Romero: “Hay una base muy buena y hay un proyecto de continuidad”

David Cáceres: “Esta gestión ha tenido la visión de acompañar”

La candidata a la intendencia de Paraná por Más para Entre Ríos,, inició este sábado por la tarde una recorrida por algunas cuadras de la Seccional Octava con el objetivo de charlar con los vecinos y conocer qué necesidades tienen de aquí a los próximos cuatro años. Por ese motivo, se citaron en calle Juan Báez, frente al club Paracao de la capital provincial.En primera instancia, la candidata apuntó a qué se debe la reunión: “”. En esa línea, resaltó los objetivos que tiene esa misión: “También. Hay un trámite que empezaron en Nación que nosotros queremos seguir y hay un proyecto de desarrollo urbano al sur de la ciudad. Está UADER con presencia allí, hay espacios deportivos, hay una antena que provee conectividad de internet y hacia ahí es donde tiene que crecer Paraná: hacia el Este y hacia el Sur”.Por ese motivo, destacó: “Es una zona que crece permanentemente y en la que están los barrios Procrear y 500 Viviendas. Todo eso tiene que seguir”.Sobre las consultas que tiene de la comunidad, manifestó: “En algunas zonas de la ciudad, hay más elogios que reclamos. En otras, donde no se pudo llegar, nos piden ampliación del sistema de cloacas, nos piden más calles y nos piden el arreglo de alguna plaza a la que no se ha llegado todavía”.Por otra parte, dirigió un mensaje hacia los votantes de cara al 22 de octubre sobre su propuesta: “. No se empieza de cero, sino que a partir de lo logrado. Eso es algo que nosotros atesoramos yNo porque venga una nueva gestión se debe retroceder en algunas cosas”.En primera instancia, indicó por qué comenzó la caminata en el club Paracao: “Es una institución que ha acompañado el crecimiento de toda esta zona de la ciudad y que ha vivido la llegada de muchos vecinos y vecinas de la ciudad que se han radicado aquí. Esta gestión ha tenido la visión de acompañar ese crecimiento con obras de infraestructura y de conectividad”.Por último, el candidato a viceintendente rescató el mensaje de los vecinos que “nos alientan a seguir, nos piden que no hay que retroceder y hay que continuar la gestión de Adán Bahl y todo su equipo”.