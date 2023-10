Se realiza el primer debate entre los cinco candidatos presidenciales

Presentación de cada uno de los candidatos

Primer tema del debate presidencial: Economía

Educación, segundo bloque en discusión entre los candidatos

Myriam Bregman: "Lucho cada día por transformar esta sociedad de raíz. Hay otro camino. Si nos unimos, tenemos la fuerza para dar vuelta la historia. Las mujeres cuando nos juntamos somos imparables. Están todos involucrados en el escándalo de Chocolate en la legislatura, mientras algunos se van a pasear con su yate de lujo en Europa".Javier Milei aseguró que La Libertad Avanza es la única fórmula que puede terminar con la inflación: "Tenemos como hacerlo y sabemos con qué".Juan Schiaretti: "Vengo a proponer lo que ya hicimos en Córdoba. Desechando la grieta. Soy el único candidato que nació, vive y trabaja en el interior de la patria".Javier Milei: "Argentina está en decadencia, si seguimos así vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Hoy estamos de mitad de table para abajo, tenemos más del 10% de pobres. Esto se explica por el modelo de la casta, que parte de la premisa nefasta que dice donde hay una necesidad nace un derecho. De las 22 crisis que tuvimos 20 tuvieron déficit fiscal. Tenemos un descontrol de inflación. Lo que proponemos hacer una reforma del estado, bajar el gasto público, hacer privatizaciones para sacarnos las empresas nefastas y cerrar el Banco Central".Luego fue el turno de Miryam Bregman, del Frente de Izquierda: "Milei llega hasta acá hablando contra la casta, pero hace alianza con Barrionuevo, le arma la lista a la Massa. Milei es un empleado de los grandes empresarios. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico".Juan Schiaretti: "Lo que precisamos para acabar con la inflación es tener equilibrio fiscal y un Banco Central independiente".Sergio Massa: "El primer lugar vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina. Para que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y gastarlo sin pagar impuestos. Planteo cárcel para evasores. Vamos a poner en marcha un desarrollo de programa exportador. No solamente nuestra energía y nuestro campo, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos".Patricia Bullrich: "Voy a borrar del mapa la inflación, sin atajos, sin cuentitos. Desde el primer día voy a poner orden. Primero, un programa integral que solucione todos los problemas de fondo. Segundo, un equipo económico con Melconian a la cabeza. Tercero, la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita. Ustedes inventaron y siguen con la inflación. Vengo a eliminarla".En primera línea, Sergio Massa expresó: "Va a haber un plan de alfabetización. En materia universitaria estamos planteando un punto y medio del producto para aplicar la oferta universitaria, para ellos que la quieren privatizas".Patricia Bullrich: "Si Sarmiento viera lo que está pasando en la escuela pública les pone un cero y los manda a marzo. Estamos destruyendo el futuro de los chicos. Dos años tuvieron las escuelas cerradas, vivimos una tragedia educativa, millones de chicos sin clases, ustedes aliados a los gremios. Conmigo, los paros se terminan, el adoctrinamiento se termina. Primero 190 días de clase, lo vamos a declarar servicio esencial. Las aulas son sagradas. Y estoy convencida que las maestras y los maestros, entre Baradel y los alumnos, van a elegir a los alumnos. El presupuesto educativo que mandó Massa lo bajó. Vamos a ir a una primaria con conocimientos reales. Vamos a la educación de Sarmiento porque en los humildes bancos de las escuelas se forja nuestra nación".Juan Schiaretti, sobre Educación: "La educación hace libres a las personas y promueve la movilidad social. En Córdoba tenemos jardines de 3 y 4 años obligatorios. Hay un tipo de escuela donde los jóvenes se reciben en especialidades donde tienen 8 horas de clase por día. Los chicos están motivados, en las escuelas técnicas tenemos acuerdos para que los chicos hagan pasantías. Nadie pasa por decreto, el que no sabe repite el año. Apuntalamos con el boleto educativo gratuido o con internet gratuita al estudio".