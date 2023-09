Atentado a Cristina: qué respondieron los acusados tras declaraciones de Uliarte

Este martes, la "copito" Brenda Uliarte amplió su declaración indagatoria intentando despegarse del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre del 2022. Dos días después del hecho, la joven que se presentaba en redes sociales y en sorpresivos móviles de Crónica TV como "Ámbar", fue detenida por las fuerzas de seguridad tras el pedido de captura ordenado por la jueza federal, María Eugenia Capuchetti.Uliarte había estado en las inmediaciones del edificio ubicado en Uruguay y Juncal, donde residió durante más de 20 años la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Acompañó a su pareja, Fernando Sabag Montiel, al encuentro con la vicepresidenta para apuntarle un arma a 20 centímetros de su cabeza. La bala no salió ya que estaba en recámara. Uliarte dio una entrevista escoltada por sus compañeros de venta de "copitos" con Telefé Noticias en la que se declaró inocente. Los chats que la Justicia incorporó a la causa demostrarían lo contrario. Para la Justicia, Uliarte fue la autora material del hecho y la impulsora de que Sabag Montiel intentara matar a CFK.El último día previo a la elevación de la causa a Juicio Oral y Públicp, Uliarte aceptó ser defendida por Carlos Telleldín, el desarmador de automóviles que estuvo involucrado con la voladura de la AMIA y que le reclama una indemnización al Estado Argentino por 4.800.000 dólares. Telleldín había intentado sumarse sin suerte a la causa. Bajo su patrocinio, Brenda Uliarte declaró -no está obligada a decir la verdad- que un asesor del diputado Gerardo Milman les pagaba 6.000 pesos para "pudrirla" en actos contra Cristina Kirchner y que su novio tenía relación con el citado diputado y con la agrupación Revolución Federal.A su vez, aseguró ser víctima de violencia de género por parte de Sabag Montiel y que lo acompañó a Recoleta, el pasado 1 de septiembre, porque estaba amenazada de muerte por él. En otro momento de su declaración vinculó con los hechos a Carolina Gómez Mónaco, asesora de Milman, al citar una tal "Carolina" que, según Sabag Montiel era "secretaria de un amigo" con la que hablaba pero que no se "pusiese celosa de ella".Noticias Argentinas tuvo acceso a las repercusiones tras la sorpresiva declaración de Uliarte en la que vinculó a otros miembros de la banda y los relacionó con la política.En el entorno del diputado del PRO creen que "el invento podría haber sido mayor" y que seguramente "Uliarte no se animó a mentir tanto". Aseguran que se trata de un intento desesperado del kirchnerismo para intentar, nuevamente, vincular a Patricia Bullrich con el hecho. En redes sociales, el diputado Rodolfo Tailhade presentó los dichos de Uliarte como una rotunda confirmación de esos vínculos con el PRO y el empresario Nicolás Caputo. El ex candidato a presidente, el piquetero Juan Grabois, hizo lo mismo. En el entorno de Bullrich prefirieron el silencio: "No hay que darles prensa".La asesora de Milman, Carolina Gómez Mónaco, se mostró compungida por una nueva acusación en su contra: "Están obsesionados conmigo". Negó cualquier tipo de relación con Uliarte o Sabag Montiel y aseguró ser "víctima de otra operación de inteligencia del kirchnerismo".Los abogados de Agustina Díaz, la confidente de Uliarte que estuvo presa durante dos meses, tampoco creen en los dichos de la expareja de Sabag Montiel. Este último fue entrevistado semanas atrás en Radio Rivadavia en el programa Por las Buenas y recordó que Brenda "es muy manipuladora, mentirosa, es cierto que Sabag le pegaba pero nunca me contó lo que dijo".Los referentes de Revolución Federal aseguraron que nunca conocieron a Sabag Montiel y que la vieron a Uliarte en un acto por una publicación de Facebook.En el celular de Brenda Uliarte no se encontraron fotografías que acrediten la supuesta violencia de género ejercida por Sabag Montiel contra ella ni contactos con los involucrados.En Comodoro Py son extremadamente cautos con la última declaración de Uliarte: "Están tratando de embarrar la cancha y ganar tiempo". Fuente: (NA)