho esHemos tenido espacios participativos, donde hablamos de seguridad, transporte, salud municipal, discapacidad y salud animal. Hoy hicimos deporte y el jueves venimos con turismo.En cuanto a lo que está en juego el 22 de octubre, Gainza, señaló que en Paraná se presentan dos opciones con capacidad de gobernar. “Por un lado, está la alternativa representada por el oficialismo, compuesta por personas que ya han tenido su oportunidad de gobernar. Por otro lado, nosotros, desde 'Amor por Paraná',indicó."Quienes compiten con nosotros en estas elecciones ya han tenido la oportunidad de gobernar en el pasado.Además, queremos abordar temas importantes que a menudo se dejan de lado en la agenda política", añadió.En este sentido, expresó que “vamos a continuar con todo lo que se hizo bien, destacamos las obras públicas, especialmente las obras de Avenida Zanni, Circunvalación y Avenida Ejército, que consideramos trascendentales y que planeamos continuar. Sin embargo, también reconocemos que hay una serie de temas igualmente importantes que no están recibiendo la atención necesaria por parte del gobierno municipal en la actualidad".En esta línea, resaltó la necesidad de mejorar los centros de salud con más profesionales y horarios extendidos, abordar el transporte como una prioridad, revitalizar los jardines maternales municipales y replantear el tema del agua en la zona sur de la ciudad. En sus palabras: "Losrequieren más profesionales, médicos y horarios de atención ampliados. Creemos que el transporte es un tema prioritario que debe ser puesto sobre la mesa política. Losmunicipales están en un estado deteriorado y necesitan más capacidad. Además, creemos que es necesario replantear la cuestión delen la zona sur de la ciudad. Latambién es una preocupación constante en las conversaciones de los vecinos, quienes incluso han tomado la iniciativa de comprar cámaras y formar grupos de WhatsApp para mantenerse informados y seguros. Es fundamental ocuparse de estos temas importantes y agregarlos a la agenda política".En cuanto a las boletas que se encontrarán en el cuarto oscuro el 22 de octubre, Gainza expresó su deseo de simplificar el proceso electoral a través de la boleta única, lo que considera más ágil y transparente. "La boleta sigue siendo compleja, creo que tenemos la oportunidad en la próxima elección, con el antecedente que estuvimos ahora, de tratar la boleta única, ya sea en papel, para simplificar el momento de la elección y también para ser más transparente. Porque en las PASO tuvimos más de 40 boletas y ese cuarto oscuro hizo que la gente tardara muchísimo más en votar, y si el sistema es más ágil y dinámico, la gente tiene más transparencia para poder elegir en igualdad de condiciones; esto incluye la distribución del papel, la impresión previa, y todo lo que genera la contaminación y la complejidad logística de que la boleta llegue a todos los domicilios antes, como lo ha hecho gran parte de la Argentina", indicó."Nuestra boleta quedó igual que las de las PASO, lo que cambia es la fecha, y va a tener una sola línea porque hay un solo frente con un solo número de boleta. Hay algunos cambios que son pequeños, pero ayudan a distinguir la boleta para el próximo 22 de octubre", aseveró.En otro orden de ideas, Gainza, compartió sus primeras tres medidas a tomar si fuera electo intendente. "Hoy me preguntaron cuáles serían las primeras tres cosas que haría si fuera intendente el 10 de diciembre.“También hay cosas que puede hacer el municipio que no tienen que ver solo con la empresa, por ejemplo, la red de garitas de colectivos. En eso, la municipalidad tiene que hacer una inversión importante para garantizar y construir una red de garitas; hoy no existen las garitas en Paraná, y mientras más te alejas del centro, están en peores condiciones”, sumó.Asimismo, dijo: “El sistema de transporte como está, no le sirve al usuario, tampoco a la empresa porque dice que no le alcanzan los subsidios y la cantidad de unidades que tiene, y tampoco al municipio en una lógica de control porque el contrato no se está cumpliendo. Lo primero que planteo es una decisión política y poner el tema sobre la mesa. Segundo, cuando se declara la emergencia, hay un plazo para tomar medidas que permitan mejorar el sistema. Yo planteo una decisión política de discutirlo al sistema de manera integral; también sumar a los intendentes del área metropolitana, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito, porque cinco de cada 10 usuarios que usan el colectivo terminan o comienzan su recorrido en el área metropolitana”.“Sin decisión política, no vamos a arreglar el tema. Garitas, aplicación de celular y mejora en el tránsito de la ciudad, controlar que las garitas no estén con un contenedor puesto que no le permita al colectivo estacionar, que la señalización sea acorde. Estas tres medidas dependen del municipio; sin voluntad política, no vamos a poder mejorar el servicio”, reafirmo el candidato.En cuanto a laque tomaría cuando sea intendente: "Achicar el gasto político de la municipalidad, que se puede. Nosotros analizamos la organización municipal, donde hay diez secretarías y se puede trabajar con seis, más una figura de jefe de gabinete. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer es bajar la presión tributaria, eliminar 100 tasas para ayudar al sector comercial. Estas tres cosas, en este orden, el 10 de diciembre las implementamos con un proyecto de ordenanza que mandamos directamente al consejo para que arranque el año que viene con estas medidas tomadas”.“Garantizar en cada espacio que tiene la municipalidad o la red de comisiones vecinales, los centros de integración comunitaria, tener actividades culturales para que los chicos tengan espacios de contención, con la cultura, con teatro, música, pintura, y lo mismo con el deporte. Eso fue lo que discutimos hoy, donde había atletas, importantes deportistas, presidentes de clubes de barrios y además escuelitas deportivas barriales; así es como garantizamos que en cada espacio que tengan en los barrios y en los polideportivos haya escuelitas deportivas municipales, garantizarlo con dos profesores de educación física, más un nutricionista que les dé el seguimiento de educación alimentaria a la vianda saludable que les demos a los chicos. En todos los barrios de Paraná, salud, educación, cultura y deporte. Garantizar que haya una red de tejido social que trabaje para que los chicos aprendan valores y tengan un espacio de contención, sin importar el barrio donde vivan”, manifestó.Asimismo, presentó una propuesta relacionada con la salud animal, que incluye un programa de castración y un enfoque en la tracción a sangre. "Presentamos una propuesta vinculada con la salud animal, que generamos y desarrollamos en conjunto con diferentes ONG. Tiene dos pilares. En primer lugar, la castración animal con un programa integral que aumente de 25 a un piso de 100 castraciones. Además, trabajaremos con concientizadores en los barrios para que toda la gente que vive en un barrio entienda la importancia que tiene la castración para la salud humana y la salud animal. En cuanto a la tracción a sangre, primero haremos un relevamiento para saber cuál es la población de caballos que tenemos en Paraná. En segundo lugar, generaremos un dispositivo que se pueda trabajar con la municipalidad, con un lugar de destino donde podamos tener un espacio de depósito final de los animales. Así, cuando la municipalidad los tome, podremos garantizar seguridad y darle un volumen a la cantidad que hay”."Muchas cosas están en mi libro que se llama 'Despertar', que la gente puede descargar en nuestra página web www.emanuelgainza.com . Y mucho de lo que hablamos está desarrollado en un nivel de profundidad mayor”, explicó.En relación al debate que se llevará a cabo con otros candidatos a intendente, Gainza lo consideró una oportunidad importante para que la ciudadanía conozca las propuestas y las visiones de los candidatos. "Me alegra el debate porque es resultado de una ordenanza que presenté en el año 2019, la cual hacía obligatorios por primera vez los debates para intendentes de la ciudad de Paraná. Es una buena oportunidad, ya que creo que todas las chances que la ciudadanía tenga para ver a los candidatos y escuchar las propuestas son beneficiosas”, aseveró"Si decidimos pedirle el voto a la gente, queremos que, al momento de poner esta boleta en el cuarto oscuro, la ciudadanía sepa quiénes representamos, cuáles son nuestras propuestas, si estamos preparados o no, y, sobre todo, qué queremos hacer si el 10 de diciembre nos toca gobernar la ciudad de Paraná”, concluyó Gainza.