Armando Sánchez presentó su propuesta para sanear el Volcadero de Paraná

Política Armando Sánchez insistió con trasladar la Terminal a la estación de ferrocarril

Política Armando Sánchez preocupado por el tratamiento de efluentes en Parque Industrial

Política Sánchez propone que funcionarios hagan públicas sus declaraciones juradas

Política Armando Sánchez publicó los gastos de su campaña a Intendente de Paraná

El candidato a la Intendencia de Paraná por el espacio Políticas para la República, Armando Sánchez, presentó a través desu propuesta para sanear el Volcadero, el basural a cielo abierto de la capital entrerriana.“A la realidad del Volcadero, que a veces se quiere tapar, hay que mostrarla porque tiene solución, para que se repare y se llene de vida a este sitio tan desolado”, comunicó el candidato e informó que desde su bloque presentaron al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza -el que será tratado este jueves en la Comisión de Comunidad y Participación- “para comenzar a sanear el Volcadero con un perímetro de especies nativas de arbustos y en una segunda etapa con árboles que empiecen a limitar la superficie”.La propuesta de Sánchez consiste en “un cerco verde que delimite la superficie para que no siga creciendo y, a la par, trabajar en un sistema sustentable de los residuos en toda la ciudad, sin necesidad de comprar más contenedores, además de ampliar la capacidad de reciclado en la planta”.“Es para que sea una realidad más saludable, más digna y para que la gestión de los residuos sea el puntapié inicial de cada gestión municipal”, fundamentó el referente de Políticas para la República al argumentar los alcances de su propuesta.Según se indicó, los concejales del Bloque PR, Anabel Beccaría y Emiliano Murador, presentaron el día 13 de julio en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza con un Plan para Sanear el Volcadero, primero limitando el crecimiento de su superficie implantando especies nativas de arbustos, y luego una línea de arbolado que vaya regenerando la zona, para comenzar a sanearla.“En los 90 años de historia de este lugar, es impresionante como creció en los últimos tres años”, reveló Sánchez y apuntó a problemas en la recolección de residuos. “De toda la basura que llega a diario, el 70% se vuelca al Volcadero y la gente se amontona para recuperar lo que puede, ya sea comida para ellos o sus animales; y solo el 30% va a la planta de separación que funciona de manera limitada, siendo que tiene capacidad para hasta tres veces más”, analizó y remató que, “de toda la basura, solo se recupera el 3%”.Para el referente de Políticas para la República, el saneamiento de El Volcadero “es una cuestión de voluntad política” y apuntó que “esta gestión y las anteriores tiran la basura al humedal del oeste de la ciudad, lo cual es gravísimo”. “Es una consecución de políticas de Estado de no hacer nada y de pensar que pasarán 100 años y el Volcadero seguirá peor”, cuestionó.Pero para Sánchez, el Volcadero, “que parece tan oscuro y lleno de poca vida, se puede sanear porque está vinculado a la dignidad de las personas; hay familias con cochecitos, jóvenes que pasan todo el día y los camiones tienen que tener cuidado de no pisar a alguien que esté durmiendo en el Volcadero”. “Es una realidad tristísima, pero tiene solución”, sentenció.