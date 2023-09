Bordet recibió al destacado atleta paranaense Julián Molina

Institucionales Este sábado se correrá la maratón Julián Molina en Paraná

Al término del encuentro, el deportista entrerriano, que ganó el Sudamericano de Atletismo y clasificó para el Mundial en Budapest, dijo estar “muy contento con esta invitación” y expresó su alegría por la construcción de una pista de atletismo de alto rendimiento en el Parque Berduc. “Le manifesté al gobernador que me puso muy contento saber que se está haciendo una pista, porque eso me abre las puertas de mi ciudad, de poder venir a trabajar acá con el semillero porque hay muchos Julián Molina con condiciones pero falta la experiencia y trabajarlo desde chico”, indicó.También expresó que la pista posibilitará que las y los atletas “se queden en la ciudad a progresar. Con esfuerzo y sacrificio todo se puede”. En su caso, y por no existir una pista sintética, ocho años atrás resolvió irse a vivir a Rosario “a buscar mi futuro, a trabajar en varias fábricas hasta que en 2018 logré vivir de esto con contratos de varias empresas privadas. Además, soy becado del Enard y estoy agradecido por eso”.“Todos piensan en llegar a primera de fútbol para poder salvar su futuro y no es así. Empecé a los 19 años en el atletismo, o sea de grande, y hoy estoy viviendo de esto. Estoy agradecido a la vida y por eso me encantaría volver el día de mañana a mi ciudad, a trabajar en el Parque Berduc con el semillero para que crezca y puedan vivir de esto y de varios deportes más que es posible. Tenemos que aprovechar que vamos a tener una pista de sintético nueva en una ciudad hermosa y con bellos lugares para entrenar, como el Parque Urquiza o el Parque Nuevo, con ondulaciones perfectas para el atleta de elite”, concluyó.