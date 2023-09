La vicegobernadora inauguró el anexo de la Escuela Agrotécnica en Victoria

Se trata de la inauguración de la primera parte del anexo agrotécnico de la Escuela de Educación Técnica N° 1 Dr. Pedro Radio de Victoria. El proyecto financiado a través del Ministerio de Planeamiento del Gobierno de la provincia, consiste en la ampliación y refacción del sector pedagógico y de producción de dicha escuela. A través de este nuevo espacio, la misma se convierte en la primera institución agrotécnica con un sector productivo propio para el desarrollo de tareas de faena y elaboración de productos en base a cultivos. También contará con habilitación en materia sanitaria para la comercialización de la producción, siendo la única en la provincia.Al respecto, la vicegobernadora celebró la inauguración de la ampliación de la institución, y destacó la gestión del gobierno provincial en infraestructura educativa a la localidad. “Llegar a mi ciudad y ver la escuela agrotécnica, que es modelo me llena de orgullo y emoción”, dijo Stratta al tiempo que aclaró: “Pero no solo por lo que significa para quienes estamos acá, sino lo que significa para la educación de las gurisas y gurises de Victoria, lo que significa en torno a generar oportunidades y a abrir puertas, porque el Estado está para eso”. Y agregó: “La educación es la obra más importante de Entre Ríos y se traduce en hechos y en políticas públicas concretas en infraestructura”.Stratta también hizo hincapié en la importancia del trabajo articulado del Estado junto a las instituciones e invitó a “trabajar por el bien común”.Por su parte, la secretaria Ministerial de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, María Eugenia Mayr, explicó: “Empezamos a proyectar en este espacio que estaba vacío cuando todo esto que era un sueño, y hoy es realidad”. Y luego indicó que para la segunda parte de la obra el objetivo es “tener tres aulas más aparte de las dos que se están ejecutando”.En tanto, el intendente de Victoria, Domingo Maiocco, expresó: “Victoria se lo merece porque la tecnología que usa el campo hoy necesita de jóvenes formados”. En relación a la sala faena, destacó que “favorecerá a los pequeños y medianos productores”.Luego, el senador provincial por el Departamento de Victoria, Gastón Bagnat, valoró: “Va a ser un antes y un después para nuestra ciudad” y agradeció ser contemporáneo a este proceso y, “especialmente a Laura por haber tenido la generosidad de invitarme a participar en todas las gestiones”.En cuanto a las autoridades e integrantes de la escuela, el rector Claudio Pereyra, celebró la obra e instó a: “Seguir trabajando para que la Escuela Técnica siga formando jóvenes, siga dando futuro a los estudiantes de la ciudad de Victoria y de la Región”. Dijo que la obra será: “Un legado que va a quedar para los estudiantes, para mejorar sus condiciones de aprendizaje y de enseñanza para los docentes”.Por último, el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Agrotécnica N° 1 Dr. Pedro Radio, Alejandro Quintana, concluyó que: “Esta realidad es transformadora ya que nosotros somos testigos de un antes y un después de lo que está comenzando a hacer nuestra institución. Luego de 30 años de iniciada la especialidad agropecuaria podemos valorar y dar testimonio de lo que será para los victorienses y para nuestra provincia”.En la inauguración acompañaron a la vicegobernadora Stratta, el intendente Domingo Maiocco, el senador Gastón Bagnat, la secretaría Ministerial de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, María Eugenia Mayr; el secretario de Agricultura de la provincia, Lucio Amavet; la directora Departamental de Escuelas de Victoria, Claudia Pereira; la directora del Hospital Fermín Salaberry, Nelly Amilibia; y el ex intendente de Victoria, Sebastián Garcilazo.