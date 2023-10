“A la próxima gestión le dejaremos un fondo de reserva ajustado a dólares”

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, encabezó este lunes una reunión de gabinete en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). Allí, informó a Elonce que se reunió con todos los funcionarios para “realizar un análisis de situación y teniendo en cuenta a la altura del año y la necesidad de imprimirle mayor ritmo a la gestión”.En esa línea, el mandar ario sostuvo a Elonce que “al haber campaña política se dicen muchas cosas, que por ahí no condicen con lo que está ocurriendo en la provincia y es importante ponerlo en superficie para defender la gestión y para clarificar que no se pueden decir cuestiones que son falsas”., no como escuché que se había perdido el equilibrio en la provincia. Eso es absolutamente falso. Si tomamos los numero cerrando al 30 de septiembre tenemos un acumulado de superávit total de más de 22.200.000 millones de pesos”.Asimismo, sostuvo que “, entonces si sube esta moneda se mantiene el valor de este fondo para poder hacer frente a los compromisos financieros para todo el primer semestre, en cuanto al pago de deuda del año que viene. Con una nómina salarial completa y habiendo pagado todos los gastos de septiembre”.“Esto quiere decir que este orden fiscal se debe a que cuidamos el dinero de nuestros contribuyentes. También, agregó el mandatario provincial.En este contexto, Bordet agregó que “la provincia lleva adelante un programa que tiene que ver con fortalecer las estructuras sociales, para atender en tiempos difíciles a las estructuras de la sociedad que presentan mayor grado de vulnerabilidad”.Además, entendemos que, en esta época, es necesario recomponer el salario de los trabajadores que fue erosionado por la inflación, y los trabajadores tienen salarios por encima de la inflación”. En este punto, dio cuenta que “escuchamos que se aumentaban con irresponsabilidad los sueldos, pero el salario es un derecho que tienen todos los trabajadores, pagamos en tiempo y forma, lo hacemos pensando en el equilibro fiscal que tiene la provincia”.Continuado con los ejes abordados en la reunión, mencionó que “se habló de temas de materia tributaria. Tras los dichos de la excesiva presión fiscal, hay que decir que el impuesto inmobiliario se aumentó un 53 por ciento y la inflación será del 120 por ciento y no lo vamos a ajustar porque queremos darles a los productores la posibilidad, que después de la sequía cuando a muchos de ellos se los eximió del impuesto inmobiliario, la posibilidad de recuperarse para una nueva campaña de siembra y de cosecha. Viendo a la realidad de la situación que hoy se presenta en nuestra provincia, planteamos poder llevar con más dinámica el tiempo que nos queda”.Finalmente, Bordet mencionó que va a “gobernar hasta el último día de gestión y