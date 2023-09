Paritaria de comedores: UPCN presentó puntos para debatir en el nuevo reglamento

En este marco el Sindicato presentó formalmente su propuesta, que consiste en un temario de 28 puntos que deberían ser incluidos en la discusión de la nueva normativa y tienen que ver fundamentalmente con cuestiones de funcionamiento y ordenamiento de las tareas cotidianas de las cocineras y cocineros.



"El objetivo fundamental es reorganizar la tarea del personal de cocina", dijo la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.



Domínguez reconoció que "un temario con 28 puntos es ambicioso, pero muchos de ellos están contenidos en circulares de la Dirección de Comedores. La diferencia es que a las circulares las redacta solo el Estado para dar operatividad al trabajo, en cambio, desde UPCN ponemos en debate estos puntos para tratarlos con los trabajadores, esa es la diferencia fundamental, y agregó: "Lo que hemos incluido en surgió de un plenario con las y los trabajadores, no los decidimos arbitrariamente desde la dirigencia".



Por otro lado, la dirigente expresó: "Queremos que se entienda que las compañeras son empleadas públicas, porque a veces se pierde ese concepto y se cree que, por ser un servicio crítico, tienen que cumplir con determinadas obligaciones y sus derechos quedan relegados".



La Secretaria Adjunta de UPCN solicitó que se dé curso para que la normativa salga lo antes posible, pero "siempre dándonos los tiempos para que cada punto luego tenga aplicación en la práctica. Lo que firmamos debe cumplirse, es parte de poner en valor la paritaria".



Por último, Domínguez destacó que "ha sido materia de discurso político la cantidad de gente que hay en la administración pública. En este aspecto hay total desconocimiento de algunas áreas del Estado por parte de la oposición, porque no saben el esfuerzo que es que dos cocineras trabajen para 300 alumnos, no tienen idea, no han pasado nunca por un comedor", concluyó.



La próxima reunión se llevará a cabo el jueves 5 de octubre.