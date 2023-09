Giualiano: “Argentina es un país perceptivo, con futuro y una gran esperanza”

En una exclusiva entrevista con Elonce, el Ministro de Transporte de la Nación, Diego Giualiano, quien también es un destacado referente de Unión por la Patria, brindó sus perspicaces reflexiones sobre las elecciones programadas para el 22 de octubre en Argentina y los proyectos políticos que están en juego.Giualiano comenzó la conversación destacando la trascendental relevancia de estas elecciones y cómo se han vuelto excepcionalmente explícitos los proyectos de país presentados por distintos sectores políticos. "Este 22 de octubre hay mucho en juego en la Argentina", afirmó el Ministro. Hizo hincapié en que es raro presenciar un nivel de claridad tan marcado en cuanto a las propuestas políticas, en sus palabras: "No se dio casi nunca, en donde cada uno diga lo que va a ser de una manera tan explícita, y sabemos que es un momento del país que, luego de una serie de situaciones que son conocidas por todos y padecida por todos, que van desde una deuda extravagante, récord del Fondo Monetario Internacional, que nunca otorgó una deuda de esa magnitud a un país soberano en tan poco tiempo, que es la deuda heredada de la gestión de Macri, además de todo lo que pasó en el mundo desde la pandemia hasta la sequía que nos perjudicó muchísimo".El Ministro identificó dos proyectos de país contrapuestos. Por un lado, mencionó: “El que plantea la oposición con una visión mucho más extravagante, y otra un poquito más moderada, pero con el mismo sentido, que es la retracción de derechos, que es ponerle una bomba a la economía y ponerle una bomba a lo que significa el Estado, y se lo dice con términos cada vez más duros. Hablan de incendiar, eliminar, pasar por encima, de eliminar a espacios políticos. Una Argentina con una visión agonal, contradictoria y furiosa", agregó.En contraposición, Giualiano elogió el proyecto liderado por Sergio Massa, resaltando la novedad de un gobierno de unidad nacional. Explicó: "El proyecto de Sergio Massa, que lo que tiene de novedoso es el gobierno de unidad nacional. Es decir, frente al discurso de la contradicción, eliminación y el negro, el discurso de la integración. En la democracia, no lo tiene todo un solo actor; en la democracia, la verdad tiene que ver con el diálogo. Por eso, este gobierno de unidad nacional que plantea Sergio Massa es lo más novedoso que he escuchado en la vida política de los últimos años, donde lo que se ponía fundamentalmente en riesgo era el diálogo, y eso me parece lo más importante", expresó.En cuanto al transporte público, Giualiano analizó la evolución del debate en los últimos cuatro años. En sus palabras: “Durante los cuatro años que me ha tocado estar en el Ministerio de Transporte, la discusión siempre fue por parte de los gobiernos provinciales acerca de la magnitud de los subsidios y de las compensaciones al transporte. Sin embargo, en las últimas PASO, ese debate pasó completamente por otro lado. Se corrió el eje, porque hoy lo que estamos debatiendo es si va a haber o no va a haber compensaciones al transporte. La verdad es que no compensar al transporte es no entender la rentabilidad social que tiene el transporte”.“Soy muy respetuoso de lo que entra y de lo que sale en materia de la economía y también de las tarifas del transporte. Pero también es cierto que tenemos que tener una visión mucho más moderna y actualizada de esos números. Eso es lo que digo yo cuando digo que hay que medir lo que significa el transporte en una economía, en un derecho como la educación y en la salud. Sin transporte, la educación se deteriora porque no se llega o se llega muy caro. La salud también adquiere complejidad y el comercio y el trabajo de todos los días”, manifestó.En esta misma línea, agregó: “Cuando uno compensa, lo que hace es achatar la curva de la tarifa y dar salario indirecto, porque además de beneficiar al trabajador, también beneficiamos a los empresarios. Sus trabajadores son transportados con una compensación del Estado, que retroalimenta y dinamiza la economía”.Además, Giualiano respondió a las críticas que han surgido en el discurso político, comparando algunas propuestas extremas con la idea de usar una motosierra. Argumentó: "Los que dicen, como Milei, que hay que serruchar o que hay que poner una motosierra. Pero la verdad es que la motosierra para algunos resultó sináptica. Peor aún, la motosierra lastima muchas veces, sobre todo para quienes no la saben usar. Esto es lo que estamos viendo todos, y algunos creen que con la motosierra están del lado de la manija. Es decir, estudiantes y trabajadores que, cuando van a las urnas, creen que están del lado de la manija. Lo que está muy claro es que todos nosotros, la mayoría del pueblo argentino, estamos del lado de la cuchilla y de la cadena. Porque cuando uno retrae un derecho, lo perjudica, le quita compensación al transporte y pone un baucher para la educación".Al analizar las elecciones PASO, el Ministro resaltó la necesidad de explicitar los proyectos políticos, corregir errores y formular soluciones. "El primer análisis es que es necesario explicitar los proyectos, corregir los errores que hemos cometido, repasar y formular, y es lo que ha hecho Sergio Massa”.“Hay algunas voces que plantean que Argentina es un país inviable, que es el peor país, que todos son mejores que nosotros. Este es el discurso que escuchamos en la oposición. Para nosotros, Argentina es un país perceptivo, con un gran futuro y con una gran esperanza”, concluyó.