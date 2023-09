Rossi: "El camino de la producción y el trabajo es el que queremos seguir"

En la Unión Ferroviaria de Paraná, se realizó un Encuentro de la Militancia de Unión por la Patria. Estuvo presente el candidato a vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi; el candidato a gobernador de Entre Ríos, Adán Bahl; la candidata a vicegobernadora Claudia Monjo; la vicegobernadora Laura Stratta; la candidata a intendente de Paraná, Rosario Romero; la diputada Blanca Osuna; el diputado Tomás Ledesma; la diputada Carolina Gaillard; y el diputado Marcelo Casaretto, entre otros.En ese marco, Agustín Rossi expresó aque “hoy vivimos un hecho histórico, el Senado de la Nación convirtió en Ley la Eliminación del Impuesto a las Ganancias para todos los trabajadores. Eliminó la cuarta categoría y este es un hecho que se tiene que valorar desde diferentes lugares. Que no sea solamente una medida compensatoria de la devaluación que nos impuso el FMI, sino que es una medida que cambia el paradigma de los próximos años en la Argentina. Es un debate de muchísimo tiempo que llevaron adelante las organizaciones gremiales en donde establecían claramente que el salario no es ganancia. Nuestro compañero candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa, se comprometió, lo hizo antes de ser presidente y seguramente vamos a gobernar el país en los próximos cuatro años sin que los trabajadores paguen impuesto a las Ganancias. Esto es muy bueno porque hay una revalorización de la palabra y compromiso. A veces se nos critica tanto a los dirigentes políticos y en este caso Sergio Massa hizo lo que dijo, cumplió con su palabra y eso es muy valorable. Estoy contento de estar en el acto”.Se refirió al debate de candidatos a vicepresidentes realizado la semana pasada y aseguró que “queríamos hablar de diferentes temas, de los trabajadores, de las mujeres, de la política de defensa fundamentalmente porque fui dos veces Ministro de Defensa. Queríamos marcar claramente nuestro compromiso con la vigencia de los DD.HH. El debate se desarrolló dentro de los ámbitos que queríamos y nos permitió marcar las diferencias entre los distintos proyectos. Creemos que hay dos proyectos: uno que somos nosotros, que defendemos la salud pública, la educación pública, los derechos colectivos, los derechos individuales de los argentinos. Y hay otro que plantea un proyecto distinto, donde no hay derechos individuales, no hay reconocimiento de los derechos colectivos. Extrañamente a 40 años de la democracia aparece un proyecto que no condena claramente los años de dictadura. Sentimos que la propuesta de Unión por la Patria es una propuesta creciente, que va logrando una mayor cantidad de adhesiones”.“Nuestro candidato a presidente estuvo en Neuquén y se hizo, según nos contaron, el acto más importante en la historia política de Neuquén, hubo más de 50 mil personas. Participaron casi todos los sectores políticos de esa provincia, porque estaba el PJ, MPN y el sector nuevo que ganó, que encabeza el gobernador electo. También hicimos un hermoso acto en la provincia de Buenos Aires, relanzando la campaña en la provincia de Buenos Aires. Venimos con mucha confianza, vamos a hacer una muy buena primera vuelta. No sabemos si nos va a alcanzar para ganar en primera vuelta, pero en el ballotaje vamos a estar seguro”, resaltó.Dijo que “veo una Argentina con muchísima energía, la veo desde siempre, primero porque soy del interior, de Rosario. Pero la Argentina tiene una cantidad de posibilidades enormes en los próximos años. Nosotros visualizamos un futuro venturoso para la Argentina. Va a un proceso inexorable de crecimiento económico sin las condiciones negativas que tuvimos en estos cuatro años de gestión. Sin pandemia, sin guerras, sin sequía, nos va a permitir en los próximos cuatro años tener escenarios de superávit de la balanza comercial favorable, aumentar nuestros niveles de exportaciones, van a crecer las economías regionales, el sector agropecuario, pero también el sector hidrocarburífero, también el sector minero, la economía del conocimiento. Fortalecemos las reservas del Banco Central y claramente es la condición necesaria para empezar a bajar el proceso inflacionario en Argentina”.“La inflación está íntimamente ligada a la faltante de divisas y si uno recompone divisas puede claramente generar un escenario de fijación del tipo de cambio y bajar la inflación. En la historia Argentina, hay tres maneras de acumular divisas. Una es endeudándose, ese casillero pareciera que ya está ocupado por el endeudamiento del Macrismo con el FMI. El candidato Milei dice que alguien le dijo que había un fondo buitre que le va a prestar algo de plata, no sabemos en qué condiciones, qué garantías y a qué tasa de interés. Nosotros a eso lo descartamos. El otro camino es el de la venta de las empresas públicas, que fue lo que se hizo en la década del `90, donde se vendió todo lo que se podía vender. Eso es una aspirina, porque te resuelve el problema un año, pero se te acaban los dólares y después tenés el mismo problema. El camino genuino al que siempre apostó la Argentina es con producción y trabajo. Ese es el camino que nosotros queremos seguir. Creemos que están dadas las condiciones”, indicó durante la conferencia de prensa.Relató que “inauguramos el primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, desde que se inauguró y ahora que está funcionando, ya ahorramos 426 millones de dólares de importación de energía. Si hacemos las obras de infraestructura que tenemos que hacer, si mejoramos las condiciones en todos nuestros exportadores, si hacemos un proceso genuino de sustitución de importaciones, claramente vamos a tener cuatro años de balanza comercial favorable y eso nos va a potenciar. Ese es el camino, lo demás son espejitos de colores peligrosos”.“La dolarización es una invitación al crecimiento del narco en todo el país. Una forma de desbaratar las cuestiones de las organizaciones narco es cuando se ven necesitados de pasar los pesos a dólares. Con una dolarización no lo necesitarían. Hay que ver lo que pasó en Ecuador, donde terminaron de asesinar a un precandidato a presidente”, manifestó.Nosotros “tenemos un excelente candidato a presidente, estoy convencido que de todos los candidatos es el que más conoce las oportunidades que tiene la Argentina, cuáles son las necesidades y es el que más conoce el manejo del estado. Va a ganar las elecciones y no va a necesitar que nadie le explique cómo se tiene que hacer para gobernar. Tenemos una mirada muy importante. No fue suficientemente valorado lo que fue el ingreso de los Brics. Significa incorporarte a la agrupación comercial que representa el mayor PBI, casi el 38 por ciento del PBI del mundo. El grupo G7 representa el 32 por ciento. Esos países representan mucho más y son países con los cuales comercializamos, fundamentalmente con China, India y Brasil. Nos va a dar una nueva fuente de financiamiento. Ahora si hay alguien que obturado por su cabeza ideológica te dice que se va a ir de los Brics, es desaprovechar oportunidades que se le están abriendo a la Argentina que nos van a permitir posicionarnos en otro lugar”.El problema de la economía Argentina “hoy es la faltante de divisas. Si ustedes analizan las medidas que hemos tomado desde el inicio de la gestión de Sergio Massa como ministro, han tenido que ver con la recomposición de esas divisas. Las principales crisis económicas de la Argentina fueron cuando nos quedamos sin dólares. La hiperinflación del `89 y el 2001. En los dos casos el FMI decidió no prestarle a la Argentina y el país entró en crisis económica enorme. Esta vez decidieron lo mismo y nosotros tuvimos la capacidad de encontrar en la Corporación Andina de Fomento y en Qatar un crédito puente para pagar el vencimiento y recién después nos hicieron el desembolso. Dólar soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3, dólar agro, ahora un impulso para los sectores hidrocarburiferos, acuerdo con China para utilizar los yuanes, intento de acuerdo con Brasil que estamos trabajando para utilizar reales, tienen que ver fundamentalmente con recomponer divisas hasta que nos empiecen a ingresar divisas genuinas. Eso ocurre en la cosecha fina, en noviembre-diciembre. Con las obras de infraestructura, vamos a tener entre este fin de año y el año que viene una balanza comercial favorable, vamos a tener los dólares suficientes y vamos a estabilizar el tipo de cambio. A partir de eso resolveremos todas las distorsiones”.Se refirió a la situación que atraviesa la ciudad de Rosario respecto a la seguridad y manifestó: “Nosotros estamos en Rosario, desde que asumí como jefe de Gabinete aumentamos la cantidad de personal de las fuerzas federales en Rosario, trabajando coordinadamente con el Ministerio de Seguridad de la provincia. El sábado pasado pusimos un nuevo destacamento de gendarmería, que lo fue a inaugurar el ministro de economía y candidato a presidente. Vamos a instalar gran parte de todo lo que significa el área de Inteligencia Criminal en una estación de ferrocarril que la hemos reciclado, la estación Central Córdoba, está en el centro sur de la ciudad. Abrimos una delegación de la UIF y creamos una coordinación con el Banco Central para trabajar fuertemente en todo lo que significa el lavado de activos, que gran parte viene del dinero sucio que es el dinero narco”.“Independientemente de que Rosario merece una atención especial, los argentinos con Massa van a tener una ventaja. Fue el primer intendente en Argentina que empezó, cuando era intendente de Tigre, con el plan de las cámaras, de los centros de monitoreo, y de una inversión tecnológica que hizo en la prevención y mejoras de las condiciones del municipio, que dieron resultados y fueron imitados por otros intendentes. El compromiso nuestro es que todas las ciudades que tengan más de 50 mil habitantes, vamos a ayudar en el financiamiento para que equipen en materia de seguridad todo lo que los intendentes quieran equipar y quieran llevar adelante. Vamos a apostar a mejorar todas las áreas de Inteligencia en cada una de las fuerzas federales, que creemos que son las que nos van a permitir desarmar los clanes más importantes y, al mismo tiempo, tener una mirada más precisa sobre el lavado de activos”, añadió.Y finalizó: “Con respecto a Rosario yo no la cuento, yo la vivo. Yo vivo en Rosario, todos los fines de semana que puedo me vuelvo a Rosario. Mi mujer vive y trabaja en Rosario. Dos de mis cuatro hijos viven, estudian y trabajan en Rosario. Por eso no veo esto por televisión, lo vivo y lo sufro como todo rosarino”.