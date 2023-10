UPCN: "Los trabajadores deben ser escuchados como ocurre con otros sectores”

La secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, reivindicó la participación de los trabajadores en los proyectos que se debaten en el Estado y que los involucran. "Como se escucha a todos los sectores, a los empresarios, a los profesionales, los productores, también los trabajadores y las organizaciones que los representan deben ser escuchadas", sostuvo.



La dirigente gremial aseguró que "UPCN puede dar cuenta de la responsabilidad con la que ha dado el debate en distintas oportunidades y ha hecho aportes que, en definitiva, enriquecieron proyectos y mejoraron la respuesta que se pretendía dar desde el Estado". Citó, por ejemplo, las leyes de Enfermería y la de la Orquesta Sinfónica; también, el reglamento de auxiliares de Educación.



"Las gestiones deben valorar al empleado público y escucharlo. Tiene una experiencia acumulada, un saber, que siempre se traduce en un aporte cuando se adopta una decisión", expresó.



En ese sentido, lamentó que eso no se haya tenido en cuenta para la media sanción que tuvieron recientemente en el Senado los proyectos de ley sobre el COPNAF y los instrumentadores quirúrgicos.



"El proyecto de ley por el que se crea el Régimen Integral de Niñez y Adolescencia (COPNAF) y el que regula el ejercicio de la profesión de la instrumentación quirúrgica no contienen la posición de los trabajadores", afirmó Domínguez. Aclaró que "seguramente la intención fue dar respuesta a estos sectores, pero no tuvimos la participación que consideramos necesaria y no compartimos tampoco lo que finalmente se aprobó". Confió en ese sentido, que en Diputados pueda abrirse otra instancia de consulta donde la voz de los trabajadores tenga la atención que se merece".



"Queremos garantizar que esa manera de trabajar sea una constante. Muchas veces compartimos la necesidad de una ley, pero siempre decimos de 'una buena ley' y para eso la convocatoria y la escucha atenta a los trabajadores es imprescindible. Asumimos la defensa de quienes trabajan en el Estado en el marco de una mirada integral de la sociedad en la que va a impactar la decisión que se tome. En definitiva, pensamos que podemos garantizar conocimiento y responsabilidad", manifestó la dirigente gremial y candidata a diputada provincial por el espacio Más por Entre Ríos.