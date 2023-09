Rogelio Frigerio y Emanuel Gainza recorrieron la seccional Octava de Paraná

Generación de empleo y apoyo a emprendedores

El candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, perteneciente al espacio político "Juntos por Entre Ríos", acompañado por el candidato a intendente, Emanuel Gainza, del movimiento "Amor por Paraná", realizó una destacada visita a la seccional Octava de la ciudad de Paraná. Durante este encuentro, Frigerio compartió sus perspectivas y propuestas políticas, abordando diversos temas de relevancia para la provincia y el país.En primera instancia, Rogelio Frigerio enfatizó la necesidad de impulsar proyectos que fomenten la generación de empleo entre los emprendedores, las PYMES y los productores locales. En sus palabras: "Necesitamos proyectos para generar trabajo entre los emprendedores, las PYMES, los productores. Uno de los proyectos para los parques industriales es crear naves para los micro emprendedores. Hoy las exigencias para estar en un parque industrial hacen que muchos emprendedores no tengan lugar y se pongan a producir en el medio de la ciudad, con todos los inconvenientes que eso genera.Frigerio también se refirió al próximo debate presidencial y la importancia de explicar de manera concreta cómo llevarán adelante sus propuestas, así como el respaldo político con el que cuentan. En este contexto, declaró: "Ayer tuvimos una cena cony los gobernadores electos y entre otras cosas también hablamos del debate, que es una oportunidad muy significativa para explicar cómo vamos a llevar adelante las iniciativas que proponemos.Es decir, cuántos diputados, senadores, intendentes y gobernadores tenemos para que esas propuestas se conviertan en realidad y generen progreso y bienestar para la gente. Esto también debe explicarse de manera muy concreta en el debate, donde tendremos la oportunidad de conocer mejor a nuestros candidatos.El candidato abordó las ayudas económicas nacionales y expresó su opinión al respecto: "Agotaron todos los días que tenían para cumplir con lo que en 20 largos años no cumplieron.¿Por qué no lo hicieron en los 20 años que gobernaron, tanto a nivel provincial como casi 20 años del kirchnerismo a nivel nacional? No hay que subestimar a la gente,La gente sabe lo que tiene que hacer. La gente está cansada y harta de ver cómo a esos funcionarios que hace tanto tiempo nos gobiernan les va cada vez mejor y a la gente le va cada vez peor. Van a tomar lo que les regalan, pero en la intimidad del cuarto oscuro, la gente tiene muy claro que quiere un cambio y que falta menos para llegar a ese cambio que están pidiendo los argentinos en general".En cuanto a la región centro, Frigerio subrayó la importancia de trabajar en conjunto para convertirla en la más relevante del país. Afirmó: "Tenemos que tener una región centro que trabaje en serio, que se convierta en la más importante del país. Si trabajamos juntos, podemos compensar la influencia que tiene la provincia de Buenos Aires en el congreso para la distribución de obras y proyectos, de manera ecuánime y equitativa.A partir del 10 de diciembre, comenzaremos una nueva historia, donde lo primero será el bienestar de la gente y donde pondremos fin a los privilegios de la política".En materia fiscal, el candidato planteó: "Es evidente que debemos reducir los impuestos, pero si no reducimos el gasto improductivo, el gasto que no beneficia a la ciudadanía y el gasto vinculado con los privilegios de la política, estaremos engañando a la gente.Esta es la forma seria de abordar la reducción del gasto público, no como lo hace el gobierno nacional, que de manera apresurada intenta disminuir impuestos que durante 20 años ha aumentado. No nos dice cómo financiará esto, y todos los argentinos sabemos que se financiará con más inflación, algo que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo".El candidato hizo hincapié en la importancia de establecer el orden en la provincia: "Tenemos que ser serios frente a la gente, ser responsables y ordenar las cosas.No puede ser que veamos crecientemente en Paraná que la gente de bien esté detrás de las rejas mientras los delincuentes no estén en prisión. Todas estas acciones requieren del orden necesario para poner la provincia en pie".En cuanto al turismo, Rogelio Frigerio expresó su visión optimista: "Podemos ser el principal destino turístico de la Argentina, alguna vez fuimos el tercer destino, pero ya lo perdimos, ahora estamos entre el quinto y el sexto. Sin embargo, si trabajamos bien, podemos recuperar ese tercer lugar y convertirnos en el destino principal de Argentina.Todos los que nos visitan se van muy contentos por cómo los reciben los entrerrianos. Sorprende que no tengamos al turismo considerado como una industria, cuando podríamos adherirlo a la ley nacional y obtener beneficios como la reducción de costos, impuestos más bajos y más créditos para los operadores turísticos. Debemos establecer un observatorio turístico para comprender mejor las expectativas de los turistas, sus destinos y necesidadesFinalmente, el candidato hizo hincapié en la importancia de mantener la seguridad y la tranquilidad en la provincia. "Éramos una provincia segura, donde la gente vivía tranquila. Este activo en términos de seguridad y tranquilidad es algo que los turistas valoran y demandan. Debemos preservarlo y protegerlo, y estamos seguros de saber cómo hacerlo”, concluyó el Frigerio.En sus declaraciones, Gainza, destacó la importancia del contacto directo con la gente: "Seguimos recorriendo con Rogelio Frigerio cada vez que vienen a la ciudad de Paraná. Para nosotros, el mano a mano con la gente, poder conversar sobre los problemas que tenemos, no solo los vecinos de Paraná, sino también los entrerrianos, es muy importante. No venimos solo a pedir el voto, hablamos de propuestas y sobre todo de cómo las llevaremos a cabo y con quiénes".Destacando su enfoque en propuestas, Gainza añadió: "Toda nuestra campaña se centró en propuestas, por eso cada vez que tenemos la oportunidad de conversar con los vecinos, estamos presentes. En este caso, en particular, en la seccional octava, una zona de gran relevancia para Paraná con una alta densidad de población que necesita atención. Hoy estamos aquí acompañando, como siempre, a Rogelio Frigerio mientras recorremos la ciudad de Paraná."En cuanto a las demandas de los comerciantes, Gainza, comentó: "En todas las zonas comerciales, el reclamo constante es reducir impuestos, simplificar trámites y respaldar al sector comercial con líneas de crédito. Si no apoyamos a los emprendedores y generadores de empleo, la ciudad carecerá de un futuro claro. Es por eso que Rogelio Frigerio avanza en la propuesta de reducir los impuestos a nivel provincial, ya que creemos que, tanto a nivel nacional como en Entre Ríos y la ciudad de Paraná, es esencial aliviar la carga tributaria para impulsar el crecimiento del sector privado”.Para finalizar, el candidato también señaló problemas fundamentales en la ciudad: “En el ámbito municipal, el reclamo cotidiano se centra en el transporte público de pasajeros, la falta de garitas por parte de la municipalidad, centros de salud sin médicos y jardines maternales con escasez de maestros y plazas para los niños. Más allá de las obras que reconocemos y continuaremos, entendemos que, más allá de las cuestiones estéticas y superficiales, existen problemas financieros que debemos abordar. Asuntos cruciales como el transporte, la salud y el acceso a la seguridad requieren atención. Es vital que en cada caminata y diálogo con los vecinos podamos abordar estos temas, ya que son las preocupaciones reales de la comunidad."