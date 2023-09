Osuna: "La educación es un derecho y se necesitan más recursos"

Comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación la Ley del Financiamiento Educativo, la cual se está trabajando en la Comisión de Educación.



Al respecto, la diputada Blanca Osuna, explicó a Elonce que “estoy muy contenta, la reunión de ayer fue muy buena, fue intensa. Estuvo el ministro, la viceministra y todo el plantel del ministerio. Fue un intercambio muy rico, donde participaron legisladores del Frente de Todos, pero también de otros bloques e interbloques”.



“Vale la pena porque estamos hablando de integrar un flujo de recursos a la educación que se lo merece, porque es un derecho, porque es una política igualadora y se la merece porque se la necesita. Tanto la educación obligatoria, primaria, jardín, secundaria y superior-universitaria, que dependen de las provincias y también las universidades que dependen de nación. La idea es ir avanzando hacia un compromiso concertado entre la nación y las provincias para poner más recursos, para salarios docentes, para una educación de calidad, para darles seguridad a programas que brinden materiales concretos, desde libros, computadoras, las becas del Progresar, que ahora en este momento está tratando el Senado una ley de mi autoría que les da estabilidad”, expresó.



En ese sentido, dijo que “como argentinos y argentinas hemos vivido que esa cantidad de recursos que la educación necesita para mover toda la maquinaria del sistema, no siempre ha sido igual. Ha habido retracciones muy importantes en el caso del gobierno de Macri, de Frigerio, de Bullrich, y eso ha repercutido sobre todo en quienes menos tienen. El que no tiene computadora la escuela se la tiene que dar, el que no tiene libro en su casa, la escuela se la tiene que dar. El que no tiene un material para educarse, es la escuela la que tiene que brindárselo. En consecuencia, la escuela está sustentada por los recursos del estado. Vamos por eso”.



La ley que estaba en vigencia “fijaba un 6 por ciento del PBI, es la riqueza que generamos argentinos y argentinas con nuestro trabajo. Esta ley lo que plantea es ir al 8 por ciento, es decir, un volumen de recursos muy importante, de modo que va a ser progresivo llegar a ese 8 por ciento. Debería figurar, de aprobarse la ley, en el Presupuesto que se trate en el Congreso este año, desde 2024 hasta el 2030. Son 6.6 por ciento para educación obligatoria y 1.5 por ciento para universidades. Esto implica además una exigencia de más horas de clase en la primaria y la secundaria, concentración horaria de profesores, nuevos conocimientos vinculados a la tecnología, la robótica y la programación”.



La ley incorpora “algo que es muy bueno y no está vinculado a la obligatoriedad: es el rango de edad entre los 45 días y los 3 años. Es porque hay un avance de compromiso del estado con políticas de cuidado. En la medida en que quienes están a cargo de niños, mamás, papás, sobre todo familias monoparentales, quieren trabajar y necesitan trabajar o educarse, el estado genera estos espacios para acompañar”.



La próxima reunión, indicó Osuna, es el próximo miércoles. “Estamos invitando a ministros de Educación de provincias, a rectores y especialistas de diversas organizaciones abocadas a la temática educativa. Seguramente vamos a tener otra reunión donde van a participar los sindicatos docentes y organizaciones que representen a estudiantes”, dijo.



De aprobarse la ley, “que nosotros entendemos que puede ser este año, el presupuesto para el año que viene va a tener que incorporarlo. Va a haber que incrementar recursos para educación. Vamos a hacer mucho esfuerzo para que la ley se apruebe porque se necesitan más recursos para educación, que los docentes tengan mejores sueldos, que haya y se recupere ese consenso entre provincias y nación de manera conjunta para poder hacer ese esfuerzo compartido”. Elonce.com