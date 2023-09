Trabajadores judiciales paran este jueves y se movilizan en octubre en Paraná

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) irá al paro este jueves 27 y volverá a la huelga, con una movilización provincial a Paraná, el próximo miércoles 4 de octubre en el marco de un reclamo que todavía, no ha tenido respuesta: la “devolución inmediata” del 25,57% de actualización salarial que se les adeuda por aplicación de la Ley de Emergencia durante la pandemia de coronavirus, entre 2020 y 2021, que congeló la aplicación de la Ley de Enganche Salarial.El plenario de AJER, que se reunió este martes en Nogoyá, advirtió que “realizadas ante el Gobierno provincial y el STJ (Superior Tribunal de Justicia) reiteradas veces y por todos los medios posibles las presentaciones y reclamos para lograr la restitución del 25,57% de nuestros sueldos que nos fuera quitado por la Ley de Emergencia, no hemos recibido respuesta positiva al justo reclamo”. Y en un marco de “creciente inflación/devaluación han dejado a un sector importante de los empleados más jóvenes con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, además de deteriorar gravemente los ingresos de todos/as los judiciales”.La Ley de Emergencia Nº 10.806, que se aplicó durante la pandemia de coronavirus y que aplicó recortes sobre los haberes de los empleados del Estado, estableció en su artículo 10° : «Durante la vigencia de la presente ley y su prórroga si la hubiere, queda suspendida la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes instituidos por cualquier normativa que alcance las remuneraciones que abonan los tres poderes del Estado Provincial, sus entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del estado, las que quedarán sujetas a los incrementos que disponga el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias en el marco de las paritarias que se celebren”.El 4 de este mes, AJER hizo una presentación ante el STJ para que se resuelva el conflicto y se dé respuesta a la devolución de aquel 25,57% de salarios, aunque no tuvo acogida.Los judiciales destacan que, desde la vigencia de la Emergencia por pandemia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó los siguientes acuerdos salariales con efectos para 2020 y 2021:1) El acuerdo 34/20 del 18/11/20, estableció un incremento del 10% aplicable a partir del haber de octubre de 2020;2) El acuerdo 40/20 del 30/12/20, estableció otro 10% de incremento aplicable a los haberes de noviembre de 2020;3) El acuerdo 3/21 del 6/4/21, el que fijó un incremento del 7,50% aplicable a partir del haber de diciembre de 2020, totalizando de esta forma, un 30,07% de incremento acumulado para 2020.4) El acuerdo N° 9/21 del 7/6/21, estableció un incremento desdoblado del 10% a partir de marzo de 2021 y del 9% a partir del haber de junio de 2020, totalizando un 19,90% acumulado.“Es decir que el incremento total establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se aplicó al Poder Judicial por la suspensión del régimen de actualización, fue del 49,97% acumulado. Por su parte, los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo en emergencia, fueron del 24%. La diferencia habida entre ambos incrementos, es el menoscabo patrimonial que hemos sufrido los empleados del Poder Judicial con motivo de la suspensión del régimen de actualización y que se viene extendiendo hasta el día de la fecha”, plantea el escrito que está en manos de la titular del STJ.