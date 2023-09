Candidato a intendente por La Libertad Avanza sumó a referentes del vecinalismo

Andrés Romero, referente local de Javier Milei a nivel nacional y de Sebastián Etchevehere a nivel provincial, recibió este martes el apoyo de integrantes de la lista de concejales del precandidato del radicalismo, Rubén Carrozo, que compitieron en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en las PASO desarrolladas el pasado 13 de agosto.



Los vecinalistas son el segundo espacio político de JxC que adhiere a La Libertad Avanza en Gualeguaychú, ya que anteriormente lo había hecho el partido vecinal en formación “Todos Unidos por Gualeguaychú”, que lidera Raúl Sayas.



Luego de la reunión que mantuvieron en las últimas horas, Marcelo Stefani manifestó que “la gente se dio cuenta que es el momento de un verdadero cambio, y eso a nivel nacional lo representa Javier Milei, quien será sin dudas el futuro presidente de la República Argentina”.



Acotó que “para que Milei tenga la gobernabilidad necesaria y pueda poner de pie al país, necesita a su equipo en Entre Ríos: a Sebastián Etchevehere en la Gobernación y en el caso de Gualeguaychú, a Andrés Romero como Intendente. Es decir, Milei necesita la boleta completa para poder hacer los cambios que nos saquen del desastre en que vivimos”, sentenció.



“Romero es el único candidato que no viene de la vieja política, que tiene el coraje y la voluntad de completar la tarea que los anteriores intendentes prometieron y nunca hicieron en materia de obras, servicios, seguridad, salud y en cada área. Él tiene conducta, no le debe favores a nadie y pondrá orden en la ciudad”, aseguró.



En ese sentido, Stefani destacó: “sabemos del compromiso de Andrés Romero con nuestra ciudad en materia de seguridad, en el flagelo de la droga - temas en el que es especialista -, en vivienda digna y trabajo formal registrado. Esos son los ejes de su propuesta, porque es lo que la gente realmente necesita y pide en cada charla que mantenemos en diferentes barrios”.



Finalmente, el nuevo referente de LLA lamentó que “la vieja política no ha podido o no ha querido involucrarse demasiado y hacer los cambios de fondo que se necesitan. Por eso, con parte de nuestro grupo de militancia nos sumamos al trabajo de Andrés y su equipo, convencidos de que es el mejor candidato para la ciudad y el que puede llevar adelante esos cambios de fondo que se necesitan. Estoy convencido que elegí el mejor lugar. Andrés piensa en el bien común y en el prójimo, que es lo ideal, lo que nos enseñaron desde chicos y es lo que uno plasma luego en la vida”.