Romero, Monjo y Stratta un encabezan encuentro de candidatas en Entre Ríos

En un evento de reflexión y militancia que congregó a cientos de, comprometidas con el justicialismo y la gestión pública, se llevó a cabo el. Este encuentro, que tuvo lugar en el camping de FATSA, contó con la destacada presencia de la vicegobernadora, la candidata a vicegobernadoray la candidata a intendenta de Paraná,El motivo central de este encuentro fue la discusión acerca de la importancia de la representación femenina en la política y la defensa de los logros alcanzados en materia de igualdad de género en la provincia de Entre Ríos.En declaraciones para, la candidata a intendenta de Paraná,, expresó: "Un grupo muy importante de mujeres dirigentes en la provincia argumentaron sobre por qué debemos ganar, qué derechos debemos defender y la aptitud de nuestros gobiernos para demostrar con testimonios y obras lo que hemos logrado en el territorio de la provincia y en los distintos departamentos. Nos vamos con mucho entusiasmo para seguir peleando en la campaña".Además, Romero destacó la importancia de la paridad de género en la representación política y señaló:Las voces de las mujeres son absolutamente necesarias, y no es cierto que no haya dirigentes mujeres; a veces, no están tan visibles, pero estos encuentros sirven para visibilizarlas".Al ser consultada sobre su mensaje para las mujeres, Romero afirmó: "Trabajaremos incansablemente para no retroceder en derechos, para promover el desarrollo humano y social, para que los niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad y a oportunidades culturales. También lucharemos contra el delito y el narcomenudeo, y promoveremos el desarrollo humano y social".Romero concluyó haciendo referencia a la gestión en la ciudad de Paraná: "En ciudades como Paraná, donde hemos implementado una gestión vigorosa con numerosas soluciones para la comunidad, tenemos la responsabilidad de seguir trabajando con la misma intensidad".En tanto,se sumó a las voces que destacaron la relevancia del Encuentro Provincial "Sí, hay candidatas". En sus palabras, Monjo resaltó la energía y el mensaje que este evento lleva a todas las compañeras en las distintas localidades de la provincia.Monjo expresó:La primera convocatoria fue 'Sí, hay mujeres', y ahora es 'Sí, hay candidatas'. Creo que ha quedado demostrado con muchas mujeres encabezando listas en sus localidades, así que entiendo que es de suma importancia, también de cara al 22 de octubre, que nos llenemos de energía y salgamos a militar".Por su parte,subrayó la necesidad de visibilizar el poder y la participación activa de las mujeres en la política. En sus declaraciones, Stratta enfatizó la importancia de afrontar los desafíos con unidad y tejer redes para defender el Estado, las reivindicaciones y las conquistas.Stratta afirmó: "Estamos encarando los desafíos que se presentan con una gran unidad, argumentando la importancia de defender el estado, la política, las reivindicaciones y el rol que desempeñan las mujeres en la militancia y en la defensa de los derechos".La vicegobernadora también hizo referencia a la figura de Eva Perón y su contribución a la ampliación de derechos y al empoderamiento de las mujeres en la política. "Hoy recordamos lo emblemático que fue Eva Perón en la ampliación de derechos y en la lucha constante que lideró, incluso en la construcción de espacios de poder para las mujeres en una época en la que aún no tenían derecho al voto. Aquí hay mujeres que trabajan incansablemente por el bienestar de sus comunidades", agregó Stratta.Para finalizar y en un tono de respaldo a la candidata a vicegobernadora Claudia Monjo, Stratta destacó: "Estamos orgullosos de nuestra candidata a vicegobernadora, quien ha sido intendenta durante ocho años y ha demostrado una alta sensibilidad, así como la capacidad de llevar a cabo realizaciones concretas.