Romero instó a “continuar el orden y las obras, apuntando al desarrollo humano”

“A Paraná hay que mirarla con ojos de turista porque tiene un extraordinario balcón al río que es tan bello desde el Parque Urquiza, Bajada Grande, La Toma y distintos barrios; y el sur de la ciudad tiene una belleza de aire libre, como Gazzano”, expuso ala candidata a la Intendencia de Paraná por el espacio Más para Entre Ríos, Rosario Romero. Fue en ese sentido que, en caso de ser electa por el pueblo para gobernar la ciudad, prometió “continuar el orden, los niveles de obra y el desarrollo de la ciudad, que tan bien planteó Beto Bahl”.“Vemos una ciudad ordenada en los servicios y en los procesos internos de la municipalidad y al enfocarnos en el futuro, proyectamos sostener y pensar en una ciudad iluminada con 100% LED y en el desarrollo humano al sostener valores y apuntalar a las organizaciones que los construyen, como los clubes y las parroquias”, indicó Romero.Para la candidata, “el gran debate por delante es el desarrollo humano, la gran deuda por delante, porque todos coincidimos con respecto a que los planes sociales no son la solución, pero salir hacia el mundo del trabajo implica capacitación laboral, radicación de industrias e industrias del conocimiento y mucha apoyatura a los jóvenes para que no caigan en adicciones y no estén en la calle”.“El programa de gobierno que construimos tiene mucho que ver con fortalecer y continuar lo que tenemos y atesorar para el futuro lo que falta con acciones y equipos”, sentenció y acotó: “Sin perjuicio de eso, me gustaría tener más árboles en la ciudad y más flores; además de fomentar la creatividad en nuestros ciudadanos en cuanto al desarrollo de jardines verticales”.“En Paraná construimos un 911 que ya lleva 310 cámaras instaladas al día de hoy y terminará con 400 cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad; y hay que pensar para los próximos cuatro años en el doble de esas cámaras porque la ciudad está muy extendida. Además de seguir este proceso virtuoso que se significó la adhesión a la ley de narcomenudeo porque logramos más de 1.800 procedimientos en toda la provincia y perseguir al narco, es decir, declarar nuestra hostilidad tiene que ser una tarea día a día, la permanente lucha contra el narcotráfico en la ciudad”, detalló Romero en relación a su propuesta vinculada a seguridad.Por otro lado, sostuvo que “los temas de seguridad, muchas veces, están ligados a los consumos problemáticos porque, por ejemplo, se roba metal y eso está vinculado a la posibilidad del consumo”. En ese sentido, la candidata bregó por “trabajar para arrebatarle al narco a todos esos jóvenes que terminan siendo víctimas”.“Hay que incorporar a los jóvenes a una vida normal sacándolos de las adicciones y tenemos que lograr que estén en la escuela o en el deporte o en la música, y no en la esperanza que les puede llegar a generar el ser soldadito para tener un peso porque terminan siendo víctimas del narco”, analizó.Fue por eso que Romero dio cuenta de la eventual implementación de “un programa especial que se llamará Construyendo valores para apuntar a darles apoyo económico permanente a las organizaciones que hacen trabajo social para que nos ayuden en esta labor de desarrollo humano”. “Hay que enlazar e incrementar del apoyo del Estado”, sentenció.Y continuó: “Los paranaenses somos muy sencillos, nos gusta tomar mate en la vereda o en los espacios verdes de la ciudad, pero tenemos que tender una mano a aquel está un poco más abajo o aquel que cayó preso de alguna adicción”. “Solucionando esos temas, solucionaremos muchos aspectos vinculados indirectamente a la ciudad”, sentenció.Para Romero, los ejes de su propuesta de gobierno para el Ejecutivo de Paraná son “desarrollo humano y formación laboral de la mano de las universidades y los sindicatos, además de ir desarrollando un entramado de protección al que no tiene para proveerlo de lo fundamental”. Y mencionó “el desarrollo de huertas comunitarias y programas municipales y provinciales tendientes a que la gente tenga cada vez más posibilidad de ganarse lo propio”.“Hay que proteger a los que producen, artesanos y emprendedores, porque generan empleo, al igual que el turismo que viene creciendo en la ciudad, por lo que hay que terminar el planetario en Parque Varisco, continuar con el turismo de convenciones, el próximo shopping y los distintos deportes”, destacó la candidata a la Intendencia de Paraná.“Las artes y la cultura son voces del pueblo, y esos iconos de la ciudad, como el Juanele y nuestro Teatro 3 de Febrero son lugares donde florece el arte, pero también pienso en los clubes albergando producciones artísticas; de hecho hay iglesias de distintos credos que desarrollan formación musical. Hay que apoyar todo eso porque de la mano también construimos valores”, analizó Romero.Durante la entrevista, la candidata a la Intendencia de Paraná por el espacio Más para Entre Ríos prometió “el diálogo permanente con los empleados municipales para seguir con la proyección de obras en la ciudad”. “Hace pocos días, el intendente inauguró una plaza hermosa que fue hecha totalmente por trabajadores municipales y lleva el nombre de Fernando Mendoza, el entrerriano caído en el ARA San Juan”, comentó al elogiar la labor de los municipales.“Hay que seguir mejorando el equipamiento de la municipalidad, las condiciones de trabajo y el salario porque ellos son los actores fundamentales de cualquier gestión. De hecho, el intendente Bahl reconoce la labor de los municipales aun en la refacción que se hizo del Palacio Municipal”, agregó al respecto.“El Peronismo está unido y transitando juntos el proceso eleccionario, e incluso hemos recibido adhesión de otras expresiones políticas que adhieren a nuestras propuestas para la ciudad, como lo son rectores del Radicalismo que se sumaron a nosotros”, cerró.