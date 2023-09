Massa: "el Congreso derogará el impuesto a las Ganancias para trabajadores"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria encabezó un acto con gremios, sindicatos y agrupaciones en Plottier, donde pidió ir “casa por casa, barrio por barrio, fábrica por fábrica, comercio por comercio, a decirle a cada argentino y argentina que lo peor ya pasó, lo que viene es mejor, vamos a poner de pie a la Argentina”, remarcó.Sergio Massa, garantizó que mañana el Congreso va a "derogar definitivamente" la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que alcanza a trabajadores en relación de dependencia y jubilados."En mi Gobierno ningún trabajador va a pagar el impuesto a las Ganancias, porque mañana es un día histórico: el Congreso deroga definitivamente la cuarta categoría de ese tributo", sostuvo el funcionario.Y añadió: "Por suerte lo voy a cumplir antes del 10 de diciembre. Ya vivieron una estafa. Hubo uno que les dijo que no iban a pagar Ganancias y terminaron pagando el doble"."Nosotros, desde este mes, tenemos a nuestros trabajadores afuera de la cuarta categoría, con el impuesto a las Ganancias eliminado, con el derecho a trabajar horas extras sin que se las robe el Estado", enfatizó Massa, en un acto con trabajadores que se realizó en la ciudad neuquina de Plottier.La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de eliminación de la cuarta categoría la semana pasada, y ahora resta la votación en el Senado.Por otra parte, el candidato presidencial de Unión por la Patria fustigó propuestas de la oposición, en especial de Javier Milei. "Están planteando la eliminación del programa de medicamentos, de los bonos de apoyo a las jubilaciones, la vuelta a la estafa más grande del país que fueron las AFJP. Tenemos la obligación de cuidad a nuestros jubilados, defendiendo el sistema de jubilación pública, para que no terminen siendo víctimas del recorte", advirtió.También dijo que "se escucha como consigna de campaña la idea de algunos candidatos de querer eliminar los convenios laborales, de la indemnización por despido, de las vacaciones. Nosotros sostenemos que es posible el desarrollo con buenos salarios, con buenos convenios colectivos"."Por eso, les dijo a los trabajadores: quédense tranquilos, vamos a defender el trabajo como modelo de movilidad social ascendente", subrayó.A la vez, insistió con la defensa de la educación pública, "gratuita y de calidad", y garantizó el desarrollo de "nuestra segunda Pampa Húmeda de la Argentina, que es Vaca Muerta, para lograr nuestro autoabastecimiento energético, pero también para venderle al mundo".Por último, Massa admitió: "estos años no fueron buenos, tenemos la humildad de pedir perdón por los errores, pero eso no significa que tiremos por la borda la construcción de un futuro. Lo peor ya pasó, lo que viene es mejor".